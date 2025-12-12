OPPO y Discovery Channel dan vida a los escenarios culturales más icónicos con la Serie Find X9

CIUDAD DE MÉXICO, 12 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- En 2025, OPPO y Discovery Channel continuaron su colaboración con el segundo capítulo de Culture in a Shot, la iniciativa que abarcó más de 15 países y regiones para capturar la riqueza de los festivales globales. A medida que el año llega a su fin, el recorrido alcanza el clímax con un capítulo especial: Every Culture Finds Its Stage, que retrata presentaciones culturales a través de la lente de la Serie OPPO Find X9.

Este viaje tan especial recorre España, México y Tailandia, celebrando la interpretación como un lenguaje universal de patrimonio y expresión: una forma en que las comunidades transmiten historias a través del movimiento, el ritmo, la música y el ritual. Impulsada por la nueva generación del Sistema de Cámara Hasselblad, la serie OPPO Find X9 combina hardware a la vanguardia con fotografía computacional avanzada para permitir que cada presentación sea capturada con claridad, profundidad y un alto nivel de detalle expresivo.

Festival de San Froilán – El escenario donde Galicia baila

En Lugo, España, el festival de San Froilán transforma a la ciudad medieval en un escenario lleno de vida. Lo que comenzó hace siglos como un tributo religioso, se ha convertido en una celebración que mantiene viva la identidad gallega.

La música y la danza son el corazón del festival: el sonido de las gaitas marca el ritmo de la muiñeira, una animada danza tradicional que encarna el sentido de comunidad y la alegría de Galicia. En las calles, es común ver a los lugareños vestir trajes típicos, desde mantas bordadas hasta zapatos zuecos de madera, moviéndose al compás de melodías transmitidas de generación en generación.

Artistas contemporáneas como Tanxugueiras conectan esta evolución, al reinventar la música tradicional con una energía POP vibrante y demostrando cómo la cultura gallega sigue adaptándose, sin perder sus raíces.

Diseñada para ser la compañera perfecta en conciertos y eventos en vivo, la serie OPPO Find X9 ofrece una nitidez de zoom inigualable tanto en fotos como en videos, llevando cada detalle a un enfoque vívido: desde los patrones cosidos a mano de los trajes de la muiñeira hasta el sutil ritmo del movimiento en el escenario. Impulsado por su sensor de 200 MP, Find X9 Pro ofrece un zoom sin pérdidas de hasta 13.2x, mientras que ambos modelos incorporan el algoritmo OPPO Super Zoom, que mejora la nitidez hasta 120x, permitiendo capturar los espectáculos con claridad, incluso desde lo más profundo del público. Con el Modo Escenario de OPPO, los usuarios pueden fotografiar presentaciones en el escenario con un contraste y una tonalidad mejoradas, logrando un efecto dramático y atmosférico.

Día de Muertos – El escenario donde los seres queridos viven por siempre

En Oaxaca, México, el espíritu de los espectáculos adquiere una forma distinta. Al caer la noche, la ciudad se llena de luz y color. Las calles cobran vida con desfiles y procesiones, donde las velas, las calaveras de azúcar y los trajes elaborados honran a los antepasados.

El Día de Muertos no es un festival melancólico, es un reencuentro: una celebración del poder de la memoria para mantener vivos a los seres queridos. Las familias se reúnen para tejer flores de papel, decorar altares con ofrendas, cantar canciones tradicionales y compartir historias de los familiares que ya se han ido, manteniendo su presencia viva a través del recuerdo.

En medio de los vibrantes desfiles, el Modo Retrato de Hasselblad de OPPO Find X9 Pro captura la emoción de cada momento, con un efecto bokeh cinematográfico inspirado en las clásicas lentes Hasselblad. Combinado con la cámara True Color, produce retratos con profundidad natural, gran nivel de detalle y tonos de piel fieles a la realidad, al unir la expresión artística con una perspectiva auténtica.

Yi Peng y Loy Krathong – El escenario donde la luz cubre al cielo y al río

En Chiang Mai, Tailandia, la noche se convierte en el lienzo de una de las celebraciones más impresionantes de Asia. Durante Yi Peng, miles de linternas se elevan al cielo, llevando consigo deseos y oraciones. Al mismo tiempo, Loy Krathong llena los ríos de ofrendas luminosas, destinadas a honrar a la diosa del agua y dejar atrás la mala fortuna.

Juntos, estos festivales gemelos crean un momento en el que la luz se convierte en un espectáculo: un cielo iluminado por el reflejo de destellos que brillan sobre el agua. El festival anual celebra la luz y la renovación: cada linterna encendida simboliza dejar atrás la mala suerte y expresar un deseo esperanzador para el año que viene. Bajo este resplandor dorado, la Serie OPPO Find X9 captura cada reflejo y cada detalle: desde el cálido brillo de las velas flotantes hasta las linternas doradas que ascienden hacia el cielo nocturno.

Capturando la belleza de la interpretación

Desde los vibrantes bailes de Galicia hasta el río iluminado por las linternas en Tailandia y los desfiles llenos de alma en Oaxaca, Every Culture Finds Its Stage celebra una verdad universal: los espectáculos no están limitados a los teatros ni a los grandes auditorios. Viven en las calles, en las familias y en las tradiciones que pasan de una generación a otra. A través de la lente de la Serie Find X9, estas interpretaciones se vuelven más que imágenes. Se convierten en historias de identidad, resiliencia e imaginación — historias que nos recuerdan cómo la cultura se preserva, se transforma y se transmite, trascendiendo en el tiempo.

A medida que el recorrido cultural de este año llega a su fin, OPPO y Discovery Channel llevan estas tradiciones al centro de la escena y rinden homenaje a los intérpretes que las mantienen vivas. Con el poder de la imagen, OPPO invita a las personas de todo el mundo a capturar, compartir y celebrar su herencia, dejando que su cultura brille en su propio escenario.

