CHIREY refuerza su propuesta familiar en México con Tiggo 7 PHEV CSH y Tiggo 8 PHEV CSH

La propuesta de SUVs híbridas enchufables de Chirey ofrece un equilibrio único entre rendimiento, confort y versatilidad, y está redefiniendo la movilidad y la experiencia de manejo en México.

CIUDAD DE MÉXICO, 13 de febrero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La movilidad familiar en México está evolucionando de manera decisiva. Las familias y usuarios que buscan un vehículo para el día a día no solo priorizan espacio y diseño, también tecnología, seguridad y eficiencia real.

En este contexto, CHIREY Motor México consolida su propuesta con Tiggo 7 PHEV CSH y Tiggo 8 PHEV CSH, dos SUVs híbridas enchufables diseñadas para entregar un equilibrio único entre rendimiento, confort y versatilidad, sin sacrificar potencia ni capacidad familiar.

Estos modelos representan la siguiente generación de movilidad híbrida de la marca, pensada para acompañar desde los traslados diarios al trabajo o la escuela hasta los viajes familiares de fin de semana, asegurando una experiencia de manejo eficiente, confiable y placentera.

Diseño y tecnología híbrida al servicio de la familia

Ambos SUVs están equipados con el sistema Chirey Super Híbrido (CSH), una arquitectura avanzada que combina un motor a gasolina turbo de 1.5 L con motores eléctricos de alto desempeño y una batería LFP de 18.3 kWh, lo que permite una conducción 100 % eléctrica de hasta aproximadamente 95 km y más de 1,200 km de autonomía total combinada, ideal para los traslados urbanos y escapadas fuera de la ciudad sin estrés por recargas frecuentes.

Tiggo 7 PHEV CSH presenta:

Potencia combinada: alrededor de 201 hp

alrededor de Torque combinado: cerca de 229 lb-pie

cerca de Transmisión híbrida dedicada (DHT) para una entrega de potencia más suave y eficiente

para una entrega de potencia más suave y eficiente Batería que favorece modos de manejo Normal, Eco y Sport según necesidad del conductor

Estos atributos no solo representan una respuesta sólida a las expectativas de consumo y rendimiento, también materializan el compromiso de Chirey con una movilidad más eficiente sin compromisos.

Potencia y confort en familia: Tiggo 8 PHEV CSH

Por su parte, Tiggo 8 PHEV CSH se presenta como la oferta más completa de la marca para familias grandes o usuarios que desean máximo espacio y tecnología. Este SUV híbrido combina:

Motor 1.5 L turbo + dos motores eléctricos

Potencia total: aproximadamente 308 hp

aproximadamente Torque total: cerca de 376 lb-pie

cerca de Autonomía eléctrica de hasta 95 km y más de 1,200 km de alcance combinado

y más de Capacidad para 7 pasajeros con amplio volumen de cajuela y confort interior

Además, Tiggo 8 PHEV CSH integra soluciones pensadas para el uso familiar, como pantalla central de gran tamaño, panel digital, sistemas de conectividad modernos y acabados interiores que elevan la experiencia de viaje para todos los ocupantes.

Seguridad avanzada: asistencia que acompaña cada kilómetro

La seguridad es un pilar fundamental de estos modelos. Tanto Tiggo 7 como Tiggo 8 incorporan hasta 20 sistemas ADAS de asistencia avanzada a la conducción, que cubren desde frenado autónomo de emergencia y asistente de mantenimiento de carril, hasta control de velocidad adaptativo y asistencias en tráfico pesado. Este nivel de tecnología no solo eleva la protección activa y pasiva, sino que también refuerza la confianza de quienes viajan con familia o amigos.

Propuesta alineada con el nuevo consumidor mexicano

Con Tiggo 7 PHEV CSH y Tiggo 8 PHEV CSH, Chirey continúa fortaleciendo su portafolio en México con opciones que no solo responden a las exigencias de seguridad, eficiencia y tecnología, sino que también conectan con el estilo de vida familiar contemporáneo.

Estos modelos reflejan una evolución en la propuesta de valor de la marca: vehículos bien equipados, eficientes, versátiles y listos para responder a los retos del día a día, desde el traslado cotidiano hasta los momentos que importan con quienes más nos importan.

Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, con productos que integran tecnologías enfocadas en el ahorro de combustible y la reducción de emisiones, cumpliendo con la Norma EURO 6, e incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY mantiene su compromiso con el desarrollo sostenible y con la misión de llevar tecnología cada vez más avanzada a sus clientes.

CHIREY forma parte de Chery Group, el grupo automotriz chino con mayor proyección internacional, reconocido como el mayor exportador de vehículos de China durante 23 años consecutivos. A nivel global, Chery cuenta hoy con una base de más de 17 millones de usuarios, con presencia en más de 120 países y regiones, consolidándose como una de las marcas automotrices chinas más influyentes en el mercado internacional.

CHIREY MOTOR MÉXICO es una subsidiaria de CHERY INTERNATIONAL.

Acerca de OMODA | JAECOO

OMODA | JAECOO es la marca global premium refinada del Grupo Chery, creada para ofrecer a las nuevas generaciones soluciones de movilidad que integran tecnología, diseño y sostenibilidad.

OMODA, bajo la filosofía "Art in Motion", combina diseño vanguardista e innovación tecnológica, con un enfoque en conectividad inteligente y expansión global.

JAECOO, lanzada en 2023, desarrolla SUVs con espíritu aventurero que equilibran conducción urbana y capacidad off-road. Inspirada en la palabra alemana "Jäger", la marca integra tecnología avanzada, confort y una experiencia de manejo distintiva.

Respaldadas por el Sistema Súper Híbrido (SHS) del Grupo Chery, OMODA | JAECOO tiene presencia en más de 60 países y regiones, posicionándose como una de las marcas automotrices de mayor crecimiento en Europa.

Ambas marcas comparten la visión de impulsar una movilidad más inteligente y sostenible para las nuevas generaciones.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2903153/T7_5estrellas.jpg

FUENTE Chirey Motor México