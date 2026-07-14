VELO* Y TOMORROWLAND LANZAN "ECHOES OF TOMORROWLAND" PARA LLEVAR LA EXPERIENCIA DEL FESTIVAL DE MÚSICA A LOS AFICIONADOS DE TODO EL MUNDO

4 de cada 10 personas dicen que la conexión real se ha vuelto más difícil con la edad, pero Velo y Tomorrowland creen que la pista de baile ofrece un poderoso antídoto

Una nueva investigación**revela que la pista de baile es donde encontramos a "nuestra gente", y las amistades hechas en eventos de música en vivo son más profundas y genuinas

LONDRES, 14 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Velo, la marca líder de bolsas de nicotina en Europa***hechas para verdaderos originales, lanza hoy "Echoes of Tomorrowland", una red global de eventos en vivo y transmisiones en vivo sincronizadas que llevan la magia de Tomorrowland a fanáticos de todo el mundo.

VELO* AND TOMORROWLAND LAUNCH “ECHOES OF TOMORROWLAND” TO BRING THE MUSIC FESTIVAL EXPERIENCE TO FANS AROUND THE WORLD

Dado que muchos fanáticos no pueden asistir a Tomorrowland en persona, Velo lleva la energía, la cultura y la comunidad del festival más allá de las fronteras de Bélgica. A través de eventos "Echo" conectados en Ibiza y otros, con escenarios en vivo, transmisiones sincronizadas y sets de DJ, "Echoes of Tomorrowland" crea un espacio único y una oportunidad para que los fanáticos de la música dance se expresen plenamente y experimenten algo nuevo juntos.

El "Echo" principal verá a Velo hacerse cargo de la tienda Tomorrowland en Ibiza por una sola noche (viernes 17de julio). Recreando la vibrante atmósfera del escenario principal en Bélgica, el evento contará con un set en vivo del DJ principal, Korolova, junto con una transmisión en tiempo real desde Tomorrowland. Los aficionados en Ibiza pueden inscribirse para asistir* a través de este enlace o a través de un código QR en la puerta de la noche.

La campaña está respaldada por una nueva investigación**que destaca la creciente necesidad de experiencias compartidas. Casi dos de cada cinco adultos (39 %) afirman que establecer conexiones significativas se ha vuelto más difícil con la edad. Esto se debe a una serie de factores, como la dificultad para encontrar personas con los mismos intereses (28 %), sentirse incómodo (27 %), el miedo al rechazo (24 %) y el miedo a ser juzgado (21 %).

Velo y Tomorrowland creen que el antídoto contra este aislamiento está en la pista de baile. La música electrónica sigue siendo una de las herramientas más poderosas para derribar muros y unir comunidades; cuando el ritmo baja, la autoconciencia se desvanece y nacen amistades genuinas.

La nueva investigación**respalda aún más esto, con casi un tercio (30 %) diciendo que la pista de baile es donde se sienten más capaces de mostrarse como su auténtico yo y "bailar como si nadie los estuviera mirando". Esto conduce a conexiones significativas, con el 27 % de los jóvenes de 25 a 35 años de acuerdo en que las amistades hechas en música en vivo o eventos culturales son más genuinas que las formadas en otros entornos sociales.

Korolova, que encabezará el evento emblemático "Echoes of Tomorrowland" en Ibiza en la Tomorrowland Store el 17 de julio, compartió: "Lo que hace que Tomorrowland sea tan especial no son solo los escenarios o la producción, son las personas. Hay un verdadero sentido de conexión cuando personas de todo el mundo se unen a través de la música. Echoes of Tomorrowland ofrece a los fanáticos que no pueden estar en Bélgica la oportunidad de experimentar ese sentimiento a su manera. Me complace llevar esa energía a Ibiza y celebrar con todos los que nos acompañan allí y en todo el mundo a través de la transmisión en vivo ".

Malky Brown, director global de contenido y asociaciones de BAT, agrega: "Tomorrowland ha construido una de las comunidades más poderosas de la música, y con Echoes, Velo la está abriendo a aún más personas, dándoles un espacio para vivir de manera verdaderamente original y conectarse a través de experiencias compartidas, todo al ritmo de la música dance".

La campaña "Echoes of Tomorrowland" de Velo invita a los fanáticos de la música dance de todo el mundo a bajar la guardia y abrazar su propia originalidad con personas de ideas afines.

Para más información y para descubrir más sobre Velo, visite @velo.global.

*Solo para consumidores de nicotina mayores de 18 años. Este producto contiene nicotina y es adictivo.

**2009 Usuarios de nicotina (mayores de 18 años), que han usado productos de nicotina durante al menos los últimos seis meses y actualmente son usuarios semanales de productos de nicotina en el Reino Unido, España, Pakistán, Polonia y Austria. Investigación realizada entre el 16.06.2026 y el 22.06.2026.

*** Según la cuota de volumen estimada de Velo en el comercio minorista medido en los siguientes mercados clave de bolsas de nicotina en Europa: Suecia, Dinamarca, Reino Unido, Polonia y Suiza, calculada para el año 2025.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/3005546/Velo.jpg

FUENTE BAT