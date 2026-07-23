De Bélgica a Ibiza y más allá: Velo* y Tomorrowland celebran la autoexpresión con "Ecos de Tomorrowland"

Con la destacada DJ Korolova como cabeza de cartel, el evento inaugural trajo el espíritu de Tomorrowland a Ibiza, invitando a los amantes de la música a expresar su originalidad y demostrar que la pista de baile no tiene fronteras.

Nuevos datos** revelan el "efecto dominó" de la pista de baile: el 61 % de las personas se sienten más cómodas expresándose cuando otros hacen lo mismo, lo que demuestra que la auténtica autoexpresión es contagiosa.

LONDRES, 23 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- En una vibrante muestra de música, unidad y experiencia humana compartida, Velo, la marca líder de bolsitas de nicotina en Europa*** creada para personas verdaderamente originales, organizó su evento inaugural "Ecos de Tomorrowland" en la tienda Tomorrowland de Ibiza.

Diseñado para llevar el espíritu de Tomorrowland más allá del recinto del festival, el evento brindó a los fans en Ibiza la oportunidad de experimentar la singular conexión y el sentido de comunidad que caracterizan al festival.

FROM BELGIUM TO IBIZA AND BEYOND: VELO* AND TOMORROWLAND CELEBRATE SELF-EXPRESSION WITH "ECHOES OF TOMORROWLAND" FROM BELGIUM TO IBIZA AND BEYOND: VELO* AND TOMORROWLAND CELEBRATE SELF-EXPRESSION WITH "ECHOES OF TOMORROWLAND" FROM BELGIUM TO IBIZA AND BEYOND: VELO* AND TOMORROWLAND CELEBRATE SELF-EXPRESSION WITH "ECHOES OF TOMORROWLAND"

El evento, que tuvo lugar el viernes 17 de julio, contó con la actuación estelar de la DJ ucraniana de house y techno, Korolova, y ofreció una transmisión en vivo desde el escenario principal de Tomorrowland. Recreando la cultura única de comunidad espontánea de Tomorrowland, Velo dio la bienvenida a una mezcla de fans, medios de comunicación invitados de Reino Unido y España, y creadores de contenido de estilo de vida y música provenientes de todos los rincones del mundo.

Rompiendo barreras: Un estudio demuestra el poder del ritmo

El evento se celebró tras una nueva investigación global** que destaca la creciente necesidad de experiencias compartidas, la cual revela que casi dos de cada cinco adultos (39 %) encuentran más difícil establecer conexiones significativas con la edad.

Velo y Tomorrowland creen que el catalizador definitivo para derribar estas barreras es la música misma. La pista de baile actúa como un poderoso espacio para la conexión, impulsado por su papel único en la autoexpresión. El 30 % de los encuestados coincide en que la pista de baile es donde se sienten más libres para ser ellos mismos y "bailar como si nadie los viera", mientras que el 61 % se siente más cómodo expresándose cuando ve a otros haciendo lo mismo.

Con más de una cuarta parte (27 %) de las personas de entre 25 y 35 años de acuerdo en que las amistades que se forjan en la pista de baile o en un festival de música son más profundas y auténticas que las que se forman en entornos sociales tradicionales, se demuestra que cuando nos mostramos tal como somos, creamos conexiones más profundas y nos sentimos parte de algo más grande. Cuando empieza la música, la timidez desaparece y nacen amistades genuinas.

El efecto mariposa: Un experimento social de conexión

Para fomentar activamente una cultura de comunidad, Velo introdujo un ingenioso juego de emparejar mariposas en la entrada. A los invitados se les entregaba la mitad de una mariposa física bellamente elaborada y se les retaba a encontrar a un desconocido que tuviera la otra mitad para completarla. Este experimento social interactivo transformó instantáneamente una sala llena de desconocidos en una comunidad activa y colaborativa.

En la cabina del DJ: Perspectivas de los artistas

Reflexionando sobre la energía única de la noche, la DJ principal internacional Korolova comentó: "La pista de baile es uno de los pocos lugares donde la gente se siente completamente libre para expresarse sin prejuicios. Esa es la energía que sentí durante toda la noche en Ibiza, gracias a Velo; fue increíble ver cómo todos se soltaban, se mostraban tal como eran y celebraban juntos su originalidad".

El artista invitado Camden Cox añadió: "Lo que más me impactó de la noche fue ver cómo desconocidos conectaban tan fácilmente a través de una experiencia compartida. A veces, lo único que la gente necesita es un pequeño empujón para entablar una conversación, y ver cómo el público utilizaba las mariposas físicas para romper el hielo y bailar juntos fue pura magia".

Malky Brown, directora global de Contenido y Alianzas de BAT, comentó: "Con 'Ecos de Tomorrowland', queríamos recrear esa sensación de conexión que hace que el festival sea tan especial. Al animar a la gente a salir de su zona de confort y conectar con los demás, dimos vida a la creencia de Velo de que la autoexpresión puede unir a las personas".

Para ver el vídeo oficial del evento y descubrir más sobre Velo, visite @velo.global.

*Solo para consumidores de nicotina mayores de 18 años. Este producto contiene nicotina y es adictivo.

** Usuarios de nicotina (mayores de 18 años) de 2009, que han utilizado productos con nicotina durante al menos los últimos seis meses y que actualmente los consumen al menos semanalmente en Reino Unido, España, Pakistán, Polonia y Austria. Investigación realizada entre el 16/06/2026 y el 22/06/2026.

*** Basado en la cuota de mercado estimada por Velo en ventas minoristas en los siguientes mercados clave de bolsitas de nicotina en Europa: Suecia, Dinamarca, Reino Unido, Polonia y Suiza, calculada para el año 2025.