CodeCup 2026 buscará soluciones innovadoras a retos urbanos rumbo al Mundial del 2026

El Hackathón "CodeCup 2026" es una iniciativa que convoca al talento para desarrollar soluciones en movilidad, turismo, seguridad, entre otras, rumbo a la justa mundialista. GUADALAJARA, México, 11 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Con el objetivo de transformar los retos urbanos en oportunidades de innovación con impacto social, rumbo al Mundial de Futbol de la FIFA, se presentó la iniciativa "CodeCup 2026", un hackatón que convocará a talento joven, emprendedores y desarrolladores a crear soluciones tecnológicas en áreas clave como movilidad y acceso, seguridad y bienestar, turismo y experiencias. "CodeCup 2026" surge como una alianza estratégica multisectorial entre la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), el Consulado General de los Estados Unidos en Guadalajara, el Gobierno de Zapopan y la empresa Improving, con el propósito de posicionar a Zapopan y a Jalisco como referentes de innovación urbana y emprendimiento con propósito.

Cónsul General de EU en Guadalajara, autoridades de la UAG, funcionarios públicos y empresarios. Mtro. Juan Carlos Leaño del Castillo, Vicerrector Administrativo. Cónsul General de los Estados Unidos en Guadalajara, Amy Scanlon. Salvador Villaseñor Aldama, Coordinador General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad. Victoria Monserrat Hidalgo Gallardo, Host City Officer del Comité Organizador en Guadalajara del Mundial de Futbol.

Durante la presentación oficial del hackatón, se destacó que esta iniciativa no solo acompaña la organización del evento deportivo más importante del mundo, sino que busca generar un legado tecnológico duradero que beneficie a la ciudad antes, durante y después del Mundial de Futbol.

Innovación y universidad

En representación de la UAG, el Mtro. Juan Carlos Leaño del Castillo, Vicerrector Administrativo, enfatizó que hoy más que nunca las universidades deben consolidarse como espacios donde converjan estudiantes, emprendedores, empresas y gobierno.

"Las universidades tenemos que ser esos laboratorios vivos que unan a todas las voluntades del ecosistema de innovación para que realmente se puedan alinear y encontrar soluciones que podamos potenciar", dijo el directivo de la UAG.

"Porque el éxito de una ciudad anfitriona no se mide solo por la organización de un torneo, sino por el legado que deja: las empresas que nacen, las alianzas que perduran y las innovaciones que elevan la calidad de vida".

"Sabemos que el Mundial es una plataforma para repensar nuestras ciudades, acelerar la innovación y demostrar al mundo que podemos ser referentes en soluciones tecnológicas sostenibles", afirmó.

Como parte de esta visión, la UAG anunció el fortalecimiento del programa Startup Building "Beyond the World Cup 2026", una iniciativa que impulsa proyectos alineados con los grandes desafíos que enfrentará la ciudad como sede mundialista.

Alianza de talla internacional

Por su parte, la Cónsul General de los Estados Unidos en Guadalajara, Amy Scanlon, destacó el valor de la cooperación internacional y la visión local en el desarrollo de este proyecto.

"El futuro de nuestras ciudades se construye desde lo local con visión, colaboración y compromiso auténtico", afirmó en su participación.

"Desde el Consulado General de los Estados Unidos en Guadalajara, reafirmamos nuestro compromiso de seguir apoyando iniciativas que fortalezcan los vínculos entre nuestras sociedades y abran oportunidades para las y los jóvenes".

"Este evento marca el lanzamiento oficial de las celebraciones Freedom 250 del Consulado General de Estados Unidos en Guadalajara, una iniciativa liderada por la Casa Blanca para conmemorar el 250 aniversario de los Estados Unidos y celebrar el espíritu de emprendimiento e innovación que ha definido a nuestro país desde su fundación. Estos mismos valores están en el corazón de CodeCup.

El papel del gobierno

Por parte del Gobierno de Zapopan, Salvador Villaseñor Aldama, Coordinador General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, señaló que la acción pública no puede realizarse de manera aislada, por ello es muy importante las alianzas estratégicas, como lo es la organización del "CodeCup 2026".

"No podemos hacer las cosas solos desde el gobierno, siempre necesitamos las alianzas de la academia y de la iniciativa privada", indicó.

El funcionario municipal agregó que el Mundial de Futbol del 2026 es un evento que implica una alta responsabilidad para México y Jalisco, pero que también es una oportunidad para los emprendedores.

En este sentido, afirmó que los emprendedores tienen una oportunidad única para desarrollar iniciativas de calidad con potencial de trascender a nivel nacional e internacional.

En el mismo sentido, Andrea Camila Galván, Directora de Emprendimiento de Zapopan, afirmó que el proyecto busca abrir oportunidades reales para nuevas generaciones; "para

Zapopan, el emprendimiento no solamente es abrir empresas, sino abrir caminos para la gente que viene detrás de nosotros".

Iniciativa privada

La Directora de Relaciones con la Comunidad de Improving, Sandy Hermosillo, expresó que el futuro no se espera, sino que se construye, y afirmó que quienes integraron esta iniciativa asumieron la responsabilidad de participar activamente en la transformación social a través de la tecnología, el talento y el trabajo colaborativo con propósito.

Bajo este marco, explicó que la empresa decidió sumarse a esta iniciativa con el objetivo de acercar su talento tecnológico a la comunidad emprendedora.

Añadió que un equipo de ingeniería de Improving acompañará a los participantes en el diseño y fortalecimiento de sus proyectos, y agradeció a las startups, aliados estratégicos y a las instituciones participantes.

Un evento con gran impacto

Victoria Monserrat Hidalgo Gallardo, Host City Officer del Comité Organizador en Guadalajara del Mundial de Futbol, habló del impacto que tendrá la cita mundialista en Jalisco.

De acuerdo con sus proyecciones, el evento podría generar o mantener aproximadamente 24 mil empleos directos e indirectos, además de una derrama económica cercana a 60 mil millones de pesos, superando incluso otros eventos internacionales de gran escala.

Convocatoria al Hackatón "CodeCup 2026"

El Hackatón "CodeCup 2026" está dirigido a estudiantes, emprendedores, desarrolladores, diseñadores y talento joven interesado en crear soluciones tecnológicas aplicadas a problemáticas reales de la ciudad.

Los participantes podrán integrarse en equipos multidisciplinarios y recibirán mentoría especializada, acceso a tecnologías emergentes como inteligencia artificial y realidad aumentada, así como acompañamiento metodológico para el desarrollo de sus proyectos.

Las propuestas deberán enfocarse en áreas como movilidad urbana, seguridad, salud y telemedicina, turismo y cultura, así como sustentabilidad y derechos humanos. Los proyectos mejor evaluados accederán a premios, visibilidad institucional y oportunidades de vinculación para su implementación y escalamiento.

Con "CodeCup 2026", Jalisco buscan consolidarse como el estado del talento y sentar las bases para que las soluciones desarrolladas durante el Mundial se conviertan en modelos replicables en futuros eventos globales, como los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

En este evento estuvo presente el Lic. Antonio Leaño Reyes, Rector de la UAG; el Lic. Antonio Leaño del Castillo, Vicerrector General de la UAG; así como invitados especiales y la comunidad universitaria.

Con iniciativas como "CodeCup 2026" y Startup Building "Beyond the World Cup 2026", la UAG se posiciona como un actor clave en la construcción de soluciones que acompañarán a la ciudad antes, durante y después del Mundial.

Para saber más y si desea participar visite el sitio web:

https://www.codecup2026.com/#ejes

