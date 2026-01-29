Créer des expériences de casques circum-auraux à réduction active du bruit accessibles à tous : la vision de QCY se reflète dans le H3S

HONG KONG, 30 janvier 2026 /PRNewswire/ -- QCY a présenté le H3S, la dernière mise à jour de sa gamme H3 de casques circum-auraux, renforçant l'engagement de la marque à rendre l'audio à réduction de bruit avancée plus accessible aux utilisateurs de tous les jours. S'appuyant sur les points forts de la gamme H3 (suppression efficace du bruit, son immersif et confort tout au long de la journée), le H3S apporte des améliorations significatives en termes de performances de réduction active du bruit, de réglage audio, d'endurance et d'ergonomie, en s'appuyant sur des scénarios d'écoute pratiques.

QCY H3S

Les casques circum-auraux à réduction active du bruit font de plus en plus partie intégrante de la vie moderne. Qu'il s'agisse des trajets quotidiens, du télétravail, des séances d'étude ou des moments de loisir, les attentes en matière de produits audio ont évolué au-delà de la seule fonctionnalité, vers des expériences qui s'intègrent parfaitement à la vie quotidienne. Guidé par une connaissance de longue date des utilisateurs et une philosophie de produit cohérente, QCY a répondu à ce changement. Le H3S incarne cette vision : un casque circum-aural à réduction active du bruit conçu pour une utilisation réelle et pour s'intégrer naturellement dans la vie quotidienne.

De la philosophie de la marque à l'expérience du produit

Dans la gamme croissante de casques circum-auraux à réduction active du bruit de QCY, le H3S est pensé pour offrir une expérience d'écoute optimale au quotidien. Plutôt que de s'adresser à des amateurs de niche, il se concentre sur ce qui compte le plus : des performances équilibrées, un confort tout au long de la journée et une suppression du bruit fiable, claire et simple.

Le H3S est façonné par l'utilisation du monde réel. Son annulation active du bruit permet de réduire les distractions dans les environnements quotidiens, qu'il s'agisse des trajets domicile-travail, des bureaux partagés ou des espaces de travail à domicile, tandis que sa conception légère et confortable favorise une écoute prolongée sans fatigue. L'expérience ne consiste pas à s'isoler complètement, mais à créer un espace sonore plus calme et plus concentré, qui semble naturel tout au long de la journée.

Cette philosophie reflète l'approche traditionnelle de QCY en matière d'accessibilité audio. Inspirée par les usages réels d'écoute, la marque conçoit des produits intuitifs, fiables et confortables. Le H3S incarne cette vision : il a été conçu pour s'intégrer parfaitement à la vie de tous les jours.

Concevoir en fonction de la manière dont les gens écoutent réellement

« Pour nous, l'innovation ne consiste pas à ajouter de la complexité pour le simple plaisir de le faire », déclare un porte-parole de QCY. « Le H3S reflète notre conviction qu'un bon système audio doit être naturel, confortable et facile à intégrer dans les habitudes quotidiennes. Nous voulons que les utilisateurs mettent leurs casques et profitent de l'expérience, sans avoir à réfléchir à la technologie sous-jacente. »

Depuis son introduction sur les marchés mondiaux, le H3S a joué un rôle clé dans l'expansion de la présence de QCY en Amérique du Nord, en Amérique latine et dans certaines régions d'Asie. L'engagement s'est concentré sur les atouts quotidiens du produit - confort à long terme, réglage raffiné et valeur pratique - soulignant la conviction de la marque qu'un design bien pensé résonne bien au-delà d'un public de niche.

Considéré dans le cadre de la stratégie ANC de casques circum-auraux plus large de QCY, le H3S n'est pas un lancement temporaire, mais un fondement. Alors que le travail hybride, les routines mobiles et les modes de vie flexibles continuent de redéfinir les habitudes d'écoute, QCY se concentre sur la construction de solutions audio qui s'adaptent silencieusement et de manière transparente. Dans ce contexte, le H3S est à la fois un produit et une déclaration de l'orientation à long terme de la marque dans le domaine de l'audio grand public.

Une vision à long terme sur les casques circum-auraux à réduction active du bruit

À l'avenir, QCY continuera d'investir dans l'amélioration des expériences des casques circum-auraux à réduction active du bruit en fonction de scénarios d'utilisation réels. En mettant l'accent sur la pertinence, le confort et un design soigné, la marque vise à instaurer une relation de confiance durable avec les utilisateurs dans le monde entier. Le H3S représente une étape importante dans ce parcours, démontrant comment la philosophie de la marque et l'expérience du produit peuvent s'associer pour soutenir l'écoute quotidienne à l'échelle mondiale.

Pour en savoir plus sur le QCY H3S, cliquez ici : https://www.qcy.com/products/qcy-h3s

À propos de QCY

QCY est une marque audio de premier plan créée en 2009. En tant que leader mondial de la technologie audio sans fil, QCY compte plus de 200 ingénieurs en recherche et développement technologique et exploite un écosystème complet intégrant la production, la recherche et le développement, les ventes et un laboratoire d'essais audio. Grâce à ses canaux de distribution, la marque est présente dans le monde entier. Pour plus d'informations sur QCY, ses marques et ses produits, veuillez consulter le site qcy.com.

Contact RP

Violet, responsable des relations publiques, QCY

[email protected]

Rice, directrice du marketing, QCY

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2872272/QCY_H3S.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2415696/QCY_LOGO_Logo.jpg