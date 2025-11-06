Concentradores de Oxígeno Traen Alivio Transformador a los Residentes Vulnerables en Ciudad de México

Ciudad de México, 6 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Imagina una vida en la que cada respiración sea una lucha. Para las residentes ancianas de la Fundación de Obras Sociales de San Vicente I.A.P. (FOSSVI), esa era su realidad… hasta que una generosa donación de VARON concentradores de oxígeno cambió todo.

FOSSVI, una organización local dedicada a servir a las poblaciones más vulnerables de México, ha sido un refugio para mujeres mayores y las monjas que las cuidan. Su misión de mejorar la salud física, emocional y espiritual de los más necesitados ha tocado innumerables vidas. Sin embargo, muchas de las residentes, especialmente las monjas, sufrían de dificultades respiratorias, lo que les causaba noches sin descanso y molestias.

Ahí es donde entra la donación de dos concentradores de oxígeno VARON Serene 5 . Este gesto generoso proporcionará a las residentes, incluidas las monjas dedicadas, el alivio que tanto necesitaban. Ya no tendrán que soportar el dolor de la respiración dificultosa: estos dispositivos prometen noches tranquilas y días más cómodos, ofreciendo el regalo de la esperanza después de años de servicio desinteresado.

"Estos concentradores de oxígeno son un salvavidas para nosotras", comentó un representante de FOSSVI. "Las monjas han dedicado sus vidas a servir a los demás, y ahora pueden respirar más fácil. Este regalo generoso no solo alivia el sufrimiento físico, sino que les devuelve la paz mental y la dignidad."

La misión de FOSSVI es clara: asegurar que las personas que viven en la pobreza puedan llevar una vida digna, con acceso a la atención y el apoyo necesarios. La donación de VARON es un paso hacia la realización de esta visión, proporcionando alivio inmediato a las residentes y permitiéndoles continuar su trabajo vital.

Con el apoyo adicional de la tecnología avanzada del concentrador de oxígeno domiciliario de VARON, las residentes de FOSSVI ahora pueden respirar libremente, vivir cómodamente y seguir con su misión de ayudar a los demás.

FOSSVI es una fundación benéfica enfocada en mejorar la vida de las poblaciones vulnerables en México, asegurando que vivan vidas llenas de dignidad, cuidado y esperanza.

Con esta acción, VARON México refuerza su compromiso de mejorar la salud respiratoria y el bienestar de las personas en México.

