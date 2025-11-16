El Black Friday Trae Acceso Especial a los Concentradores de Oxígeno VARON en México

CIUDAD DE MÉXICO, 16 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- A medida que se acerca la temporada navideña, contar con un concentrador de oxigeno confiable es esencial para las personas que manejan condiciones respiratorias crónicas. VARON México facilita esto con promociones especiales de Black Friday en sus concentrador de oxigeno portatil y concentrador de oxígeno domiciliario.

Del 10 al 20 de noviembre, durante la preventa de Black Friday, todos los dispositivos, incluidos concentrador de oxigeno portatil y concentrador de oxígeno domiciliario , estarán disponibles con un 10% de descuento adicional. La promoción continúa durante el período oficial de Black Friday, del 21 al 30 de noviembre, con un 15% de descuento en todas las máquinas.

Para las personas que viven con EPOC, apnea del sueño o bronquitis crónica, un concentrador de oxigeno confiable es más que un equipo: es un compañero que brinda libertad y tranquilidad. Los concentradores de oxígeno portátiles permiten a los usuarios moverse libremente mientras reciben un suministro constante de oxígeno, mientras que los concentradores de oxígeno domiciliarios garantizan un suministro estable en un entorno seguro y confortable.

"Estos dispositivos favorecen la independencia y la calidad de vida", afirmó un director ejecutivo de VARON. "Nuestras ofertas del Black Friday brindan a más personas la oportunidad de acceder a una terapia de oxígeno confiable durante esta época tan ajetreada del año".

Los concentrador de oxigeno de VARON combinan portabilidad, facilidad de uso y rendimiento. Ligeros y compactos, son adecuados tanto para uso en casa como en movimiento, proporcionando un flujo constante de oxígeno durante las actividades diarias, el descanso y el sueño. Ya sea en casa o fuera de ella, los usuarios pueden sentirse seguros de que su terapia es continua y confiable.

El Black Friday es una excelente oportunidad para adquirir soluciones de oxigenoterapia de alta calidad. Con esta promoción, VARON México reafirma su compromiso con la accesibilidad, la comodidad y el apoyo a quienes dependen de un suministro constante de oxígeno.

Para obtener más información y explorar la gama completa de concentradores de oxígeno, visite VARON .

Con el Black Friday, VARON México reafirma su compromiso de mejorar la salud respiratoria y la calidad de vida a través de concentradores de oxígeno confiables, innovadores y fáciles de usar.

Contacto de Prensa:

Website: VARON Mexico

Email: [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2660036/5622622/varon_oxygen_concentrator_logo_Logo.jpg

FUENTE Varon Oxygen Concentrator