Compartimos el "Código para la confianza mundial" de GAC y presentamos tres modelos en Auto China

PEKÍN, 7 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- ¡El nuevo GAC se expande al mundo! El 24 de abril, en la Exposición Internacional del Automóvil (Auto China) 2026, GAC International celebró su primer evento mundial dedicado al lanzamiento, en el que presentó un sistema estratégico global renovado. Además, presentó tres modelos emblemáticos destinados a los mercados internacionales: el GAC YUE7, el AION i60 y el AION N60, que acapararon la atención general. Aproximadamente 330 asistentes se reunieron en el stand de GAC, entre ellos representantes de concesionarios, socios estratégicos y medios de comunicación nacionales e internacionales, para inaugurar juntos un nuevo capítulo en la trayectoria mundial de GAC.

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Wei Haigang definió las directrices globales de GAC con cuatro palabras clave: artesanía, confianza, tecnología y ecosistema. La artesanía es la piedra angular de la calidad. GAC se rige por el lema "Crafted by the Driven" (Creado por los apasionados) y, con el ejemplo de los principales fabricantes de automóviles del mundo, ha creado un riguroso sistema de control de calidad que abarca todo el ciclo de vida del producto, desde la investigación y el desarrollo (I+D) hasta la fabricación, incorporando "alta durabilidad y alta confiabilidad" en cada vehículo GAC. La confianza es un valor fundamental. Con casi 30 años de presencia mundial y la confianza de casi 30 millones de usuarios en todo el mundo, desde ser la principal marca de taxis eléctricos en Tailandia hasta la segunda marca más grande en Hong Kong, la elección de los usuarios a nivel mundial y los premios que ha recibido demuestran que GAC es una marca china verdaderamente confiable. La tecnología define el límite superior de la experiencia. Con el lema "Craftsmanship meets Technology" (La artesanía se une a la tecnología), GAC ha creado una línea de productos completamente nueva, respaldada por el sistema mundial de I+D "1+5+X", con lo que ha logrado poner en práctica de verdad el enfoque de "un país, una política". El ecosistema determina hasta dónde puede llegar GAC. GAC siempre se rige por una visión a largo plazo y colabora estrechamente con socios destacados de la cadena industrial mundial para construir un ecosistema de futuro sostenible y ecológico a nivel local, con el fin de convertirse en un socio de alta calidad, de alta tecnología y confiable para los usuarios de todo el mundo.

Con el respaldo de los cuatro principios de "artesanía, confianza, tecnología y ecosistema", GAC desarrollará una amplia variedad de productos que satisfaga plenamente las diversas necesidades de movilidad de los usuarios de todo el mundo, con lo que se dará inicio oficialmente a una era de movilidad mundial caracterizada por una "línea completa, una amplia variedad de sistemas de propulsión y adaptabilidad a todo tipo de situaciones".

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FUENTE GAC