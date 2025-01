City Express by Marriott se expandirá a nuevos países en el Caribe y Latinoamérica

Destacando la expansión de Marriott en el segmento de servicios limitados (affordable midscale), la marca City Express by Marriott planea debutar en Argentina, Bolivia, Nicaragua y Perú, con la apertura de ocho propiedades en los próximos tres años.

PLANTATION, Fla., 23 de enero de 2025 /PRNewswire/ -- City Express by Marriott, parte del portafolio de más de 30 extraordinarias marcas de Marriott Bonvoy, anunció sus planes de entrada en cuatro nuevos mercados en la región del Caribe y Latinoamérica (CALA): Argentina, Bolivia, Nicaragua y Perú, consolidando aún más la presencia de Marriott International en el segmento de servicios limitados. En 2024, Marriott firmó 12 hoteles City Express by Marriott (por un total de 1,236 habitaciones). El portafolio de City Express by Marriott actualmente abarca 153 hoteles y 17,777 habitaciones en la región de CALA.

Tras la adquisición por parte de Marriott del portafolio de marcas City Express en 2023, que marcó la entrada de la compañía en el segmento de servicios limitados, la marca ha demostrado un sólido desempeño y expansión en la región. Esto incluye un éxito continuo en su país de origen, México, abarcando nuevas oportunidades de desarrollo en destinos secundarios y terciarios en todo el país. La expansión en Argentina, Bolivia, Nicaragua y Perú se suma al portafolio existente en México, Chile, Colombia y Costa Rica. Este anuncio surge tras los recientes planes anunciados por Marriott International de llevar la marca City Express by Marriott a Brasil y expandir la marca a Estados Unidos y Canadá con una nueva oferta de servicios limitados en la región.

"Estamos encantados de traer la marca City Express by Marriott a Argentina, Bolivia, Nicaragua y Perú," comentó Laurent de Kousemaeker, Chief Development Officer de Marriott International para el Caribe y Latinoamérica. "La expansión de la marca demuestra la creciente demanda de opciones de alojamiento accesibles y de alta calidad en la región. Estas nuevas firmas refuerzan nuestro compromiso por ofrecer experiencias de viaje diversas para cada huésped y nuestro objetivo de proporcionar oportunidades de nuevas construcciones y conversiones para nuestros propietarios y desarrolladores. Estamos seguros de que City Express by Marriott continuará creciendo en estos dinámicos mercados."

Con una sólida cartera de proyectos y un plan continuo de desarrollo estratégico, City Express by Marriott está bien posicionado para satisfacer las necesidades de los viajeros que buscan alojamiento con una buena relación calidad-precio sin comprometer la experiencia y el servicio.

Argentina

City Express by Marriott Iguazú, Argentina: Situado en la ciudad fronteriza de Puerto Iguazú, la puerta de entrada a las mundialmente famosas Cataratas del Iguazú, se espera que esta propiedad comience a operar con 87 habitaciones en el segundo trimestre de 2025. City Express by Marriott Añelo Neuquén, Argentina: Ubicado en la provincia de Neuquén, dentro de la región de la Patagonia, esta propiedad contará con 100 habitaciones. Se espera que el hotel abra en 2027, impulsando el crecimiento de Vaca Muerta, un centro de negocios en rápida expansión para las industrias del petróleo y el gas.

Bolivia

City Express by Marriott Santa Cruz de la Sierra, Bolivia: Esta nueva propiedad está programada para comenzar su construcción en el primer trimestre de 2025 en Santa Cruz, la ciudad más grande y poblada de Bolivia. Santa Cruz es el centro de negocios más importante del país y es considerado su corazón económico. La propiedad contará con 100 habitaciones y se espera que abra a principios de 2027.

Nicaragua

City Express by Marriott Managua, Nicaragua: Con una conversión anticipada en el tercer trimestre de 2025, este hotel de 100 habitaciones será parte de un desarrollo de uso mixto con el centro comercial Las Américas y el Centro de Convenciones HEX. City Express by Marriott Estelí, Nicaragua: También planeado para convertirse durante el mismo período, este hotel de 49 habitaciones en Estelí atenderá a viajeros de negocios y será parte de un desarrollo de uso mixto en el centro comercial Multicentro Estelí. City Centro by Marriott La Recolección, Nicaragua: Ubicado en el centro de León, cerca de atracciones turísticas y puntos de referencia empresariales, se espera que este hotel de 50 habitaciones se convierta en el tercer trimestre de 2025. La marca está celebrando un hito con sus primeros hoteles en Nicaragua, mientras fortalece su presencia en destinos de alto crecimiento en el país.

Perú

City Express Plus by Marriott y City Express Suites by Marriott, Casma, Perú: Se espera que ambos hoteles abran en 2027 en Casma, Áncash, Perú, como parte de un desarrollo de propiedad de doble marca dentro del proyecto turístico y de estilo de vida conocido como "Miami Beach peruano". City Express Plus by Marriott contará con 120 habitaciones, mientras que City Express Suites by Marriott ofrecerá 80 habitaciones. Conocida como la "Tierra del Sol Eterno" debido a su clima soleado, Casma se encuentra en el desierto en la zona costera de Perú. Su rica historia, paisaje de playa y significancia arqueológica la convierten en un destino fascinante para los turistas de ocio que exploran las costas de Perú.

