वैश्विक ध्यान का केंद्र बना डालियान, शहर ने नौवीं बार समर डावोस की मेजबानी की

डालियान को अक्सर नवाचार और खुलेपन से जोड़ा जाता है। चीन के बाहरी दुनिया से जुड़ाव के एक महत्वपूर्ण प्रवेश-द्वार के रूप में, यह शहर एक पारंपरिक औद्योगिक आधार से राष्ट्रीय प्रभाव वाले क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र की ओर परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। यिंगगेशी साइंस सिटी में राष्ट्रीय स्तर के शोधकर्ता उत्प्रेरण (catalysis) और उच्च-स्तरीय बेयरिंग्स जैसे अग्रणी क्षेत्रों में प्रगति कर रहे हैं; वहीं हाई-टेक ज़ोन में अनेक 'विशेषीकृत, परिष्कृत, विशिष्ट और नवोन्मेषी' (SRDI) उद्यम प्रयोगशाला-आधारित अनुसंधान को व्यावहारिक उत्पादों में बदल रहे हैं। ड्रोन की उड़ान अवधि की चुनौतियों का समाधान करने वाले 'हाइड्रोजन-संचालित हृदय' से लेकर उन्नत औद्योगिक सॉफ़्टवेयर तक, डालियान अपने मजबूत वैज्ञानिक और शैक्षिक संसाधनों का उपयोग करते हुए तकनीकी नवाचार को औद्योगिक विकास की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में परिवर्तित कर रहा है।

डालियान को निकट से देखने पर यह एक प्रमुख भारी-उद्योग केंद्र के रूप में भी दिखाई देता है, जो वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन में अपनी भूमिका निभा रहा है। एक राष्ट्रीय पेट्रोकेमिकल आधार के रूप में, शहर अपने अनुसंधान संसाधनों और भौगोलिक स्थिति का उपयोग करते हुए पारंपरिक ऊर्जा और रासायनिक उद्योगों को अधिक उच्च-स्तरीय, बुद्धिमान और हरित दिशा में आगे बढ़ा रहा है। डालियान इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल फिज़िक्स (DICP) जैसे अग्रणी अनुसंधान संस्थानों के सहयोग से, शहर ऊर्जा उत्प्रेरक रूपांतरण और फाइन केमिकल्स जैसे अग्रणी क्षेत्रों में निरंतर प्रगति कर रहा है। यह प्रक्रिया उसके औद्योगिक ढाँचे को नया रूप दे रही है और वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन के लिए एक लचीला तथा टिकाऊ दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रही है।

दुनिया भर से आने वाले अतिथियों के स्वागत के लिए, डालियान ने सेवा और समर्थन से संबंधित व्यापक तैयारियाँ की हैं। इनमें केवल बुनियादी ढाँचा ही नहीं, बल्कि सूक्ष्म स्तर पर की गई व्यवस्थाएँ भी शामिल हैं। एक राष्ट्रीय निम्न-कार्बन पायलट शहर के रूप में, सम्मेलन के लिए उपयोग किए जाने वाले अधिकांश सेवा वाहन नई ऊर्जा वाहन (NEVs) हैं, जो हरित परिवहन के प्रति शहर की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। 5G-A जैसी तकनीकों के समर्थन से आयोजन स्थलों की नेटवर्क क्षमताओं को भी उन्नत किया गया है। सम्मेलन स्थलों के बाहर, प्रतिभागी चेरी फेस्टिवल और बीच फेस्टिवल जैसे शहरी आयोजनों का आनंद ले सकते हैं, नीले आसमान के नीचे मछली पकड़ने का अनुभव कर सकते हैं, या शहर की सैर करते हुए डालियान के प्राकृतिक और शहरी दृश्यों का आनंद ले सकते हैं।

डावोस में 'डालियान मोमेंट' एक बार फिर लौट रहा है। यह केवल भविष्य पर विचार-विमर्श का अवसर नहीं है, बल्कि वैश्विक अनुभवों और शहर की विशिष्ट पहचान के बीच संवाद का भी एक मंच है। अनिश्चितताओं से भरे इस दौर में, डालियान यह दिखाने का प्रयास कर रहा है कि खुलेपन, सहयोग और नवाचार के माध्यम से विकास और प्रगति के नए अवसर कैसे उत्पन्न किए जा सकते हैं।

वीडियो: https://www.youtube.com/watch?v=K896E6qEMRU

लोगो: https://mma.prnewswire.com/media/2998904/AMNC_Dalian_Logo.jpg