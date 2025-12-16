Montran lanza Montran Africa y refuerza su compromiso a largo plazo con el futuro financiero del continente

NAIROBI, Kenia, 16 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Montran lanzó oficialmente Montran Africa, su sede regional ubicada en Kenia, lo que marca una nueva era de alianza, proximidad y progreso para el líder mundial de tecnología financiera en uno de los ecosistemas financieros más dinámicos del mundo.

El evento, al que asistieron representantes de bancos centrales, instituciones financieras, reguladores y líderes de la industria de toda África, celebró la alianza de décadas de Montran con el continente y la formalización de sus operaciones regionales. La sede con base en Nairobi servirá como centro para la participación de los clientes, el apoyo a la implementación y la innovación en todo el panorama financiero en rápida evolución de África.

"África está experimentando una de las transformaciones más emocionantes en las finanzas a nivel mundial", afirmó Alexander Esca, director ejecutivo de Montran. "El lanzamiento de Montran África refleja nuestro compromiso permanente con el continente. Durante mucho tiempo hemos sido parte de la experiencia financiera de África, hoy en día, estamos profundizando aún más esa relación".

Bajo la dirección de Wohoro Ndohho, director ejecutivo regional de Montran África, la nueva oficina permitirá una colaboración más estrecha con los clientes, entrega más rápida y soluciones personalizadas para los diversos mercados de África. Los sistemas de Montran ya impulsan infraestructuras nacionales y regionales clave en todo el continente, lo que permite transacciones financieras en tiempo real, seguras e interoperables.

"Este lanzamiento es tanto una celebración como un compromiso", declaró Wohoro Ndohho. "Una celebración de lo que hemos logrado con nuestros socios en toda África y un compromiso de que Montran continuará invirtiendo, innovando y colaborando para ofrecer la próxima generación de infraestructura financiera que respalde la inclusión, la resiliencia y el crecimiento".

En todo África, las soluciones de Montran impulsan el pilar de los mercados financieros, que da soporte a millones de usuarios a diario. Desde los sistemas de liquidación bruta en tiempo real y cámara de compensación automatizada hasta los depositarios centrales de valores y las plataformas de pagos al instante (RTGS, ACH, CSD e IPS, por sus siglas en inglés, respectivamente) y los centros de pago transfronterizos, la infraestructura de Montran impulsa la interoperabilidad, la inclusión y la innovación. Sus tecnologías son fundamentales para los sistemas financieros nacionales y regionales, lo que garantiza estabilidad, transparencia y modernización continua en diversos mercados.

La creación de Montran Africa constituye una nueva etapa en la alianza de la empresa con el continente. A medida que África acelera su transformación hacia la digitalización e integración financiera transfronteriza, Montran invita a todas las partes interesadas a unirse a esta experiencia compartida.

