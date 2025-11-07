CHIREY registra 281,000 vehículos vendidos en octubre y supera los 18 millones de usuarios a nivel global

La compañía marca un récord con más de 110,000 vehículos de nueva energía vendidos en un solo mes, consolidando su liderazgo en innovación, seguridad y expansión internacional.

CIUDAD DE MÉXICO, 7 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Chirey alcanzó en octubre la venta de 281,161 vehículos a nivel global, lo que representa un crecimiento interanual del 3.3%. Las ventas de vehículos de nueva energía (NEV) ascendieron a 110,346 unidades, un incremento del 54.7% frente al mismo periodo del año anterior, siendo la primera vez que la marca supera las 110,000 unidades en un solo mes.

Resultados ventas octubre Chirey

Las exportaciones también mantuvieron un ritmo ascendente, con 126,434 unidades enviadas al extranjero, un aumento del 13% interanual, marcando el sexto mes consecutivo en que los envíos superan las 100,000 unidades. En lo que va del año, el grupo ha exportado más de 1,062,000 vehículos, convirtiéndose en el fabricante chino que más rápido ha alcanzado el millón de exportaciones en un solo año, un hito para la industria automotriz de China.

De enero a octubre, Chirey a nivel global acumuló ventas por 2,288,929 unidades, un crecimiento del 13% respecto al mismo periodo de 2024, alcanzando su mejor desempeño histórico. Actualmente, la compañía cuenta con una base global de más de 18 millones de usuarios; de los cuales 5.56 millones se encuentran fuera de China, consolidando así su presencia internacional y entrando en una nueva etapa de desarrollo.

Innovación y liderazgo en nuevas energías

Impulsado por la innovación tecnológica, Chirey ha logrado avances significativos en cinco áreas estratégicas: nuevas energías, globalización, innovación tecnológica, calidad de producto y desarrollo sostenible (ESG). Durante los primeros diez meses de 2025, las ventas de vehículos de nueva energía alcanzaron 697,891 unidades, un aumento del 73.1% interanual, ubicando al grupo entre los cinco mayores fabricantes de NEV del mundo.

Durante el User Summit 2025, la compañía presentó dos modelos clave CHERY T1TP.

Expansión global y liderazgo en Europa

La estrategia global de Chirey continúa evolucionando bajo el principio "In somewhere, For somewhere, Be somewhere", pasando de la simple exportación de productos a la creación de ecosistemas locales. Entre enero y octubre, el grupo exportó 1.06 millones de vehículos, un crecimiento del 12.9%, consolidando su liderazgo como el fabricante chino con la expansión internacional más acelerada.

En Europa, las ventas alcanzaron 171,147 unidades en la Unión Europea y Reino Unido, un aumento de 2.4 veces respecto al año anterior. Chirey se ha convertido en la primera marca china en producir localmente en el continente, con operaciones en España, Italia y Reino Unido, y próximamente en Francia y Alemania.

Compromiso con la seguridad y la sostenibilidad

El compromiso de Chirey con la seguridad la ha convertido en la única automotriz china reconocida como "Cinco Coronas" por cumplir con los estándares más exigentes del mundo. La marca ha desarrollado más de 100 especificaciones propias que superan las normas nacionales, abarcando seguridad activa, de batería, estructural, de rescate, sanitaria, informativa y funcional.

En los estudios 2025 de J.D. Power, Chirey lideró en cinco categorías clave para marcas independientes: Satisfacción de Ventas (SSI), Servicio al Cliente (CSI), Atractivo del Producto (APEAL), Calidad Inicial (IQS) y Confiabilidad del Vehículo (VDS).

Los modelos TIGGO 7 CSH y TIGGO 8 CSH también obtuvieron calificaciones de 5 estrellas E-NCAP, y actualmente el grupo suma 54 vehículos con certificaciones de seguridad de 5 estrellas, la cifra más alta entre las marcas chinas.

Visión global y responsabilidad social

En octubre, Chirey lanzó la Alianza Global de Asesoría ESG, una plataforma estratégica internacional que reúne a líderes globales, incluyendo al ex secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, como asesor honorario.

El grupo también renovó su alianza con UNICEF, iniciando un nuevo programa global de educación de tres años con una inversión adicional de 6 millones de dólares, enfocado en brindar educación equitativa y de calidad a los niños más vulnerables del mundo.

Con más de 18 millones de usuarios en todo el planeta, el Grupo Chirey reafirma su compromiso con la innovación, la movilidad inteligente y la expansión sostenible, consolidando así su liderazgo en la transformación del sector automotriz chino hacia un futuro tecnológico y global.

Acerca de OMODA | JAECOO

OMODA | JAECOO es una marca con dos distintas personalidades nacidas para redefinir el futuro del automovilismo. OMODA, con su enfoque en diseño y tecnología bajo el lema "Art in Motion", se proyecta como una marca moderna y futurista, orientada a la conectividad y expansión global, con planes de abrir 26 nuevos mercados en 2023 y liderar la comercialización de vehículos eléctricos. Por otro lado, JAECOO, lanzada en 2023, ofrece SUVs urbanas con un fuerte carácter aventurero, tanto para la ciudad como para terrenos más exigentes. Su nombre, derivado de la palabra alemana "Jäger", refleja su espíritu de búsqueda de aventura y libertad, combinando tecnología avanzada, confort y una experiencia de conducción única. Ambas series comparten una visión clara de innovación y expansión en el mercado automotriz global.

Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, productos con una tecnología que permite ahorrar combustible y reducir emisiones en el medioambiente, cumpliendo con la Norma EURO6, incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY se compromete con el desarrollo y con la misión de traer tecnología más avanzada para sus clientes.

CHIREY MOTOR MÉXICO es una subsidiaria de la empresa CHERY INTERNATIONAL

