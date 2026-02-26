Comienza en México la preventa de la nueva serie Galaxy S26

Noticias proporcionadas por

Samsung Mexico

26 feb, 2026, 16:10 GMT

CIUDAD DE MÉXICO, 26 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Los nuevos Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra  ya están aquí, con las experiencias de Galaxy AI más intuitivas, proactivas y adaptativas. Si quieres ser de las primeras personas en tenerlos, la preventa ya comenzó y estará disponible hasta el 17 de marzo, en Samsung.com/mx/ y a través de Samsung Shop App con el doble de memoria al estrenar tu nuevo S26.

Continue Reading

A estas promociones se suman las ventajas de comprar en Samsung.com/mx/ y Samsung Shop App entre las que están envío gratis, Samsung Rewards para canjear en futuras compras, y hasta 24 MSI con tarjetas participantes.

Además, en Samsung.com/mx/ y Samsung Shop App también está disponible Galaxy Canje, que permite ahorraren la compra de un nuevo Galaxy S26 al entregar tu teléfono actual, para más información visita www.samsung.com/mx/offer/we-take-your-smartphone.

Serie Galaxy S26: modelos, precios y colores disponibles

Modelo

RAM

Memoria

Precio Público Aprox.

Colores

Galaxy S26 Ultra

12GB

1TB

$37,999 MXN

Cobalt Violet (Violeta Cobalto), Blanco, Negro y Azul Cielo.

Exclusivos de Samsung.com: Pink Gold (Rosa Dorado) y Silver Shadow (Plateado)

12GB

512GB

$32,999 MXN

12GB

256GB

$32,999 MXN

Galaxy S26+

12GB

512GB

$28,499 MXN

12GB

256GB

$28,499 MXN

Galaxy S26

12GB

512GB

$22,499 MXN

12GB

256GB

$22,499MXN

La serie Galaxy S26 está compuesta por los nuevos Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra, los smartphones con las experiencias de Galaxy AI más intuitivas, proactivas y adaptativas hasta la fecha; las cuales simplifican las tareas que realizas a diario en tu celular.

La serie Galaxy S26 es la tercera generación de teléfonos con IA, y reduce el esfuerzo y la cantidad de pasos necesarios para realizar las tareas, lo que incluye desde la organización de planes y la búsqueda de información hasta la captura y el perfeccionamiento de contenidos.

Además, Galaxy S26 cuenta con el hardware más potente de una serie Galaxy S, potenciado por un chipset personalizado, diseñado para el rendimiento de IA, eficiencia energética y gestión térmica. Esto se traduce en funciones de Galaxy AI que trabajan de manera más proactiva y fluida en nombre del usuario, adaptándose al contexto, ofreciendo el apoyo adecuado en el momento justo y automatizando tareas con una intervención manual mínima.

Basándose en las décadas de innovación de Samsung en tecnología de pantallas, Galaxy S26 Ultra presenta la primera Pantalla de Privacidad del mundo integrada en un teléfono móvil, lo que abre las puertas a una nueva clase de experiencias de visualización en lugares públicos.

Durante este periodo de preventa también se podrán adquirir la nueva serie Galaxy Buds4 es el complemento perfecto para Galaxy S26. Estos audífonos inalámbricos extienden las experiencias cotidianas más allá del teléfono y ofrecen un audio Hi-Fi intenso e inmersivo; lo que se complementa con la capacidad de activar agentes de IA con la voz o gestionar llamadas mediante simples Gestos con la Cabeza.

Esta serie está disponible en preventa en dos modelos: Galaxy Buds4 Pro  a un precio de $3,999 MXN y Galaxy Buds4 a $2,899 MXN.

Para más información sobre la preventa y la nueva serie Galaxy S26, ingresa a Samsung.com/mx/ o visita Samsung Newsroom México

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2920788/ODT_B083_PreOrder_KVS26Ultra_1920x1080_2_e1772044073871.jpg

FUENTE Samsung Mexico

También de esta fuente

Samsung presenta la nueva serie Galaxy Buds4, con el sonido definitivo

Samsung presenta la nueva serie Galaxy Buds4, con el sonido definitivo

Samsung Electronics presentó hoy sus nuevos Galaxy Buds4 Pro y Galaxy Buds4, que redefinen lo que los audífonos premium pueden ofrecer, tanto en...
Samsung presenta la serie Galaxy S26: el teléfono Galaxy AI más intuitivo hasta la fecha

Samsung presenta la serie Galaxy S26: el teléfono Galaxy AI más intuitivo hasta la fecha

Samsung Electronics anunció hoy la serie Galaxy S26 — impulsada por las experiencias Galaxy AI[1] más intuitivas, proactivas y adaptativas hasta la...
More Releases From This Source

Explorar

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Consumer Electronics

Consumer Electronics

Artificial Intelligence

Artificial Intelligence

The Latest Artificial Intelligence News

The Latest Artificial Intelligence News

News Releases in Similar Topics