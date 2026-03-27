Dünya Çapında Tasarım Okulu Sıralamasında En İyi %3'te Yer Alan Domus Academy Yeni Burs Olanakları Sunuyor

MİLAN, 27 Mart 2026 /PRNewswire/ -- Domus Academy, dünyanın en saygın üniversite sıralamalarından biri olan QS World University Rankings by Subject 2026'da önemli bir sonuç elde etti. Akademi, Tasarım disiplininde 2.239 kurum arasında 62. sıraya yerleşerek küresel ölçekte ilk %3'e girmiş ve dünyanın seçkin tasarım okulları arasındaki yerini sağlamlaştırmıştır.

Bu sonuç, istikrarlı ve ölçülebilir bir büyümeye işaret etmektedir. Okul, küresel akademik topluluğun öğretim kalitesini nasıl değerlendirdiğini yansıtan Akademik İtibar ve uluslararası şirketlerin mezunlarına ne kadar değer verdiğini gösteren İşveren İtibarı gibi temel göstergelerde güçlü sonuçlar elde etmiştir. Her iki rakam da okulun küresel yaratıcılık ve tasarım sektöründeki konumunu yansıtmaktadır.

Sıralamalar doğrudan gerçek dünya sonuçlarına dönüşür. Domus Academy mezunlarının %91'i eğitimlerini tamamladıktan sonra bir yıl içinde iş bulmakta %94'lük iş memnuniyeti oranı Domus Academy'yi dünya çapında kariyer açısından en etkili tasarım kurumları arasına yerleştirmektedir. Eğitim yatırımının geri dönüşü de aynı derecede ikna edicidir: Mezunlar genellikle sadece 16 ila 21 ay içinde eğitim ücretleri kadar kazanç elde edebiliyor ve bu da onu uluslararası tasarım eğitimindeki en güçlü değer tekliflerinden biri haline getiriyor.

Domus Academy, yeni nesil uluslararası yetenekleri desteklemek amacıyla, 2026 Sonbaharında başlayacak Akademik Yüksek Lisans ve 2 yıllık Sanat Yüksek Lisans programları için Burs Yarışmasını başlattı ve 8.000 €'ya kadar ödüller sunuyor. Son başvuru tarihi 10 Nisan 2026'dır.

Domus Academy, geleceğin tasarımcılarının açık, endüstri ile entegre, proje tabanlı ve disiplinler arası bir ortamı deneyimledikleri bir yerdir. Moda, tasarım ve işletme alanlarındaki programlar, öğrencilerin tasarlayarak öğrenme yaklaşımını benimseyerek, deneyimli profesyoneller ve önde gelen şirketlerle disiplinler arası atölye çalışmalarına katılmalarını sağlar.

Akademik teklifleri arasında Moda, Tasarım ve İşletme alanlarını kapsayan ve tümü İtalyan Üniversiteler ve Araştırma Bakanlığı (MUR) tarafından tanınan Sanat Lisansı, Sanat Yüksek Lisansı ve Akademik Yüksek Lisans Programları bulunmaktadır. Bu program, öğrencilerin İngiliz akademik sistemi tarafından tanınan ek bir yeterlilik elde etmelerini sağlayan Dual Awards Yüksek Lisans Programları ile daha da zenginleştirilmiştir.

Domus Academy yıllar içinde, araştırma ve akademik yaklaşım kalitesi için Compasso d'Oro Ödülü ve The Business of Fashion'dan Öğrenme Deneyiminde Mükemmellik Özel Nişanı da dahil olmak üzere çok sayıda ödül ve takdir almıştır. Domus Academy, 2025 yılında CEOWORLD Dergisi tarafından dünyanın en iyi 30 moda okulu arasında gösterilmiştir. Ayrıca UI GreenMetric Dünya Üniversite Sıralaması ve THE Etki Sıralaması'nda da yer almaktadır.

Burslara başvurmak için:

