HEROAD inicia una nueva era en los juegos: equipos de nivel profesional a precios inmejorables

SHENZHEN, China, 20 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- QCY se enorgullece de anunciar el lanzamiento oficial de HEROAD, una nueva y revolucionaria marca de deportes electrónicos, dedicada a redefinir el panorama competitivo. Basada en la filosofía central "Para jugadores. Para ganadores", HEROAD llega para reducir las diferencias que existen desde hace mucho tiempo entre el hardware con rendimiento de élite y la asequibilidad de los precios, y con ello garantizar que todos los jugadores cuenten con las herramientas necesarias para forjar su propio camino hacia la victoria.

Heroad

La historia de HEROAD: perfeccionar al héroe, definir el camino.

HEROAD surgió a partir de la visión compartida entre gamers de última generación e ingenieros veteranos que estaban cansados de la "concesión" inherente al mercado actual. Durante mucho tiempo, los jugadores se vieron obligados a elegir entre equipos emblemáticos sobrevalorados y alternativas asequibles que no conseguían funcionar bajo presión.

"Creamos esta marca para poner fin a esa concesión", afirmó el equipo fundador de HEROAD. "Nuestra trayectoria comenzó con una simple frustración relacionada con la brecha existente en los equipos de juego. HEROAD es nuestra nueva frontera: una misión para perfeccionar al héroe que todos los jugadores llevan dentro, y definir el camino que eligen hacia la grandeza".

La marca de filo: un símbolo de honor.

En el centro de la marca está "la marca de filo". La marca de filo es mucho más que un simple logotipo, es símbolo de la increíble agudeza que se requiere en deportes electrónicos de alto riesgo. Su diseño representa la precisión necesaria para asestar el primer golpe y acertar; encarna el valor de superar nuestros propios límites.

El equipo de HEROAD cree que la esencia de los deportes electrónicos es la búsqueda inquebrantable de lo extremo. Cada filo cortante de nuestra marca va labrando el anhelo de la victoria. Es la navaja que cada jugador lleva consigo en su trayecto a lo más alto: un símbolo de honor para quienes se niegan a conformarse con nada menos que la excelencia.

Herramientas de nivel profesional para cada jugador.

La posición de la marca es clara: crear herramientas de juego de nivel profesional para el camino implacable de cada jugador hacia el heroísmo. La misión de la marca es democratizar el juego profesional al proporcionarle a cada jugador del mundo herramientas de alto rendimiento.

Su gama inicial de productos estrella se centra en audífonos de juego que ofrecen un sonido inmersivo de alta fidelidad y comunicaciones claras, lo que resulta imprescindible para la superioridad táctica. Este es solo el comienzo de una misión más amplia. Los equipos de ingeniería ya están desarrollando un ecosistema integral de dispositivos periféricos como teclados, ratones (mouses), altavoces y mucho más. En el futuro también ofrecerán almohadillas para mouse, equipos de streaming y dispositivos portátiles (wearables) diseñados con un profundo respeto por la comunidad de jugadores.

Visión y valores: empoderar a los héroes.

La marca aspira a ser más que un proveedor de hardware; su objetivo es convertirse en el mejor compañero que un jugador pueda tener en su heroica travesía. Al adherirse al valor de "Empoderar a los héroes", cada producto se crea con un profundo respeto por el esfuerzo, la práctica y la victoria final.

Cada dispositivo está en condiciones de ofrecer una excelente relación calidad-precio, y con ello garantizar que la experiencia de "nivel profesional" no se limite más a un precio superior. Esta democratización de la tecnología permite que el talento brille sin importar el presupuesto del jugador.

Manténgase listo. Manténgase atento.

La frontera está abierta. A medida que la amplia gama de productos continúa distribuyéndose, el mundo de los juegos está invitado a presenciar la evolución del rendimiento. La excelencia ya no es un lujo; es un estándar.

Para obtener más información, actualizaciones de productos o conocer los próximos eventos de lanzamiento, visite www.qcy.com o siga los canales oficiales de la marca en Instagram o Facebook.

Para jugadores. Para ganadores. Esta es la nueva era de los juegos.

Acerca de HEROAD

Como filial de QCY, HEROAD es una revolucionaria marca de deportes electrónicos dedicada a proporcionar equipos de nivel profesional a precios asequibles. Con el eslogan "Para jugadores. Para ganadores", la marca combina la excelencia en ingeniería con su amplio conocimiento de la cultura de los juegos con el fin de empoderar a los jugadores en todo el mundo. Desde sus emblemáticos audífonos de alta fidelidad hasta los dispositivos periféricos de precisión, cada producto lleva la "marca del filo", símbolo de la increíble agudeza que se requiere para asestar el primer golpe y acertar. HEROAD existe para perfeccionar al héroe y definir el camino, y convertirse en el mejor compañero que cada jugador pueda tener en su trayectoria hacia lo más alto.

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Sitio web oficial de QCY: https://www.qcy.com/

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FUENTE QCY