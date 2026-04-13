clinicasdelhombre.com abre nueva sucursal en Metepec para fortalecer la prevención en salud masculina en el Valle de Toluca.

METEPEC, Mexico, 13 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- clinicasdelhombre.com, parte de la red elery.co, anuncia la apertura de una nueva sede en Metepec, una de las zonas con mayor crecimiento residencial y comercial del Valle de Toluca. Con esta nueva clínica, la red busca acercar atención médica especializada a hombres que buscan resolver sus necesidades de salud de manera práctica, confiable y en un solo lugar.

La clínica se encuentra ubicada en Plaza Izar, C. Leona Vicario 936, Col. Real de Arcos, San Francisco Coaxusco, una zona estratégica que facilita el acceso a pacientes de Metepec, Toluca y municipios cercanos.

El modelo de atención de clinicasdelhombre.com está enfocado en la prevención y el acompañamiento médico especializado, permitiendo que los hombres puedan atender desde chequeos de rutina hasta diagnósticos más específicos en un entorno profesional y libre de estigmas.

Entre sus servicios encontrarán evaluaciones prostáticas, estudios de ETS, vacunas y tratamientos para VPH, hasta tratamientos para disfunción eréctil, circuncisión y atención para la salud emocional y mental.

"Metepec se ha convertido en un punto clave para muchas familias y profesionistas del Valle de Toluca. Abrir una clínica aquí nos permite acercar la prevención y la atención especializada a una comunidad que busca soluciones médicas claras, confiables y cercanas."

comentó el Dr. Ibar Langle, Co-CEO de clinicasdelhombre.com

Esta es la vigésima sucursal de clinicasdelhombre.com, quienes continúan fortaleciendo su presencia en México, con clínicas en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Estado de México, creando una red de espacios seguros donde los hombres puedan hablar de su salud sexual, física y mental con confianza y sin prejuicios.

Para más información sobre servicios y horarios, visita clinicasdelhombre.com y agenda tu cita.

Acerca de clinicasdelhombre.com

clinicasdelhombre.com es una clínica especializada con expertos en salud masculina. Ayuda a los hombres a mejorar su calidad de vida, atendiendo temas de salud urológica, sexual, mental y metabólica. La clínica brinda servicios médicos personalizados para abordar las necesidades específicas de cada paciente.

Acerca de elery.co

Red de clínicas de especialidad que está redefiniendo la atención médica mediante el uso de tecnología y un diseño centrado en el paciente. Actualmente, se enfoca en la salud masculina a través de la marca clinicasdelhombre.com. Para más información, visite elery.co.

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FUENTE elery.co