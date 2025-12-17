Coursera y OpenAI lanzan el nuevo curso "Fundamentos de ChatGPT para Docentes" para fortalecer las habilidades de IA de educadores de primaria y secundaria

CIUDAD DE MÉXICO, 17 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Coursera, plataforma líder mundial de aprendizaje en línea, anunció una nueva alianza con OpenAI para lanzar "Fundamentos de ChatGPT para Docentes", un nuevo curso diseñado para ayudar a los educadores de primaria y secundaria a desarrollar habilidades prácticas y reales para usar la IA en apoyo a la enseñanza y el aprendizaje.

By Coursera

A medida que la IA transforma la forma en que las personas aprenden y trabajan, los docentes están en la primera línea de ese cambio. Tres de cada cinco docentes ya utilizan una herramienta de IA; muchos recurren a ella para ahorrar tiempo, personalizar la instrucción y apoyar a los estudiantes de forma más eficaz. Sin embargo, muchos aún carecen de acceso a la capacitación y la orientación que necesitan para usar estas herramientas con confianza y responsabilidad.

"Los educadores son el centro de nuestra misión y nos enorgullece trabajar con OpenAI para ampliar las oportunidades de aprendizaje para los docentes", afirmó Greg Hart, director ejecutivo de Coursera. Cuando los educadores se sienten seguros al usar la IA, amplifican su impacto en el aula y ayudan a millones de estudiantes a desarrollar las habilidades digitales que necesitarán en los próximos años.

Fundamentos de ChatGPT para Docentes ofrece una introducción práctica y accesible al uso de ChatGPT para mejorar significativamente la práctica en el aula. Ayuda a los educadores a comprender cómo funciona ChatGPT, a adaptarlo a sus necesidades docentes y a aplicarlo a tareas escolares y administrativas reales.

El curso incluye:

Cómo funciona ChatGPT: conceptos fundamentales explicados de forma clara y sencilla

Personalizar ChatGPT: adaptarlo para que se adapte a su forma de enseñar

Aplicaciones prácticas en el aula: ejemplos para la planificación de clases, el apoyo al alumnado y la comunicación

Uso responsable: orientación para una integración segura, ética y apropiada para la edad de la IA

El curso está diseñado para ayudar a los docentes a utilizar la IA como un aliado confiable y de apoyo que libera tiempo, fomenta la creatividad y fortalece la participación del alumnado.

Coursera también colaboró con OpenAI en sus iniciativas para ampliar el acceso a habilidades prácticas de IA. Como parte de esto, OpenAI presenta Fundamentos de IA, un nuevo curso diseñado para ayudar a trabajadores de todos los sectores a desarrollar capacidades prácticas esenciales en IA. A través de pilotos iniciales con importantes empleadores, universidades y socios del sector público, Fundamentos de IA ofrece a los estudiantes una forma de practicar tareas reales directamente en ChatGPT y demostrar habilidades de IA que les permitan acceder al mundo laboral. Al proporcionar la aplicación OpenAI Certified dentro de ChatGPT, Coursera ofrece un entorno de aprendizaje integrado que integra nuestra experiencia de aprendizaje líder en su clase sin problemas en ChatGPT. Coursera también desempeñará un papel fundamental para garantizar que los cursos y las certificaciones cumplan con altos estándares de diseño de aprendizaje, rigor psicométrico e impacto en el mundo real.

Juntos, Fundamentos de IA y Fundamentos de ChatGPT para Docentes ofrecen a estudiantes y educadores múltiples vías de acceso para desarrollar la fluidez en IA necesaria en un mundo en constante cambio.

Los estudiantes pueden inscribirse en Fundamentos de ChatGPT para Docentes aquí.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2847308/Fundamentos_de_ChatGPT_para_profesores.jpg

FUENTE Coursera