El volumen de exportaciones de GAC alcanza nuevos máximos, con un aumento interanual del 133,9 % entre enero y abril, a medida que su expansión global se acelera

GUANGZHOU, China, 3 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Tras el sólido crecimiento de las ventas en el extranjero, con un aumento interanual del 86 % en el primer trimestre, GAC ha acelerado aún más su expansión global. Entre enero y abril, la empresa exportó 70.474 vehículos, lo que supone un aumento interanual del 133,9 %. Guiada por la estrategia "One GAC 2.0", GAC avanza hacia su objetivo anual de 250.000 unidades de exportación, con un objetivo ambicioso de 300.000.

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El AION UT sigue sobresaliendo como el producto estrella de la estrategia global de GAC En el segmento de los hatchback totalmente eléctricos, ocupa el primer puesto en la Región Administrativa Especial (RAE) de Hong Kong, Colombia, Uruguay y Singapur; el segundo en Indonesia; y el tercero en Tailandia y México. En Australia, el AION UT recibió más de 600 pedidos en su primer mes de preventa.

Un sólido crecimiento regional y avances significativos en los mercados de referencia

En la región de Asia-Pacífico, GAC registró 6.287 pedidos en el Salón Internacional del Automóvil de Bangkok. Las ventas mensuales en la RAE de Hong Kong, Malasia e Indonesia se dispararon un 503 %, un 900 % y un 338 %, respectivamente, mientras que el AION UT se lanzó oficialmente en Australia. En Europa, el modelo se presentó en Milán y se inició su producción localizada con Magna en Austria, lo que supuso un paso decisivo para el compromiso de GAC de "En Europa, para Europa". En Israel, AION se situó entre los diez primeros puestos en ventas de vehículos eléctricos tan solo seis meses después de su lanzamiento. En toda América, las ventas en Uruguay y Colombia se dispararon un 775 % y un 1.007 %. Al mismo tiempo, GAC sigue ampliando su presencia en el ámbito del marketing deportivo mediante el patrocinio de clubes de fútbol de primer nivel, como el Flamengo de Brasil y el Oriente Petrolero de Bolivia.

Actualización de la estrategia global y expansión ecológica acelerada

En la 139.ª Feria de Cantón, GAC consiguió cartas de intención para más de 900 vehículos (con un valor de exportación aproximado de 10 millones de dólares), lo que demuestra la solidez de su modelo "Tecnología + Ecosistema". La Conferencia Internacional de Socios de GAC de 2026 reunió a 700 concesionarios de 87 países, lo que contribuyó a reforzar la red de ventas internacional. En Auto China, GAC presentó su Plan Estratégico 2030, cuyo objetivo es entrar en 120 países y establecer más de 2.000 puntos de contacto en el extranjero. Gracias a una completa gama de productos de motorización en sus marcas GAC, AION e HYPTEC, la empresa se ha fijado como objetivo alcanzar el millón de ventas anuales en el extranjero.

En su transición de la exportación de productos a una integración ecológica global profundamente arraigada, GAC está acelerando rápidamente su camino hacia el hito internacional del millón de unidades.

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FUENTE GAC