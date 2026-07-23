DE BÉLGICA A IBIZA Y MÁS ALLÁ: VELO* Y TOMORROWLAND CELEBRAN LA AUTOEXPRESIÓN CON "ECOS DE TOMORROWLAND"

Encabezado por el mejor DJ Korolova, el evento inaugural trajo el espíritu de Tomorrowland a Ibiza, invitando a los fanáticos de la música a aceptar su propia originalidad y demostrar que la pista de baile no tiene fronteras

Los nuevos datos**revelan el "efecto dominó" de la pista de baile: el 61 % de las personas se sienten más cómodas expresándose cuando otros hacen lo mismo, lo que demuestra que la autoexpresión auténtica es contagiosa.

LONDRES, 23 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- En una vibrante muestra de música, unidad y experiencia humana compartida, Velo, la marca líder de bolsas de nicotina en Europa***made for true originals, organizó su evento inaugural "Echoes of Tomorrowland" en la Tomorrowland Store de Ibiza.

Diseñado para llevar el espíritu de Tomorrowland más allá de los terrenos del festival, el evento brindó a los fanáticos en Ibiza la oportunidad de experimentar el sentido único de conexión y comunidad que define el festival.

FROM BELGIUM TO IBIZA AND BEYOND: VELO* AND TOMORROWLAND CELEBRATE SELF-EXPRESSION WITH "ECHOES OF TOMORROWLAND" FROM BELGIUM TO IBIZA AND BEYOND: VELO* AND TOMORROWLAND CELEBRATE SELF-EXPRESSION WITH "ECHOES OF TOMORROWLAND" FROM BELGIUM TO IBIZA AND BEYOND: VELO* AND TOMORROWLAND CELEBRATE SELF-EXPRESSION WITH "ECHOES OF TOMORROWLAND"

El evento, que tuvo lugar el viernes 17 de julio, fue encabezado por la DJ ucraniana de house y techno, Korolova, y contó con una transmisión en vivo desde el escenario principal de Tomorrowland. Recreando la cultura única de Tomorrowland de comunidad espontánea, Velo dio la bienvenida a una mezcla de fanáticos del consumidor junto con medios alojados del Reino Unido y España, y creadores de estilo de vida y música llegados de todos los rincones del mundo.

Derribando barreras: la investigación demuestra el poder del ritmo

El evento siguió a una nueva investigación global **que destaca una creciente necesidad de experiencias compartidas, que revela que casi dos de cada cinco adultos (39 %) encuentran que construir conexiones significativas es más difícil con la edad.

Velo y Tomorrowland creen que el catalizador definitivo para derribar estas barreras es la música en sí. La pista de baile física actúa como un poderoso espacio de conexión, impulsado por su papel único en la autoexpresión. El 30 % de los encuestados está de acuerdo en que la pista de baile es donde se sienten más capaces de mostrar su autenticidad y "bailar como si nadie estuviera mirando", mientras que el 61 % se siente más cómodo expresándose cuando ve a otros hacer lo mismo.

Más de una cuarta parte (27 %) de los jóvenes de 25 a 35 años están de acuerdo en que las amistades hechas en la pista de baile o en un festival de música son más profundas y genuinas que las formadas en entornos sociales tradicionales, lo que demuestra que cuando nos mostramos como los más originales, hacemos conexiones más profundas y nos sentimos parte de algo más grande. Cuando el ritmo baja, la autoconciencia se desvanece y nacen amistades genuinas.

El efecto mariposa: un experimento social en conexión

Para fomentar activamente una cultura de comunidad, Velo presentó un "mecánico de emparejamiento de mariposas" a medida en la puerta. A los invitados se les entregó una mitad de mariposa física bellamente elaborada y se les desafió a encontrar a un extraño que sostuviera la otra mitad para completar la mariposa. Este experimento social interactivo convirtió instantáneamente una habitación de extraños en una comunidad activa y colaborativa.

En la cabina de DJ: Perspectivas de los artistas

Al reflexionar sobre la energía única de la noche, la cabeza de cartel mundial de DJ, Korolova, dijo: "La pista de baile es uno de los pocos lugares donde las personas se sienten completamente libres de expresar quiénes son sin juzgar. Esa es la energía que sentí durante toda la noche en Ibiza, gracias a Velo: fue increíble ver a todos soltarse, mostrarse como ellos mismos y celebrar su originalidad juntos ".

El artista de apoyo Camden Cox agregó: "Lo que me quedó de la noche fue ver a extraños conectarse tan fácilmente a través de una experiencia compartida. A veces todo lo que la gente necesita es una pequeña invitación para iniciar una conversación, y ver a la multitud usar las mariposas físicas para romper el hielo y bailar juntos fue pura magia ".

Malky Brown, director global de contenido y asociaciones de BAT, comentó: "Con 'Echoes of Tomorrowland', queríamos recrear el sentido de conexión que hace que el festival sea tan especial. Al alentar a las personas a salir de su zona de confort y conectarse con los demás, le dimos vida a la creencia de Velo de que la autoexpresión puede acercar a las personas ".

Para ver la película de cierre del evento oficial y descubrir más sobre Velo, visite @velo.global.

*Solo para consumidores de nicotina mayores de 18 años. Este producto contiene nicotina y es adictivo.

**2009 Usuarios de nicotina (mayores de 18 años), que han usado productos de nicotina durante al menos los últimos seis meses y actualmente son usuarios semanales de productos de nicotina en el Reino Unido, España, Pakistán, Polonia y Austria. Investigación realizada entre el 16.06.2026 y el 22.06.2026.

*** Según la cuota de volumen estimada de Velo en el comercio minorista medido en los siguientes mercados clave de bolsas de nicotina en Europa: Suecia, Dinamarca, Reino Unido, Polonia y Suiza, calculada para el año 2025.

FUENTE BAT