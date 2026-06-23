Dalian atrae la atención internacional y acoge por novena vez el Foro de Davos de Verano

Dalian se ha consolidado como un importante centro de innovación y apertura. Como una de las ciudades clave en la apertura económica de China, está experimentando una transformación profunda, pasando de ser una base industrial tradicional a convertirse en un centro regional de innovación científica y tecnológica con influencia nacional. En la Ciudad Científica de Yinggeshi, investigadores de nivel nacional desarrollan avances en áreas de vanguardia como la catálisis y los rodamientos de alta gama; mientras que, en la Zona de Alta Tecnología, numerosas empresas especializadas e innovadoras están convirtiendo los resultados de laboratorio en aplicaciones comerciales. Desde sistemas de propulsión por hidrógeno que buscan ampliar la autonomía de los drones hasta software industrial avanzado, Dalian aprovecha sus sólidos recursos científicos y educativos para convertir la innovación tecnológica en un motor clave de su desarrollo industrial.

Una mirada más detallada a Dalian muestra también una ciudad industrial que participa activamente en la transición energética global. Como una de las principales bases petroquímicas de China, la ciudad aprovecha sus capacidades de investigación y su ubicación estratégica para impulsar la transformación de los sectores tradicionales de la energía y la industria química hacia modelos más avanzados, inteligentes y sostenibles. Con el respaldo de instituciones de investigación de referencia, como el Instituto de Física Química de Dalian (DICP), la ciudad continúa logrando avances en campos como la conversión catalítica de energía y los productos químicos finos, contribuyendo a la modernización de su estructura industrial y aportando experiencias relevantes para la transición energética global.

Para recibir a participantes de todo el mundo, Dalian ha realizado amplios preparativos en materia de servicios y apoyo logístico, tanto en infraestructura como en la atención a los detalles. Como ciudad piloto nacional de bajas emisiones de carbono, la mayoría de los vehículos de servicio del evento son vehículos de nueva energía, reflejando su apuesta por una movilidad más sostenible. Además, gracias a tecnologías como 5G-A, las capacidades de conectividad en las sedes han sido reforzadas significativamente. Fuera de las salas de conferencias, los visitantes pueden participar en actividades urbanas como el Festival de la Cereza y el Festival de la Playa, disfrutar de la pesca frente al mar o recorrer la ciudad a pie para conocer los paisajes característicos de Dalian.

El regreso del 'Momento Dalian' en Davos no solo ofrece un espacio para debatir sobre el futuro, sino también una oportunidad para el intercambio entre perspectivas internacionales y las características propias de la ciudad. En un contexto global marcado por la incertidumbre, Dalian busca demostrar cómo la apertura, la cooperación y la innovación pueden contribuir al desarrollo y al progreso compartido.

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=K896E6qEMRU

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2998904/AMNC_Dalian_Logo.jpg

FUENTE Information Office of Dalian Municipal Government