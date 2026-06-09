Coursera lanza Ollie, una nueva aplicación de microaprendizaje con IA para suscriptores Plus

CIUDAD DE MÉXICO, 9 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Coursera, una de las plataformas de aprendizaje en línea más grandes del mundo, anunció hoy el lanzamiento de Ollie, una nueva aplicación móvil independiente diseñada para ayudar a los estudiantes a adquirir conocimientos y desarrollar nuevas habilidades en tan solo unos minutos al día. Disponible para los suscriptores de Coursera Plus, Ollie combina IA adaptativa, contenido breve y práctica interactiva para facilitar el aprendizaje a lo largo del día.

By Coursera

Ollie reúne lecciones concisas de socios líderes de Coursera, como AWS, la Universidad de Duke y Microsoft. Con solo unos minutos entre reuniones o mientras te relajas antes de dormir, Ollie facilita el aprendizaje de algo nuevo. En uno de los cursos más populares de nuestra plataforma, «Aprender a aprender», Barbara Oakley enseña una idea simple pero poderosa: aprendemos mejor con tiempo, no estudiando intensivamente. Ollie fue diseñada teniendo en cuenta este principio.

«Hoy en día, los estudiantes buscan formas flexibles y atractivas de desarrollar habilidades en medio de vidas cada vez más ajetreadas», afirmó Mustafa Furniturewala, director de tecnología de Coursera. «Con Ollie, estamos creando una experiencia de aprendizaje optimizada para dispositivos móviles que facilita más que nunca convertir unos minutos libres en un desarrollo de habilidades significativo. Al combinar contenido especializado, práctica activa y soporte impulsado por IA, Ollie ayuda a los estudiantes a mantener la curiosidad, ganar impulso y alcanzar sus objetivos».

Las características principales de Ollie incluyen:

Lecciones breves de los principales socios de Coursera: Comienza con un video seleccionado, generalmente de unos 90 segundos, con contenido de alta calidad del catálogo de Coursera.

Comienza con un video seleccionado, generalmente de unos 90 segundos, con contenido de alta calidad del catálogo de Coursera. Rutas de aprendizaje adaptativas con IA de Ollie: Secuencias de lecciones personalizadas que muestran contenido según los intereses y patrones de participación del estudiante.

Secuencias de lecciones personalizadas que muestran contenido según los intereses y patrones de participación del estudiante. Ejercicios de práctica instantáneos: Refuerza la memorización activa con actividades sencillas como ejercicios de emparejamiento y preguntas de opción múltiple.

Refuerza la memorización activa con actividades sencillas como ejercicios de emparejamiento y preguntas de opción múltiple. Soporte de IA conversacional: Chatea con la IA de Ollie para evaluar la comprensión, hacer preguntas de seguimiento o explorar conceptos con mayor profundidad en tiempo real.

Chatea con la IA de Ollie para evaluar la comprensión, hacer preguntas de seguimiento o explorar conceptos con mayor profundidad en tiempo real. Contenido generado por IA adaptado al momento: Ollie puede generar lecciones relacionadas con temas emergentes y noticias.

Ollie puede generar lecciones relacionadas con temas emergentes y noticias. Diseñado para el uso diario: Las interacciones sencillas y optimizadas para dispositivos móviles facilitan la adquisición de conocimientos en los pequeños momentos del día.

Para motivar a los estudiantes y ayudarlos a crear un hábito diario constante, Ollie incorpora recompensas que reconocen el progreso a lo largo del tiempo. Los estudiantes pueden ganar puntos, acumular rachas, desbloquear insignias y comparar su progreso en las tablas de clasificación, lo que hace que las lecciones sean más atractivas, alcanzables y gratificantes cada día.

Funciones como el Modo Flujo para escuchar con manos libres y el Modo Explorar para descubrir nuevos temas están diseñadas para facilitar el acceso al aprendizaje en lugar de distraerse con el desplazamiento sin sentido.

Dado que los estudiantes buscan cada vez más experiencias flexibles basadas en vídeo que se integren de forma natural en su vida diaria, Ollie está diseñado para complementar el ecosistema de aprendizaje de Coursera y ayudarles a desarrollar hábitos de aprendizaje duraderos.

Obtén más información sobre dónde descargar Ollie aquí y accede con Coursera Plus.

Actualmente disponible solo en inglés. El acceso está disponible para suscriptores de Coursera Plus. La disponibilidad futura puede variar.

FUENTE Coursera