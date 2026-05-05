Cómo Suunto apoya la toma de decisiones basada en datos en una carrera de 100K en Puerto Vallarta by UTMB

PUERTO VALLARTA, México, 5 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Tras la victoria de Juan Belman Ortiz en los 100K de Puerto Vallarta by UTMB (Ultra-Trail du Mont-Blanc), Suunto destaca cómo el rendimiento en el trail running está cada vez más ligado a la capacidad de tomar decisiones bajo presión, especialmente en carreras donde las condiciones cambian rápidamente desde el inicio.

En Puerto Vallarta by UTMB, los atletas se enfrentan no solo a terrenos exigentes, sino también a dinámicas de carrera impredecibles. Para Juan, el momento más desafiante llegó al inicio, cuando la intensidad lo obligó a salirse de su plan original. A partir de ese punto, el ajuste constante se volvió clave: gestionar el esfuerzo, adaptarse al terreno y mantener la consistencia en largas distancias.

Durante la carrera, Suunto apoyó estas decisiones mediante información de rendimiento en tiempo real. Al mostrar el terreno próximo, el reloj ayudó a Juan a anticipar subidas y bajadas, permitiéndole prepararse tanto mental como físicamente. En los ascensos, se enfocó en controlar su frecuencia cardíaca, mientras que en las secciones más corribles ajustó su ritmo para mantener la consistencia.

La navegación también desempeñó un papel fundamental. Incluso en un recorrido bien marcado, hubo momentos de duda, pero una rápida verificación del mapa le confirmó que iba por el camino correcto, lo que le permitió continuar con confianza.

En este contexto, los datos no solo funcionan como registro del rendimiento, sino como una herramienta que guía decisiones. La información en tiempo real permite tomar decisiones informadas durante toda la carrera, facilitando un enfoque más consistente de principio a fin. Este cambio, de simple seguimiento a guía activa, refleja el papel cada vez más relevante de la tecnología en los deportes de resistencia.

"El reloj fue fundamental para mí durante toda la carrera", afirmó Juan Belman Ortiz.

Más allá de las métricas, la confianza juega un papel clave en este tipo de carreras. Para Juan, esa tranquilidad —saber que estaba en el camino correcto y gestionando bien su esfuerzo— le permitió mantenerse enfocado y rendir bajo presión.

Además, Suunto también fue parte de su preparación previa. Durante los entrenamientos, utilizó el reloj para controlar el ritmo y la frecuencia cardíaca en distintos terrenos, lo que le permitió construir una estrategia sólida para afrontar la carrera con mayor control.

Como socio global de la Serie Mundial UTMB, Suunto continúa apoyando a los atletas en condiciones reales de entrenamiento y competición, reforzando su papel como aliado clave para tomar decisiones cuando más importa.

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FUENTE Suunto