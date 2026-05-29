El acceso al crédito ayuda a los mexicanos a capturar la oportunidad de ingresos de la Copa Mundial

Una nueva encuesta de PayJoy revela que el 53 % de los trabajadores independientes que se preparan para la demanda relacionada con los torneos señala que el acceso al crédito de PayJoy les ayudó a prepararse

SAN FRANCISCO, 29 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- A medida que se acerca la Copa Mundial de la FIFA 2026, muchos mexicanos se preparan no solo para ver el torneo, sino para obtener ganancias con el evento. Desde los repartidores que actualizan los dispositivos necesarios para el trabajo hasta los microempresarios que compran inventario, el crédito PayJoy permitirá a los trabajadores de todo el país capturar una mayor demanda y las nuevas oportunidades de ingresos relacionadas con el torneo.

Una nueva encuesta de PayJoy a 5.300 clientes en México encontró que el 43 % planea generar ingresos con la Copa Mundial, y destaca cómo el acceso al crédito puede ayudar a los trabajadores y familias desatendidos a prepararse para una mayor demanda y posibles oportunidades de ingresos gracias al torneo. La encuesta descubrió lo siguiente:

El 73 % cree que México se beneficiará a nivel financiero por organizar la Copa Mundial

El 25 % de los encuestados que planean ganar esperan que los ingresos del hogar aumenten en más del 51 %

El 53 % de los trabajadores independientes que se preparan para la demanda de la Copa Mundial dijeron que no habrían podido prepararse sin acceder al crédito de PayJoy

Los hallazgos también sugieren que muchos trabajadores se están preparando no solo para el torneo en sí, sino también para un crecimiento comercial a largo plazo más allá de la Copa Mundial.

Preparación para aprovechar la oportunidad

Los encuestados dijeron que planean usar el crédito de PayJoy para comprar los dispositivos necesarios para trabajar, comprar inventario para pequeñas empresas, actualizar el equipo de transporte y entrega, y financiar la dotación de personal o los esfuerzos de marketing.

"Lo que se destaca es cuántos trabajadores y empresarios desatendidos se están preparando con anticipación para aprovechar el aumento de la demanda en torno a la Copa Mundial", comentó Iván Canales. "Para los clientes con acceso limitado a la financiación tradicional, el crédito flexible de PayJoy puede ayudar a convertir la preparación en un progreso económico real".

Los trabajadores independientes y por encargo se están preparando de manera muy activa para el evento. Entre los encuestados que planean obtener ingresos vinculados a la Copa Mundial, el 75 % de los trabajadores independientes dijeron que esperan asumir trabajos relacionados con el torneo, en comparación con el 55 % de los empleados a tiempo completo.

Quién se está esforzando más: las mujeres, los trabajadores más jóvenes y los padres

La encuesta también destacó cómo los diferentes grupos demográficos se están preparando para esta oportunidad:

Casi la mitad (el 49 %) de estos trabajadores independientes mujeres que planean obtener ingresos dijeron están adaptando productos o servicios específicamente para la demanda del torneo

El 60 % de los trabajadores independientes entre 18 y 44 años que planean ganar dinero dijeron que esperan invertir por adelantado antes de los juegos

Entre los padres empleados a tiempo completo que esperan beneficiarse financieramente del torneo, el 51 % espera que los ingresos del hogar aumenten en más del 26 % durante el evento

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Acerca de la encuesta

PayJoy realizó la encuesta utilizando la herramienta de investigación ágil Medallia entre el 5 y el 13 de mayo de 2026, con la que encuestó a 5.300 clientes calificados de PayJoy en todo México.

Acerca de PayJoy

PayJoy amplía el acceso al crédito en los mercados emergentes a través de la financiación en el punto de venta y las ofertas de tarjetas. Su tecnología patentada de crédito garantizado permite a quienes solicitan préstamos por primera vez construir de manera responsable la estabilidad financiera y participar plenamente en la economía moderna. A través de su aprendizaje automático de vanguardia, ciencia de datos e inteligencia artificial antifraude, PayJoy ha financiado más de $ 3.5 mil millones en préstamos a más de 20 millones de personas y emplea a más de 1,000 personas en todo el mundo. Para más información, visite https://www.payjoy.com/

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FUENTE PayJoy