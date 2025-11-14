Comodidad, espacio y autonomía para cerrar el año sin preocupaciones con TIGGO 8 CSH

Con más de 1,200 km de autonomía, un diseño flexible 5+2 y tecnología híbrida de quinta generación, Chirey TIGGO8 CSH se posiciona como la opción ideal para los viajes familiares de esta temporada.

CIUDAD DE MÉXICO, 14 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Con la llegada de las festividades y los viajes de fin de año, las familias buscan un vehículo capaz de acompañarlas en cada trayecto con amplitud, eficiencia y confort. En este contexto, TIGGO8 CSH de Chirey ofrece una propuesta equilibrada entre tecnología, rendimiento y espacio, pensada para quienes disfrutan la carretera sin preocuparse por los límites.

El modelo destaca por su diseño 5+2, una configuración versátil que permite adaptar el espacio según las necesidades del viaje. Las dos plazas adicionales de la tercera fila pueden utilizarse cuando se requiere transportar a más pasajeros o plegarse fácilmente para ampliar el área de carga. Gracias a su diseño inteligente, que aprovecha al máximo el espacio interior y ofrece una sensación de mayor estabilidad en carretera, el vehículo brinda una cabina amplia y confortable, perfecta para disfrutar los viajes en familia.

Esta flexibilidad se complementa con la posibilidad de abatir la segunda y tercera fila de asientos, lo que genera un área de carga completamente plana de hasta 1,930 litros. Además, el vehículo incorpora múltiples compartimientos de almacenamiento distribuidos estratégicamente en puertas, consola central y pilares, ayudando a mantener el interior ordenado y funcional durante cualquier tipo de trayecto.

En cuanto a desempeño, el TIGGO8 CSH integra la avanzada tecnología Chirey Super Hybrid (CSH), impulsada por un motor híbrido de quinta generación con una eficiencia térmica del 44.5%, una de las más altas del segmento. Este sistema se complementa con una transmisión eléctrica híbrida DHT, que garantiza una conducción suave, aceleración inmediata y potencia estable, incluso con siete pasajeros y su equipaje a bordo.

"En Chirey diseñamos vehículos pensados para las personas y para su forma de vivir. TIGGO8 CSH representa esa filosofía: una SUV versátil, amplia y tecnológica, creada para acompañar cada estilo de vida con total confianza. Gracias a su sistema híbrido CSH, ofrece la eficiencia de un vehículo eléctrico sin la ansiedad por la autonomía, brindando una experiencia de conducción inteligente, cómoda y sin límites", señala Svein Azcué, Chief Operating Officer de Chirey Motor México.

El paquete de baterías de alto rendimiento permite 90 kilómetros de autonomía totalmente eléctrica, con un desempeño estable incluso en condiciones climáticas adversas. En conjunto, el sistema híbrido alcanza una autonomía total superior a los 1,200 kilómetros, con un consumo promedio de solo 1.3 litros por cada 100 km bajo el ciclo WLTC, lo que posiciona al modelo entre los más eficientes de su categoría.

Durante los trayectos urbanos, el modo eléctrico ofrece una conducción silenciosa y económica, ideal para el tráfico típico de fin de año. En viajes largos, su sistema de carga rápida de 40 kW permite recuperar energía del 30% al 80% en tan solo 20 minutos, tiempo suficiente para una pausa breve antes de continuar el recorrido.

Más allá de su desempeño técnico, TIGGO8 CSH refleja la visión de Chirey de integrar innovación y sustentabilidad en cada aspecto de la movilidad familiar. El modelo busca acompañar a los conductores en sus momentos más importantes, haciendo de cada viaje una experiencia segura, cómoda y eficiente.

Con su equilibrio entre espacio, tecnología y rendimiento, TIGGO8 CSH redefine la experiencia de los viajes familiares, convirtiéndose en el aliado perfecto para cerrar el año con estilo y sin preocupaciones.

Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, productos con una tecnología que permite ahorrar combustible y reducir emisiones en el medioambiente, cumpliendo con la Norma EURO6, incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY se compromete con el desarrollo y con la misión de traer tecnología más avanzada para sus clientes.

CHIREY MOTOR MÉXICO es una subsidiaria de la empresa CHERY INTERNATIONAL

Acerca de OMODA | JAECOO

OMODA | JAECOO es una marca con dos distintas personalidades nacidas para redefinir el futuro del automovilismo. OMODA, con su enfoque en diseño y tecnología bajo el lema "Art in Motion", se proyecta como una marca moderna y futurista, orientada a la conectividad y expansión global, con planes de abrir 26 nuevos mercados en 2023 y liderar la comercialización de vehículos eléctricos. Por otro lado, JAECOO, lanzada en 2023, ofrece SUVs urbanas con un fuerte carácter aventurero, tanto para la ciudad como para terrenos más exigentes. Su nombre, derivado de la palabra alemana "Jäger", refleja su espíritu de búsqueda de aventura y libertad, combinando tecnología avanzada, confort y una experiencia de conducción única. Ambas series comparten una visión clara de innovación y expansión en el mercado automotriz global.

