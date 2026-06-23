Dalian Menjadi Sorotan Global, Kota Ini Menjadi Tuan Rumah Summer Davos untuk Kesembilan Kalinya

Dalian merupakan perwujudan sempurna dari 'inovasi' dan 'keterbukaan.' Sebagai gerbang keterbukaan Tiongkok, kota ini sedang mengalami transformasi mendalam dari basis industri tradisional menjadi pusat inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi regional yang memiliki pengaruh nasional. Di Yinggeshi Science City, para peneliti tingkat nasional sedang mencapai terobosan di bidang-bidang terdepan seperti katalisis dan bantalan kelas atas; di Kawasan Teknologi Tinggi, banyak perusahaan yang tergolong 'specialized, refined, unique, and innovative' (SRDI) sedang mengubah data laboratorium menjadi produk nyata. Dari 'jantung bertenaga hidrogen' yang mengatasi tantangan daya tahan drone hingga perangkat lunak industri yang canggih, Dalian memanfaatkan sumber daya ilmu pengetahuan dan pendidikan yang kuat untuk mengubah inovasi teknologi—penggerak utama pembangunan—menjadi daya saing inti bagi pengembangan industri.

Melihat lebih dekat Dalian, tampak sebuah pusat industri berat yang memikul tanggung jawabnya dalam transisi energi global. Sebagai basis petrokimia nasional, Dalian memanfaatkan keunggulan penelitian yang unik dan posisi geografisnya untuk mendorong transformasi sektor energi dan kimia tradisional menuju arah yang 'berkelas tinggi, cerdas, dan hijau.' Dengan dukungan lembaga penelitian terkemuka seperti Dalian Institute of Chemical Physics (DICP), kota ini terus mencapai terobosan di bidang-bidang terdepan seperti konversi katalitik energi dan bahan kimia halus, membentuk kembali struktur industrinya dan menyediakan 'Solusi Dalian' yang tangguh dan berkelanjutan bagi transisi energi global.

Untuk menyambut tamu dari seluruh dunia, Dalian telah melakukan persiapan menyeluruh dalam dukungan layanan, tidak hanya dari segi infrastruktur tetapi juga melalui perhatian yang cermat terhadap berbagai detail. Sebagai kota percontohan rendah karbon tingkat nasional, kendaraan energi baru (NEV) mencakup sebagian besar armada layanan konferensi, menunjukkan komitmen kuat kota ini terhadap perjalanan hijau. Dengan dukungan teknologi seperti 5G-A, kemampuan jaringan di lokasi acara telah ditingkatkan secara signifikan. Di luar ruang konferensi, para peserta dapat bersantai melalui berbagai kegiatan kota seperti Festival Ceri dan Festival Pantai, menikmati memancing di bawah langit biru, atau sekadar melakukan 'city walk' untuk menikmati pemandangan Dalian.

Kembalinya 'Momen Dalian' di Davos tidak hanya memicu pertukaran gagasan mengenai masa depan, tetapi juga menandai pertemuan mendalam antara kebijaksanaan global dan pesona unik kota ini. Di era yang penuh ketidakpastian ini, Dalian berupaya memberikan jawaban yang pasti kepada dunia: melalui keterbukaan dan kerja sama, inovasi benar-benar dapat menjadi kekuatan pendorong yang tidak ada habisnya bagi kemajuan umat manusia.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=K896E6qEMRU

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2998904/AMNC_Dalian_Logo.jpg

SOURCE Information Office of Dalian Municipal Government