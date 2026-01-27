Colombina impulsa la modernización logística en Colombia con Opendock

BOGOTÁ, Colombia, 26 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Colombina, una de las compañías de alimentos más reconocidas y respetadas de Colombia, se convierte en la primera gran empresa colombiana en adoptar la plataforma de gestión de muelles y patios de Opendock, anticipándose al nuevo mandato de cumplimiento logístico del país, el Decreto 1017.

Con los requisitos de reporte obligatorio entrando en vigor en diciembre de 2025 y la fiscalización esperada para inicios de 2026, Colombina reafirma su compromiso con la eficiencia y la transparencia en la gestión logística, implementando Opendock como su plataforma estratégica para la programación y control de citas en centros de origen y destino. Esta solución permite visualizar los viajes agendados y registrar de manera precisa los tiempos reales de llegada, espera, carga y descarga, asegurando información confiable para la relación con las empresas de transporte.

"Esta alianza con Opendock se enmarca en nuestro compromiso con la excelencia operativa y la modernización de la gestión logística. Esta plataforma nos aporta visibilidad y automatización clave para fortalecer nuestros procesos, elevar los estándares operativos y mejorar la eficiencia a lo largo de toda la cadena de suministro" afirmó Eduardo Parra Vicepresidente Supply Chain Colombina.

La nueva ley exige que las empresas colombianas de transporte estandaricen y reporten digitalmente eventos logísticos clave en el registro RNDC, con sanciones por incumplimiento. Al actuar meses antes de la fase de fiscalización, Colombina se ha posicionado como líder de la industria en preparación regulatoria.

"La decisión de Colombina de adelantarse al cumplimiento refleja el enfoque visionario que los ha convertido en una de las empresas más respetadas de Colombia," señaló Felipe Capella, Fundador y Director Ejecutivo de Opendock. "Estamos orgullosos de aliarnos con ellos mientras establecen el estándar de excelencia logística en Colombia."

Más allá del cumplimiento, la plataforma de Opendock ayudará a Colombina a mejorar los tiempos de rotación de camiones y fortalecer la colaboración con transportistas y socios logísticos.

Acerca de Colombina

Colombina, es una compañía global con capital colombiano líder en la producción de alimentos, con más de 95 años de experiencia. Enfocada en la fabricación y comercialización de alimentos en diferentes líneas (confitería, galletería y pastelería, salsas y conservas, helados y alimentación infantil) con marcas reconocidas y de alto valor percibido que están al alcance de todos. La compañía cuenta con importantes logros como ser la octava empresa de alimentos más sostenible del mundo según la Evaluación Corporativa de Sostenibilidad 2025 de S&P Global, su planta de galletas Colombina del Cauca, es la primera planta de alimentos en recertificarse bajo el Sistema Basura Cero, es la sexta empresa de alimentos más responsable de Colombia y la quinta con mejor reputación en el sector, según Merco ESG y Merco Empresas 2024.

Acerca de Opendock

Opendock, parte del ecosistema tecnológico logístico de Loadsmart, es la plataforma de programación de muelles y gestión de patios más grande de América del Norte, utilizada por más de 4.000 almacenes. La plataforma conecta embarcadores, transportistas y operadores logísticos (3PL) mediante un sistema unificado que gestiona la programación de muelles, el control de portones y la visibilidad de patios. Opendock permite a las cadenas de suministro reducir los tiempos muertos, optimizar el flujo operativo y lograr cumplimiento en tiempo real en toda su red.

