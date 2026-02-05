Chirey, OMODA y JAECOO refuerzan su propuesta en México con incentivos claros y condiciones financieras competitivas

Ciudad de México, 5 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Chirey Motor México, junto con sus marcas OMODA y JAECOO, anunció su oferta comercial vigente durante el mes de febrero, enfocada en ofrecer a los consumidores una propuesta clara, transparente y competitiva que combine tecnología, diseño y equipamiento, respaldada por condiciones financieras sólidas.

La oferta es aplicable a modelos seleccionados de los años modelo 2025 y 2026 del portafolio vigente y se construye a partir de incentivos definidos por modelo, con el objetivo de facilitar el acceso a vehículos con alto nivel de innovación, manteniendo certidumbre y claridad para el consumidor.

Durante este periodo, los clientes podrán acceder a bonos específicos por versión, con montos que oscilan entre $20,000 y $55,000 pesos, los cuales pueden aplicarse tanto al precio del vehículo como a esquemas de financiamiento, de acuerdo con las condiciones particulares de cada modelo. Este enfoque busca ofrecer flexibilidad sin perder control ni transparencia en la comunicación comercial.

De manera complementaria, la oferta de febrero incorpora planes de financiamiento con tasa preferencial desde 8.88%, así como opciones de enganche y plazo que se ajustan al perfil del cliente y al producto financiero seleccionado. Estas condiciones han sido estructuradas para brindar certidumbre en la decisión de compra y reforzar una propuesta de valor sostenible en el tiempo.

La promoción estará vigente del 1 al 28 de febrero de 2026 y aplica exclusivamente a vehículos nuevos participantes, año modelo 2025 y 2026, conforme a los términos y condiciones establecidos por la marca y su brazo financiero. Toda la información relacionada con incentivos, tasas y planes se encuentra disponible para consulta en distribuidores autorizados a nivel nacional y a través de los sitios oficiales www.chirey.mx , www.omoda.mx y www.jaecoo.mx.

Adicionalmente, la oferta contempla programas comerciales específicos, como Play-In, un esquema de intercambio vehicular que facilita la renovación del automóvil, y University, dirigido a jóvenes universitarios con condiciones preferenciales. Ambos programas forman parte de una estrategia integral orientada a ampliar el acceso a la movilidad inteligente para distintos perfiles de cliente.

"Esta oferta refleja nuestro compromiso de largo plazo con el mercado mexicano. No se trata únicamente de una propuesta de precio, sino de ofrecer productos competitivos, respaldo institucional y esquemas financieros claros que generen confianza en los clientes", señaló Ricardo Humphrey, Vicepresidente Comercial de Chirey Motor México.

La promoción aplica exclusivamente a vehículos nuevos participantes y está sujeta a disponibilidad.

Precios de Venta al Público – Febrero 2026

CHIREY

Modelo Versión Año modelo Precio de Venta al Público Tiggo 2 Pro 1.0T Comfort 2026 $356,900 Tiggo 2 Pro 1.0T Luxury 2026 $364,900 Tiggo 4 Pro 1.5T Comfort 2026 $402,900 Tiggo 4 Pro 1.5T Luxury 2026 $444,900 Tiggo 7 Pro 1.5T Luxury 2026 $469,900 Tiggo 7 Pro 1.6T Premium 2026 $495,900 Tiggo 8 Pro 1.6T Luxury 2026 $609,900 Tiggo 8 Pro 1.6T Premium 2026 $649,900 Tiggo 8 Pro Max 2.0T Luxury AWD 2026 $709,900 Tiggo 7 PHEV 1.5T Comfort 2025 $565,900 Tiggo 7 PHEV 1.5T Premium 2026 $589,900 Tiggo 8 Pro e+ 1.5T Premium PHEV 2026 $899,900 Arrizo 8 1.6T Luxury 2026 $660,900 Arrizo 8 2.0T Premium 2026 $720,900

OMODA

Modelo Versión Año modelo Precio de Venta al Público OMODA C5 1.5T Life 2026 $449,900 OMODA C5 1.5T Unlimited 2026 $489,900 OMODA O5 1.5T Life 2026 $352,900

JAECOO

Modelo Versión Año modelo Precio de Venta al Público JAECOO 5 1.5T Elemental 2026 $429,900 JAECOO 5 1.5T Inspire 2026 $469,900 JAECOO 7 1.6T Inspire 2025 $549,900 JAECOO 7 1.6T Exclusive AWD 2025 $589,900 JAECOO 7 PHEV 1.5T Elemental 2WD 2025 $649,900 JAECOO 7 PHEV 1.5T Inspire 2WD 2025 $699,900

Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, con productos que integran tecnologías enfocadas en el ahorro de combustible y la reducción de emisiones, cumpliendo con la Norma EURO 6, e incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY mantiene su compromiso con el desarrollo sostenible y con la misión de llevar tecnología cada vez más avanzada a sus clientes.

CHIREY forma parte de Chery Group, el grupo automotriz chino con mayor proyección internacional, reconocido como el mayor exportador de vehículos de China durante 23 años consecutivos. A nivel global, Chery cuenta hoy con una base de más de 17 millones de usuarios, con presencia en más de 120 países y regiones, consolidándose como una de las marcas automotrices chinas más influyentes en el mercado internacional.

CHIREY MOTOR MÉXICO es una subsidiaria de CHERY INTERNATIONAL.

Acerca de OMODA | JAECOO

OMODA | JAECOO es la marca global premium refinada del Grupo Chery, creada para ofrecer a las nuevas generaciones soluciones de movilidad que integran tecnología, diseño y sostenibilidad.

OMODA, bajo la filosofía "Art in Motion", combina diseño vanguardista e innovación tecnológica, con un enfoque en conectividad inteligente y expansión global.

JAECOO, lanzada en 2023, desarrolla SUVs con espíritu aventurero que equilibran conducción urbana y capacidad off-road. Inspirada en la palabra alemana "Jäger", la marca integra tecnología avanzada, confort y una experiencia de manejo distintiva.

Respaldadas por el Sistema Súper Híbrido (SHS) del Grupo Chery, OMODA | JAECOO tiene presencia en más de 60 países y regiones, posicionándose como una de las marcas automotrices de mayor crecimiento en Europa.

Ambas marcas comparten la visión de impulsar una movilidad más inteligente y sostenible para las nuevas generaciones.

Aviso legal

Precios de venta al público en moneda nacional, IVA incluido, vigentes del 1 al 28 de febrero de 2026. Los montos de bono, tasas y condiciones pueden variar según modelo, versión, plan financiero y perfil del cliente. Consulta términos y condiciones en distribuidores autorizados a nivel nacional y a través de los sitios oficiales www.chirey.mx, www.omoda.mx y www.jaecoo.mx.

