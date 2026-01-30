Creación de experiencia de cancelación activa de ruido accesible en auriculares de diadema: la visión de QCY se refleja en el modelo H3S

HONG KONG, 30 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- QCY presentó el modelo H3S, la última actualización de su serie de auriculares de diadema H3, lo que refuerza el compromiso de la marca de hacer que el audio con cancelación de ruido avanzada sea más accesible para los usuarios cotidianos. Basándose en los puntos fuertes de la línea H3 (potente cancelación de ruido, sonido envolvente y comodidad durante todo el día), los H3S aportan mejoras importantes en el rendimiento de cancelación activa de ruido (ANC, por sus siglas en inglés), ajuste de audio, resistencia y ergonomía, diseñadas en función de situaciones prácticas de escucha.

H3S de QCY

Los auriculares con cancelación activa de ruido que cubren toda la oreja se están convirtiendo en una parte integral de la vida moderna. Desde los traslados diarios y el teletrabajo hasta las sesiones de estudio y los momentos de ocio, las expectativas respecto a los productos de audio evolucionaron más allá de lo simplemente funcional hacia experiencias que se integran a la perfección en la vida cotidiana. QCY se guio por su profundo conocimiento de los usuarios y filosofía de producto coherente y respondió de forma acertada a este cambio. El modelo H3S representa esa visión: auriculares con cancelación activa del ruido diseñados para su uso en el mundo real y fabricados para adaptarse de forma natural a la vida cotidiana.

De la filosofía de marca a la experiencia del producto

Dentro de la variedad en aumento de auriculares con cancelación de ruido de QCY, el modelo H3S está diseñado para ofrecer la mejor experiencia auditiva a diario. En lugar de dirigirse a un nicho de entusiastas, se centra en lo que más importa: un rendimiento equilibrado, comodidad durante todo el día y cancelación de ruido confiable, todo ello con claridad y facilidad.

El modelo H3S está diseñado para utilizarse en el mundo real. Su cancelación activa del ruido ayuda a reducir las distracciones en entornos cotidianos, desde traslados al trabajo y oficinas compartidas hasta espacios de oficina en casa, mientras que su diseño ligero y cómodo permite escuchar durante largos periodos de tiempo sin fatiga. La experiencia no consiste en un aislamiento total, sino en crear un espacio sonoro más tranquilo y centrado que resulte natural a lo largo del día.

Esta filosofía refleja el enfoque tradicional de QCY hacia el audio accesible. La marca se guía por la forma en que las personas escuchan realmente y diseña productos que resultan intuitivos, confiables y cómodos. El modelo H3S representa esta visión: cuidadosamente diseñado para integrarse a la perfección a la vida cotidiana.

Diseñar teniendo en cuenta cómo escuchan realmente las personas

"Para nosotros, la innovación no consiste en añadir complejidad por el simple hecho de hacerlo," afirmó un portavoz de QCY. "H3S refleja nuestra creencia de que un buen audio debe ser natural, cómodo y fácil de integrar a las rutinas cotidianas. Queremos que los usuarios utilicen los auriculares y disfruten de la experiencia, sin tener que pensar en la tecnología que hay detrás".

Desde su introducción en los mercados mundiales, H3S desempeñó un papel clave para ampliar la presencia de QCY en América del Norte, América Latina y determinadas regiones de Asia. El compromiso se centró en las fortalezas cotidianas del producto: comodidad a largo plazo, ajuste refinado y valor práctico, lo que destaca la creencia de la marca de que un diseño bien pensado tiene más impacto que solo en un público especializado.

Desde la perspectiva de la estrategia general de la ANC de los auriculares de diadema de QCY, el H3S no es un lanzamiento puntual, sino una base. A medida que el trabajo híbrido, las rutinas móviles y los estilos de vida flexibles siguen redefiniendo los hábitos de escucha, QCY sigue centrándose en crear soluciones de audio que se adapten de forma silenciosa y fluida. En este contexto, H3S es tanto un producto como una declaración de la dirección a largo plazo de la marca en el sector de audio de consumo.

Visión a largo plazo sobre los auriculares con ANC con diseño de diadema

De cara al futuro, QCY continuará invirtiendo para perfeccionar las experiencias de auriculares con ANC con diseño de diadema con base en situaciones reales de los usuarios. Al centrarse en la relevancia, la comodidad y el diseño cuidadoso, la marca pretende generar confianza a largo plazo entre los oyentes de todo el mundo. H3S marca un paso importante en ese camino, ya que demuestra cómo la filosofía de la marca y la experiencia del producto pueden unirse para apoyar la escucha diaria a escala mundial.

Acerca de QCY

QCY es una marca de audio de primer nivel, establecida en 2009. Como líder mundial en tecnología de audio inalámbrica, QCY cuenta con más de 200 ingenieros de investigación y desarrollo de tecnología, operando un ecosistema global que integra producción, investigación y desarrollo, ventas, además de un laboratorio de pruebas de audio. Los canales de distribución de la marca se extienden por todo el mundo. Para obtener más información sobre QCY, sus marcas y productos, visite qcy.com.

