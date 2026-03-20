clinicasdelhombre.com llega a Pedregal con un equipo de expertos en salud masculina.

CIUDAD DE MÉXICO, 20 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- clinicasdelhombre.com, parte de la red de elery.co, inaugura una nueva clínica en Jardines del Pedregal, en Álvaro Obregón, consolidando su presencia en el sur de la Ciudad de México y acercando servicios médicos especializados a una comunidad que valora la salud y la calidad de vida.

Ubicada en Anillo Periférico 3332, Local 3, esta sede combina comodidad, discreción y tecnología de punta para ofrecer un espacio donde los hombres pueden atender su salud sexual, física y emocional de manera integral, sin juicios ni complicaciones. La clínica fue diseñada para que la prevención deje de ser algo que se pospone y se convierta en un hábito natural.

Los servicios disponibles incluyen desde evaluaciones prostáticas , estudios de ETS , vacunas y tratamientos para VPH , hasta tratamientos para disfunción eréctil , circuncisión y atención para la salud emocional y mental .

"Pedregal es un entorno donde la vida saludable y el bienestar forman parte del día a día. Nuestra clínica llega para ofrecer a los hombres un espacio cercano y confiable, donde la prevención se convierte en un hábito y no en una emergencia. Queremos que cuidar de su salud sea tan natural como cualquier otra rutina de bienestar." comenta Marcelo Cruz , Co-CEO de elery.co

Con esta apertura, clinicasdelhombre.com arranca con su décima novena clínica y refuerza su red nacional en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Estado de México. Así continúa avanzando en su misión de crear espacios seguros y profesionales donde los hombres puedan atender su salud sin barreras ni prejuicios.

Para más información sobre servicios y horarios, visita clinicasdelhombre.com y agenda tu cita.

Acerca de clinicasdelhombre.com

clinicasdelhombre.com es una clínica especializada con expertos en salud masculina. Ayuda a los hombres a mejorar su calidad de vida, atendiendo temas de salud urológica, sexual, mental y metabólica. La clínica brinda servicios médicos personalizados para abordar las necesidades específicas de cada paciente.

Acerca de elery.co Red de clínicas de especialidad que está redefiniendo la atención médica mediante el uso de tecnología y un diseño centrado en el paciente. Actualmente, se enfoca en la salud masculina a través de la marca clinicasdelhombre.com. Para más información, visite elery.co.

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FUENTE elery.co