UAG reafirma excelencia académica con 28 nuevos RVOES

La Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología de Jalisco entregó los registros oficiales, entre ellos 5 nuevas Licenciaturas de Doble Titulación con Arizona State University (ASU)

GUADALAJARA, México, 24 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- A 91 años de su fundación, la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) reafirma su compromiso con la innovación, la responsabilidad social y la excelencia académica con la obtención de 28 Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOES) de diferentes programas en su oferta académica, afirmó el Lic. Antonio Leaño Reyes, Rector de la UAG.

Autoridades de la UAG y de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. El Rector de la UAG, Lic. Antonio Leaño Reyes y Fanny Guadalupe Valdivia Márquez, titular de la SICyT. Dr. Alfonso Petersen Farah, Vicerrector Académico y de Ciencias de la Salud de la UAG.

Estos programas fueron validados por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICyT) y comenzarán a impartirse en septiembre de este año, todos alineados a las exigencias globales y tecnológicas actuales con visión de futuro.

Cabe señalar que esos RVOES son parte de la responsabilidad de la UAG de ofrecer una educación de excelencia, con programas reconocidos y que formen a los estudiantes con visión global.

El anuncio se realizó en una rueda de prensa realizada en la SICyT, encabezada por la titular de la dependencia estatal, Fanny Guadalupe Valdivia Márquez; y el Rector de la UAG, Lic. Antonio Leaño Reyes quien también agradeció a la Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, y al Gobierno del Estado, "por trabajar en la validación de estos programas en conjunto con la comunidad universitaria y en favor de la educación, pues como decía mi padre, el Licenciado Antonio Leaño Álvarez del Castillo: `México será en el futuro lo que sea su educación´"", señaló el Rector.

Actualización constante

El Dr. Alfonso Petersen Farah, Vicerrector Académico y de Ciencias de la Salud de la UAG, refirió que esta institución constantemente realiza la actualización de sus programas educativos, ya que los avances de la sociedad así lo requieren.

Por ello destacó que 5 de los programas que fueron validados son los de Doble Titulación, los cuales están diseñados con ASU, la Universidad #1 en innovación de los Estados Unidos y una de las más innovadoras del Mundo.

Estos nuevos programas permitirán a los estudiantes cursar una parte de su educación en la UAG y la última en ASU, ya sea en línea o presencial, y así obtener un título con validez en México y otro válido en Estados Unidos.

Además, los 23 programas que recibieron su actualización ofrecen una formación apegada al dinamismo actual, como la irrupción de la Inteligencia Artificial.

"Para fines prácticos, cada día aparecen nuevas opciones, nuevas metodologías, nuevas tecnologías, nuevas demandas, nuevas necesidades del mercado. En donde las instituciones

educativas nos tenemos que estar actualizando continuamente, no solamente desde el punto de vista a los contenidos, no solamente desde el punto de vista de la pertinencia, sino también desde el punto de vista de las ofertas académicas", dijo el Dr. Petersen Farah.

Programas alineados al ecosistema de innovación

Fanny Guadalupe Valdivia Márquez, titular de la SICyT, destacó que los programas educativos que recibieron el registro contribuirán, con la formación de talento, al ecosistema de innovación y al desarrollo económico de Jalisco.

La funcionaria estatal explicó que en estos 28 programas la UAG ha incorporado la ciencia, tecnología e innovación como un pilar estratégico en la formación del talento.

"Eso verdaderamente es algo digno de reconocerse, de manifestarlo a todo el País. Que se sepa que en Jalisco estamos trabajando muy de la mano la academia, el gobierno y las industrias para generar mejores oportunidades para nuestros jóvenes a través de la educación y mejor crecimiento para todo nuestro estado trabajando en equipo", dijo la Secretaria.

Por último, la titular de la dependencia agradeció a la UAG por confiar en la SICyT para lograr los RVOES de estos programas e invitó a otras instituciones a seguir el ejemplo de la Autónoma para lograr sus registros estatales.

Por su parte, Ricardo Rodríguez Jiménez, Subsecretario de Educación Superior de la dependencia estatal, afirmó que esta dependencia trabaja para impulsar y apoyar a las instituciones educativas del Estado.

En el evento también estuvieron presentes el Lic. Antonio Leaño del Castillo, Vicerrector General de la UAG, y Juan Carlos Esqueda Mares, Director de Incorporación en la SICyT.

Un modelo académico innovador

En entrevista posterior el Dr. Alfonso Petersen afirmó que estos RVOES son la materialización de un nuevo modelo académico que da identidad y proyección a esta institución, basados en dos pilares fundamentales.

"Por un lado, un pilar es la formación integral centrada en valores, que ha distinguido históricamente a la UAG y que sigue siendo el corazón de nuestra misión educativa. Por otro, la formación en innovación sostenible, que responde a los desafíos contemporáneos y a la necesidad de formar profesionistas capaces de transformar su entorno con responsabilidad y visión internacional de futuro". señaló el Dr. Petersen.

Agregó que con estos nuevos registros la UAG reafirma su compromiso permanente con la calidad, la pertinencia y la innovación en la formación de las nuevas generaciones. Asimismo, estos programas incorporan elementos diferenciadores que fortalecen su impacto, como la inclusión de

credenciales digitales, que permiten reconocer las trayectorias formativas de los alumnos, la estrecha vinculación con el sector productivo y el impulso a la internacionalización.

De esta manera, a 91 años de fundación, la UAG reafirma su compromiso de ofertar programas educativos de vanguardia, innovadores y que impulsen la formación de Lideres innovadores de clase mundial.

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FUENTE Universidad Autónoma de Guadalajara