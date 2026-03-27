विश्व स्तर पर शीर्ष 3% डिज़ाइन स्कूलों में सम्मिलित Domus Academy ने छात्रवृत्ति के नए अवसर खोले

मिलान, 27 मार्च, 2026 /PRNewswire/ -- Domus Academy ने विश्व की सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय रैंकिंग में से एक QS World University Rankings by Subject 2026, में एक ऐतिहासिक परिणाम हासिल किया है। Design शिक्षण में, Academy ने स्वयं को वैश्विक शीर्ष 3% में स्थापित करते हुए और विश्व के कुलीन डिजाइन स्कूलों के बीच मजबूती से अपना स्थान स्थापित करते हुए, 2,239 संस्थानों में से 62वां स्थान प्राप्त किया है।

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यह परिणाम निरंतर और मापने योग्य विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। स्कूल ने वैश्विक अकादमिक समुदाय शिक्षण गुणवत्ता का मूल्यांकन करने की विधियाँ दर्शाने वाली Academic Reputation और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा इसके स्नातकों का अधिकतम महत्व दर्शाने वाली Employer Reputation सहित प्रमुख संकेतकों में मजबूत परिणाम हासिल किए हैं। ये दोनों आंकड़े वैश्विक रचनात्मक और डिजाइन उद्योग में स्कूल की प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं।

रैंकिंग का सीधा संबंध वास्तविक विश्व के परिणामों से है। 94% नौकरी संतुष्टि दर के साथ अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद Domus Academy के 91% स्नातक एक वर्ष के भीतर रोजगार पा लेते हैं - ये आंकड़े Domus Academy को पूरे विश्व में सबसे अधिक कैरियर-प्रभावी डिजाइन संस्थानों में स्थापित करते हैं। शिक्षा में निवेश पर मिलने वाला प्रतिफल भी उतना ही आकर्षक है: इसे अंतरराष्ट्रीय डिजाइन शिक्षा में सबसे मजबूत मूल्य प्रस्तावों में से एक बनाते हुए, आमतौर पर स्नातक केवल 16 से 21 महीनों के भीतर अपनी ट्यूशन फीस की भरपाई कर लेते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभा की अगली पीढ़ी का समर्थन करने के लिए, Domus Academy ने शरद ऋतु 2026 में शुरू होने वाले Academic Masters और 2-वर्षीय Master of Arts प्रोग्रामों के लिए €8,000 तक के पुरस्कार देते हुए Competition for Scholarships शुरू की है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 10 अप्रैल, 2026 है।

Domus Academy एक ऐसी जगह है जहाँ भावी डिज़ाइनर एक खुले, उद्योग एकीकृत, परियोजना आधारित और क्रॉस-शिक्षण वातावरण का अनुभव करते हैं। अनुभवी पेशेवरों और अग्रणी कंपनियों के साथ अंतःविषय कार्यशालाओं में भाग लेते हुए, फैशन, डिजाइन और बिज़नेस के क्षेत्र में प्रोग्राम छात्रों को डिजाइनिंग के माध्यम से शिक्षण के दृष्टिकोण का पालन करते हुए काम करने में सक्षम बनाते हैं।

इसके शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में Bachelor of Arts, Master of Arts, और Academic Master's Programmes शामिल हैं - ये सभी इटली के Universities and Research (MUR) मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त हैं - और फैशन, डिजाइन और व्यवसाय के क्षेत्र को कवर करते हैं। छात्रों को ब्रिटिश शैक्षणिक सिस्टम द्वारा मान्यता प्राप्त एक अतिरिक्त योग्यता प्राप्त करने की अनुमति देते हुए, यह Dual Awards Master's Programmes द्वारा भी अलंकृत है।

पिछले कुछ वर्षों में, Domus Academy को अनुसंधान और शैक्षणिक दृष्टिकोण की गुणवत्ता के लिए Compasso d'Oro Award और The Business of Fashion से शिक्षण अनुभव में Special Badge of Excellence सहित कई पुरस्कार और मान्यताएं प्राप्त हुई हैं। 2025 में CEOWORLD Magazine द्वारा, Domus Academy को विश्व स्तर के 30 सर्वश्रेष्ठ फैशन स्कूलों में स्थान दिया गया था। इसे UI GreenMetric World University Rankings और THE Impact Rankings में भी सम्मिलित किया गया है।

छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने के लिए:

https://competition.domusacademy.com/

फोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2942331/Domus_Academy.jpg

लोगो - https://mma.prnewswire.com/media/2921230/Domus_Academy_Logo.jpg

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