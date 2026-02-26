Comienza en México la preventa de la nueva serie Galaxy S26

CIUDAD DE MÉXICO, 26 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Los nuevos Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra ya están aquí, con las experiencias de Galaxy AI más intuitivas, proactivas y adaptativas. Si quieres ser de las primeras personas en tenerlos, la preventa ya comenzó y estará disponible hasta el 17 de marzo, en Samsung.com/mx/ y a través de Samsung Shop App con el doble de memoria al estrenar tu nuevo S26.

A estas promociones se suman las ventajas de comprar en Samsung.com/mx/ y Samsung Shop App entre las que están envío gratis, Samsung Rewards para canjear en futuras compras, y hasta 24 MSI con tarjetas participantes.

Además, en Samsung.com/mx/ y Samsung Shop App también está disponible Galaxy Canje, que permite ahorraren la compra de un nuevo Galaxy S26 al entregar tu teléfono actual, para más información visita www.samsung.com/mx/offer/we-take-your-smartphone.

Serie Galaxy S26: modelos, precios y colores disponibles

Modelo RAM Memoria Precio Público Aprox. Colores Galaxy S26 Ultra 12GB 1TB $37,999 MXN Cobalt Violet (Violeta Cobalto), Blanco, Negro y Azul Cielo. Exclusivos de Samsung.com: Pink Gold (Rosa Dorado) y Silver Shadow (Plateado) 12GB 512GB $32,999 MXN 12GB 256GB $32,999 MXN Galaxy S26+ 12GB 512GB $28,499 MXN 12GB 256GB $28,499 MXN Galaxy S26 12GB 512GB $22,499 MXN 12GB 256GB $22,499MXN

La serie Galaxy S26 está compuesta por los nuevos Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra, los smartphones con las experiencias de Galaxy AI más intuitivas, proactivas y adaptativas hasta la fecha; las cuales simplifican las tareas que realizas a diario en tu celular.

La serie Galaxy S26 es la tercera generación de teléfonos con IA, y reduce el esfuerzo y la cantidad de pasos necesarios para realizar las tareas, lo que incluye desde la organización de planes y la búsqueda de información hasta la captura y el perfeccionamiento de contenidos.

Además, Galaxy S26 cuenta con el hardware más potente de una serie Galaxy S, potenciado por un chipset personalizado, diseñado para el rendimiento de IA, eficiencia energética y gestión térmica. Esto se traduce en funciones de Galaxy AI que trabajan de manera más proactiva y fluida en nombre del usuario, adaptándose al contexto, ofreciendo el apoyo adecuado en el momento justo y automatizando tareas con una intervención manual mínima.

Basándose en las décadas de innovación de Samsung en tecnología de pantallas, Galaxy S26 Ultra presenta la primera Pantalla de Privacidad del mundo integrada en un teléfono móvil, lo que abre las puertas a una nueva clase de experiencias de visualización en lugares públicos.

Durante este periodo de preventa también se podrán adquirir la nueva serie Galaxy Buds4 es el complemento perfecto para Galaxy S26. Estos audífonos inalámbricos extienden las experiencias cotidianas más allá del teléfono y ofrecen un audio Hi-Fi intenso e inmersivo; lo que se complementa con la capacidad de activar agentes de IA con la voz o gestionar llamadas mediante simples Gestos con la Cabeza.

Esta serie está disponible en preventa en dos modelos: Galaxy Buds4 Pro a un precio de $3,999 MXN y Galaxy Buds4 a $2,899 MXN.

Para más información sobre la preventa y la nueva serie Galaxy S26, ingresa a Samsung.com/mx/ o visita Samsung Newsroom México.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2920788/ODT_B083_PreOrder_KVS26Ultra_1920x1080_2_e1772044073871.jpg

FUENTE Samsung Mexico