clinicasdelhombre.com abre nueva clínica en Iztapalapa para acercar atención médica especializada a más hombres de la Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO, 13 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- clinicasdelhombre.com, parte de la red de elery.co, continúa expandiendo su presencia en la capital con la apertura de una nueva sede en la alcaldía Iztapalapa. Con esta inauguración, la red especializada en salud masculina busca acercar servicios médicos preventivos y especializados a una de las zonas más dinámicas y pobladas de la ciudad.

Ubicada en Calzada de la Viga 1174, Int. 904, Colonia El Triunfo, esta clínica fue pensada para facilitar el acceso a hombres que viven o trabajan en el oriente de la Ciudad de México y que buscan atención médica confiable, clara y sin estigmas.

La clínica continúa implementando un modelo que integra atención para la salud sexual, física y mental en un solo lugar. Desde chequeos de rutina hasta diagnósticos especializados, clinicasdelhombre.com promueve una cultura en la que los hombres puedan atender su salud con información, acompañamiento profesional y confianza.

Sus servicios abarcan desde evaluaciones prostáticas, estudios de ETS, vacunas y tratamientos para VPH, hasta tratamientos para disfunción eréctil, circuncisión y atención para la salud emocional y mental.

"Iztapalapa es una de las zonas más importantes de la Ciudad de México, con una comunidad enorme y diversa. Abrir una clínica aquí significa acercar la prevención y la atención especializada a más hombres que muchas veces no encuentran espacios donde hablar de su salud con confianza. Nuestro objetivo es que cada vez más hombres puedan resolver sus dudas, atenderse a tiempo y entender que cuidar de su salud también es parte de su bienestar." comentó Dr. Ibar Langle, Co-CEO de elery.co

Con esta apertura, clinicasdelhombre.com alcanza las 18 clínicas en México, con sedes en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Estado de México. La red continúa creciendo para crear espacios donde los hombres puedan hablar de su salud sexual, física y mental sin barreras ni prejuicios.

Para más información sobre servicios, ubicación y horarios, visita clinicasdelhombre.com y agenda tu cita.

Acerca de clinicasdelhombre.com

clinicasdelhombre.com es una clínica especializada con expertos en salud masculina. Ayuda a los hombres a mejorar su calidad de vida, atendiendo temas de salud urológica, sexual, mental y metabólica. La clínica brinda servicios médicos personalizados para abordar las necesidades específicas de cada paciente.

Acerca de elery.co Red de clínicas de especialidad que está redefiniendo la atención médica mediante el uso de tecnología y un diseño centrado en el paciente. Actualmente, se enfoca en la salud masculina a través de la marca clinicasdelhombre.com. Para más información, visite elery.co.

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FUENTE elery.co