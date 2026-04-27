Exposición Internacional del Automóvil de Beijing 2026: GAC mejora su estrategia mundial y acelera su avance hacia las primeras posiciones entre las potencias exportadoras de automóviles de China

BEIJING, 26 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- El 24 de abril, en la Exposición Internacional del Automóvil de Beijing (Auto China) 2026, GAC International celebró su primer evento mundial dedicado al lanzamiento, en el que presentó un sistema estratégico global renovado. El evento atrajo a un público más numeroso que nunca, con aproximadamente 330 asistentes, entre los que se encontraban representantes de concesionarios, socios clave y medios de comunicación nacionales e internacionales, que se reunieron en el stand de GAC para inaugurar juntos un nuevo capítulo en la trayectoria mundial de la empresa. En el acto de presentación se utilizaron cuatro palabras clave: artesanía, confianza, tecnología y ecosistema, para esbozar el plan mundial de GAC, en el que explica de manera sistemática su orientación estratégica de integración en el mundo mediante la globalización de toda la cadena de suministro y en que se fija el objetivo de convertirse en uno de los principales exportadores de automóviles de China para 2030.

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Los tres modelos clave destinados a los mercados globales, GAC YUE7, AION i60 y AION N60 ocuparon un lugar destacado y atrajeron a multitud de visitantes extranjeros, medios de comunicación e invitados que se detuvieron a contemplar la exposición, lo que dio al evento un carácter verdaderamente internacional. La presentación de estos tres modelos marca el inicio oficial de la era de la movilidad global en "todas las categorías, todos los sistemas de propulsión y todos los escenarios" de GAC. En 2026, GAC International continuará defendiendo una visión a largo plazo, potenciará la movilidad mediante la tecnología, nos ganaremos la confianza mediante la calidad y crearemos un futuro mejor con nuestras acciones.

La industria automotriz mundial se enfrenta actualmente a oportunidades históricas derivadas de la convergencia tecnológica y la transformación energética. Para GAC, la internacionalización es el "salto decisivo" que determinará su futuro potencial: una elección estratégica para pasar de "liderar en China" a alcanzar un estatus de "primer nivel" y el segundo motor de crecimiento para "Refundar una nueva GAC". La verdadera globalización no consiste simplemente en exportar productos, sino en integrarse en el mundo y prestarle servicio con un enfoque de "globalización sistemática".

Desde "fabricación inteligente en China" a "reconocida en todo el mundo", GAC está acelerando su integración en el nuevo panorama de la industria automovilística mundial con determinación estratégica, sólidos cimientos tecnológicos y una amplia presencia local. En el futuro, GAC continuará colaborando con socios internacionales para que los consumidores de todo el mundo puedan beneficiarse de los avances tecnológicos de China, al crear valor de forma conjunta en materia de movilidad inteligente, ecológica y con bajas emisiones de carbono para una vida mejor.

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FUENTE GAC