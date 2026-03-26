Clasificada a nivel mundial en las mejores escuelas de diseño del 3 %, Domus Academy abre nuevas oportunidades de becas

MILÁN, 26 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Domus Academy ha logrado un resultado histórico en el QS World University Rankingsby Subject 2026, uno de los rankings universitarios más prestigiosos del mundo. En la disciplina de Diseño, la Academia se ha colocado en el puesto 62 de 2.239 instituciones, posicionándose en el Top 3 % global y estableciendo firmemente su lugar entre las escuelas de diseño de élite del mundo.

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Este resultado marca un camino de crecimiento constante y medible. La escuela ha alcanzado buenos resultados en indicadores clave, incluida la reputación académica, que refleja cómo la comunidad académica global evalúa la calidad de la enseñanza, y la reputación del empleador, que muestra cómo las empresas altamente internacionales valoran a sus graduados. Ambas cifras reflejan la posición de la escuela dentro de la industria creativa y de diseño global.

Las clasificaciones se traducen directamente en resultados del mundo real. El 91 % de los graduados de Domus Academy encuentran empleo en el plazo de un año después de completar sus estudios, con una tasa de satisfacción laboral del 94 %, cifras que sitúan a Domus Academy entre las instituciones de diseño más eficaces desde el punto de vista profesional en todo el mundo. El retorno de la inversión educativa es igualmente convincente: los graduados generalmente alcanzan el reembolso de su matrícula en solo 16 a 21 meses, lo que lo convierte en una de las propuestas de valor más sólidas en la educación de diseño internacional.

Para apoyar a la próxima generación de talentos internacionales, Domus Academy ha lanzado su Concurso de Becas para los programas de Maestría Académica y Maestría en Artes de 2 años a partir del otoño de 2026, ofreciendo premios de hasta € 8,000. La fecha límite de solicitud es el 10 de abril de 2026.

Domus Academy es un lugar donde los futuros diseñadores experimentan un entorno abierto, integrado en la industria, basado en proyectos e interdisciplinario. Los programas en las áreas de moda, diseño y negocios permiten a los estudiantes trabajar siguiendo un enfoque de aprendizaje mediante el diseño, participando en talleres interdisciplinarios con profesionales experimentados y empresas líderes.

Su oferta académica incluye programas de Licenciatura en Artes, Maestría en Artes y Maestría Académica, todos reconocidos por el Ministerio Italiano de Universidades e Investigación (MUR), que abarcan Moda, Diseño y Negocios. Se enriquece aún más con los programas de maestría de Dual Awards, que permiten a los estudiantes obtener una calificación adicional reconocida por el sistema académico británico.

A lo largo de los años, Domus Academy ha recibido numerosos premios y reconocimientos, incluido el Premio Compasso d'Oro por la calidad de la investigación y el enfoque académico, y la Insignia Especial de Excelencia en Experiencia de Aprendizaje de The Business of Fashion. En 2025, Domus Academy fue clasificada por la revista CEOWORLD entre las 30 mejores escuelas de moda del mundo. También se incluye en el UI GreenMetric World University Rankings y EN EL Impact Rankings.

Para solicitar becas:

https://competition.domusacademy.com/

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FUENTE Domus Academy