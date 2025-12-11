La Serie OPPO Find X9 llegó al mercado global, impulsada por el chipset insignia MediaTek Dimensity 9500

CIUDAD DE MÉXICO, 11 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- OPPO, la marca líder global de dispositivos inteligentes, confirmó que la nueva Serie Find X9 incorpora el chipset insignia MediaTek Dimensity 9500. Diseñado con una revolucionaria arquitectura All-Big-Core de tercera generación, este chipset ofrece un rendimiento y una eficiencia excepcionales, al estar optimizado con Trinity Engine de OPPO para operar en su máxima potencia y alcanzar niveles de desempeño superiores, mientras reduce el consumo energético.

MediaTek Dimensity 9500 introduce una innovadora arquitectura de CPU All-Big-Core de tercera generación, que integra un ultra-core de 4.21 GHz, tres núcleos premium y cuatro núcleos de alto rendimiento. Este nuevo diseño eleva su rendimiento hasta un 32% más en un solo núcleo y un 17% más en rendimiento multinúcleo frente a la generación anterior, al tiempo que reduce el consumo energético máximo hasta en un 55%, extendiendo significativamente la autonomía de la batería.1

Equipada con la GPU Arm G1-Ultra, la plataforma también ofrece hasta un 33% más de rendimiento gráfico y un 42% de mejora en eficiencia energética, habilitando trazado de rayos con la calidad de una consola. Estas capacidades se potencian aún más con un sistema de enfriamiento personalizado en la Serie OPPO Find X9, que garantiza una experiencia de juego fluida y estable, incluso con los ajustes gráficos más exigentes.1

Acompañando al chipset Dimensity 9500 se encuentra el más reciente Trinity Engine de OPPO, que introduce el primer Modelo Unificado de Potencia de Cómputo en Android. Esta solución líder en la industria ofrece un modelado computacional integral a nivel de sistema para la CPU, GPU y DSU del Dimensity 9500, logrando más del 90% de precisión en la estimación de consumo energético, y optimizando de manera sustancial la eficiencia en diversos escenarios de uso, incluyendo actividades diarias, jugar y procesamiento de imágenes.2

Al fusionar el rendimiento a la vanguardia y la eficiencia energética, la Serie Find X9 representa el poder transformador de las alianzas tecnológicas a largo plazo. Es un testimonio del compromiso de OPPO y MediaTek por ofrecer experiencias de última generación a usuarios de todo el mundo.

Mantente atento para más detalles sobre la Serie OPPO Find X9, impulsada por el revolucionario MediaTek Dimensity 9500, en su próximo evento de lanzamiento global.

