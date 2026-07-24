CNBC nombra a PayJoy una de las principales empresas de tecnología financiera del mundo en 2026

Este reconocimiento pone de relieve el liderazgo de PayJoy en el sector de la financiación al consumo en los mercados emergentes

SAN FRANCISCO, 24 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- CNBC y Statista han incluido a PayJoy en la lista "World's Top Fintech Companies 2026", que reconoce a las empresas que ofrecen soluciones de financiación digital y préstamos independientes de los bancos para particulares y empresas. PayJoy es proveedor líder de servicios financieros para consumidores con escaso acceso a estos servicios en los mercados emergentes.

Las mejores empresas de tecnología financiera del mundo según CNBC

Esta clasificación, que ya va por su cuarta edición, identifica a las 500 empresas líderes en ocho segmentos del mercado de fintech a nivel mundial, entre los que se incluyen los pagos, la neobanca, la tecnología de gestión patrimonial, los activos digitales, las tecnologías financieras para empresas, la insurtech, la regtech y la financiación alternativa. Las empresas se evaluaron mediante un modelo de puntuación agregado basado tanto en indicadores clave de rendimiento (KPI) generales como específicos de cada segmento a partir de un estudio documental realizado con fuentes de acceso público, junto con la información facilitada por las propias empresas a través de un proceso de solicitud abierto.

La inclusión de PayJoy refleja su labor para facilitar el acceso al crédito a la clase media emergente de México, Colombia, Brasil, Panamá, Perú, Ecuador, Sudáfrica, Filipinas e Indonesia, nueve países en los que la infraestructura financiera tradicional ha excluido durante mucho tiempo a quienes solicitan un préstamo por primera vez.

"Este reconocimiento de CNBC y Statista supone una importante validación del trabajo que nuestro equipo realiza cada día", comentó Doug Ricket, CEO y cofundador de PayJoy. "Millones de personas en los mercados en los que operamos están creando un historial crediticio por primera vez a través de PayJoy". "El hecho de ser reconocidos entre las principales empresas de tecnología financiera del mundo refleja la envergadura y el impacto de ese trabajo".

Para obtener más información sobre la clasificación completa, visite https://www.cnbc.com/worlds-top-fintech-companies-2026/

Acerca de PayJoy

PayJoy amplía el acceso al crédito en los mercados emergentes a través de la financiación en el punto de venta y de ofertas de tarjetas. Su tecnología patentada de crédito garantizado permite a quienes solicitan un préstamo por primera vez alcanzar de forma responsable la estabilidad financiera y participar plenamente en la economía moderna. Gracias a su tecnología puntera en aprendizaje automático, ciencia de datos e inteligencia artificial para la lucha contra el fraude, PayJoy ha concedido préstamos por valor de más de 3500 millones de dólares a más de 20 millones de personas y cuenta con una plantilla de más de 1000 empleados en todo el mundo. Para obtener más información, visite https://www.payjoy.com/

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FUENTE PayJoy