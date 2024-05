Consolida NH Hotels políticas de responsabilidad social; by Juan Carlos Machorro

CIUDAD DE MÉXICO, 2 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- La cadena NH Hotels y NH Collection de México y Latinoamérica, en sus actividad de responsabilidad social de primavera, -parte de su iniciativa "Together with Love"- impacto de manera positiva a más de 300 infantes con la entrega de más de 300 comidas y actividades recreativas en 11 Fundaciones enfocadas a la niñez vulnerable en el país.

Al respecto, Álvaro Barush, gerente manager, NH Collection México Reforma, indicó que las Fundaciones beneficiadas por el voluntariado de la empresa se ubican en Ciudad de México, Puebla, Querétaro, Nuevo León, San Luis Potosí, Yucatán, Quintana Roo y Jalisco, y tiene tres años de realizarse y se mantendrá su consecución para los años venideros.

Relató que en las actividades de responsabilidad social se tiene una participación física de un 20 por ciento de sus empleados que van a las Fundaciones para llevarles alegría a los menores de edad, que viven en condiciones complejas.

Además que en las temporadas de invierno y en verano se tienen otras actividades para hacer donaciones a los niños y niñas, a quienes en ocasiones se les lleva a los hoteles de la marca y conozcan lo que es el mundo del turismo.

En la asistencia de personal de NH en el orfanato Hogar Dulce Hogar, se realizó una actividad lúdica en México despertó la creatividad de los niños, quienes a través de manualidades pintaron figuras alegorías a la Pascua. Además, disfrutaron de un refrigerio, cantaron, bailaron y se divirtieron, todo esto organizado por el voluntariado de los hoteles.

También invitamos a los huéspedes a informarse de este trabajo de responsabilidad, para que quien guste donar un juguete u otros insumos a los menores, relató.

Cabe mencionar que Minor Hotels, tiene 540 hoteles y resorts en 56 países ubicados en Asia Pacífico, Medio Oriente, Europa, las Américas, África y el Océano Índico, y tiene la campaña social "Compartiendo sonrisas" para llevar alegría y juguetes a niños de escasos recursos.

"El voluntariado "Together With Love", no solo deja un impacto positivo en los niños y sus familias, sino también en cada una de las personas que se han sumado estos años, lo que impulsa nuestra cultura de contribución a la ciudadanía, Citizenship Mindset, comentó Lorenzo Graciano, director general región México & Cuba de Minor Hotels.

Información:

Web: www.juancarlosmachorro.blogspot.mx

FUENTE Juan Carlos Machorro