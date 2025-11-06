Chirey, OMODA y JAECOO celebran su Track Day 2025 y reafirman su liderazgo en tecnología, innovación y movilidad sostenible

CIUDAD DE MÉXICO, 5 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Con el objetivo de reforzar la confianza en sus productos y demostrar la innovación de su portafolio, Chirey Motor México reunió a medios de comunicación, líderes de opinión e invitados especiales en una experiencia de manejo única: el Track Day 2025, celebrado en el Centro Dinámico Pegaso. Durante el evento, los asistentes pudieron conducir los modelos más recientes de las tres marcas del grupo —Chirey, OMODA y JAECOO— y comprobar su desempeño, autonomía y tecnología de vanguardia.

Tres marcas, una visión compartida. El evento se desarrolló en tres circuitos temáticos —City Test Drive, Super Hybrid Test Drive y Off-Road Test Drive— que reflejaron el ADN de cada marca:

- Chirey, sinónimo de tecnología global, seguridad avanzada y confort familiar.

- OMODA, representante de un diseño vanguardista y urbano, conectado con el estilo de vida joven y digital.

- JAECOO, enfocada en la aventura sofisticada y la tracción inteligente, con un espíritu off-road de nueva generación.

Super Hybrid Test Drive

Uno de los momentos más destacados fue el Super Hybrid Test Drive, donde los invitados probaron los modelos Tiggo 7 PHEV CSH 2026, Tiggo 8 PHEV CSH 2026 y JAECOO 7 SHS 2025. Estos vehículos incorporan los sistemas híbridos más avanzados del grupo —CSH (Chirey Super Hybrid) y SHS (Super Hybrid System)—, capaces de alcanzar más de 1,300 km de autonomía combinada gracias a su transmisión DHT, batería LFP de 18.3 kWh y modos de conducción eléctricos. Los participantes pudieron experimentar la potencia conjunta de 201 HP y 229 lb-ft de torque, junto con una conducción silenciosa, estable y eficiente, resultado de una ingeniería que equilibra desempeño y sustentabilidad.

El JAECOO 7 SHS 2025, buque insignia del sistema híbrido, impresionó por su lujo interior, panel digital de 14.8", 20 ADAS, 8 bocinas Sony® y un diseño robusto con detalles que evocan su espíritu todoterreno. Por su parte, el Tiggo 8 PHEV CSH 2026 reafirmó el liderazgo tecnológico de la marca con 9 bolsas de aire, 12 bocinas Sony®, HUD, techo panorámico, 7 asientos (2+3+2) y una autonomía superior en su segmento.

City Test Drive

En el circuito urbano, los asistentes disfrutaron de modelos como el OMODA C5 2025, el Tiggo 8 Pro 2025 y el JAECOO 5 2026, cada uno con una personalidad propia pero compartiendo la filosofía del grupo: tecnología accesible y diseño inteligente.

El OMODA C5 2025 destacó por su estilo futurista, pantalla dual de 24.6", asientos calefactables, 11 ADAS, sistema de audio Sony®, y su enfoque hacia una movilidad moderna y conectada.

El Tiggo 8 Pro 2025 se consolidó como la SUV insignia de Chirey para familias que buscan confort premium: motor 1.6T de 183 HP, 7 pasajeros, techo panorámico, cámara 540° AVM y sistema de sonido Sony® de 8 bocinas, logrando una experiencia de conducción tan potente como refinada.

Por su parte, el JAECOO 5 2026, recientemente certificado por TÜV SÜD como Pet-Friendly, cautivó por su interior modular con materiales lavables, ventilación trasera y anclajes especiales para mascotas, integrando practicidad, seguridad y estilo en una SUV compacta que redefine la aventura urbana.

Off-Road Test Drive

La pista off-road fue el escenario perfecto para JAECOO 7 ICE y JAECOO 5, modelos que combinaron elegancia y resistencia, demostrando la eficacia de su sistema de tracción AWD, 7 modos de manejo, panel digital de 10.25", pantalla HD de 13.2", cámara 540° AVM y 8 bocinas Sony®. Estas pruebas confirmaron que JAECOO ha redefinido el segmento de SUVs todoterreno con un enfoque en control, estabilidad y confort, manteniendo la esencia premium que caracteriza a la marca.

"En Chirey Motor México trabajamos con una visión clara: ofrecer tecnología avanzada, innovación real y experiencias que generen confianza. Este Track Day representa lo que somos como grupo: tres marcas diferentes, pero un mismo propósito —liderar la transformación hacia una movilidad más inteligente y sostenible," señaló Svein Azcué, Chief Operating Officer de Chirey Motor México.

Compromiso con México

Con más de 83 distribuidores y una red que continúa creciendo bajo el modelo Co-Living, Chirey Motor México fortalece su presencia nacional integrando sus tres marcas en un solo espacio, optimizando recursos y ofreciendo una atención más eficiente. A esto se suman alianzas estratégicas con PASE, que facilita el acceso a autopistas mediante dispositivos de telepeaje gratuitos, y Petco, que impulsa la movilidad incluyente y pet-friendly.

Con nueve lanzamientos programados en 2025, entre vehículos de combustión, híbridos y súper híbridos, Chirey Motor México reafirma su liderazgo y compromiso con la innovación, consolidándose como uno de los grupos automotrices con mayor crecimiento y proyección en el país.

Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, productos con una tecnología que permite ahorrar combustible y reducir emisiones en el medioambiente, cumpliendo con la Norma EURO6, incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY se compromete con el desarrollo y con la misión de traer tecnología más avanzada para sus clientes.

CHIREY MOTOR MÉXICO es una subsidiaria de la empresa CHERY INTERNATIONAL.

Acerca de OMODA | JAECOO

OMODA | JAECOO es una marca con dos distintas personalidades nacidas para redefinir el futuro del automovilismo. OMODA, con su enfoque en diseño y tecnología bajo el lema "Art in Motion", se proyecta como una marca moderna y futurista, orientada a la conectividad y expansión global, con planes de abrir 26 nuevos mercados en 2023 y liderar la comercialización de vehículos eléctricos. Por otro lado, JAECOO, lanzada en 2023, ofrece SUVs urbanas con un fuerte carácter aventurero, tanto para la ciudad como para terrenos más exigentes. Su nombre, derivado de la palabra alemana "Jäger", refleja su espíritu de búsqueda de aventura y libertad, combinando tecnología avanzada, confort y una experiencia de conducción única. Ambas series comparten una visión clara de innovación y expansión en el mercado automotriz global.

