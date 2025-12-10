De la ciudad a los grandes trayectos: cómo el Sistema Súper Híbrido (SHS) transforma cada viaje

En septiembre, el JAECOO 8 SHS-P recorrió 1,660 km en Indonesia, entrando a al Récord Guinness local.

En noviembre, la tecnología Super Hybrid System de O&J recibió el premio "Best PHEV Technology of the Year 2025" otorgado por AutoBild España.

WUHU, China, 10 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- El reto de hoy en día es una movilidad que funcione para todos. Las necesidades actuales de movilidad son más diversas que nunca: tráfico insoportable en las ciudades, viajes en carretera que requieren rendimiento constante, climas extremos —desde frío intenso y nevadas hasta calor húmedo y montaña— y estilos de vida completamente distintos.

Ante esto surge una pregunta clave: ¿Existe una tecnología híbrida capaz de adaptarse realmente a todos los caminos y a todos los usuarios del mundo?

La respuesta de OMODA & JAECOO es clara: sí, y se llama SHS (Super Hybrid System).

¿Qué es SHS? La lógica y la fuerza detrás del "sistema súper híbrido"

En un momento donde la industria avanza hacia soluciones más limpias y eficientes, el Sistema Súper Híbrido se desarrolla con un objetivo estratégico: convertirse en la tecnología híbrida más completa y competitiva del mercado global. Su enfoque se sustenta en cuatro pilares: Super Performance, Super Range, Super Efficiency y Super Safety, integrados en dos rutas tecnológicas:

SHS-H (Hybrid): eficiencia continua y sensaciones de manejo ágiles y estables.

eficiencia continua y sensaciones de manejo ágiles y estables. SHS-P (Plug-in Hybrid): potencia elevada, consumo reducido y autonomías extendidas.

Ambas versiones comparten una arquitectura híbrida líder, compuesta por motor dedicado 2.0 TGDI y transmisiones DHT230/280, capaces de entregar hasta 395 kW y 650 N•m de potencia combinada. Esta base permite que JAECOO 8 SHS-P acelere de 0 a 100 km/h en 5.4 segundos, compitiendo con los híbridos más avanzados de la industria.

Eficiencia inteligente: por qué SHS funciona igual de bien en el tráfico de la ciudad que en carretera

El verdadero valor del Sistema Súper Híbrido no solo está en su potencia, sino en su consistencia. En tráfico urbano, donde los arranques constantes suelen elevar el consumo, la transmisión híbrida DHT y el motor 2.0 TGDI trabajan de forma coordinada para entregar aceleración suave, consumo estable y una cabina silenciosa incluso a baja velocidad.

En carretera, el sistema libera su carácter más enérgico: reservas de potencia constantes para rebasar, ascender pendientes o enfrentar viento fuerte, generando una conducción relajada, segura y con un nivel de estabilidad que se mantiene incluso en trayectos prolongados.

Validación global: de récords a experiencias comprobadas

El Sistema Súper Híbrido ha sido puesto a prueba en rutas reales de 16 países, acumulando más de 100,000 km evaluados por 114 medios internacionales.

Entre sus logros destacan:

1,361.1 km en pruebas de largo alcance en México.

en pruebas de largo alcance en México. 1,353 km en evaluaciones simultáneas en siete países.

en evaluaciones simultáneas en siete países. 1,613.1 km de autonomía máxima, récord dentro de su categoría.

de autonomía máxima, récord dentro de su categoría. 1,660 km en Indonesia, donde JAECOO 8 SHS-P ingresó al Récord Guinness local.

En México, JAECOO 7 SHS-P alcanzó 1,200 km, cambiando la percepción regional sobre la autonomía real de un híbrido y posicionando al Sistema Súper Híbrido como una solución diseñada para condiciones comunes del país: altitud, calor, pendientes y tráfico urbano.

Diseñado para las personas, no solo para los protocolos de laboratorio

La visión del Sistema Súper Híbrido es clara: simplificar la experiencia del conductor. El sistema gestiona de forma automática la energía, los modos de potencia, la temperatura y la eficiencia, permitiendo que el usuario se concentre únicamente en disfrutar el trayecto, sin sacrificar autonomía, estabilidad o seguridad.

Una visión global que acelera hacia el futuro

En julio de 2025, el grupo matriz de OMODA y JAECOO alcanzó la posición 233 del Fortune Global 500, superando los 5 millones de unidades exportadas y consolidando su presencia global. El crecimiento en Europa durante 2025 y el reconocimiento internacional —incluyendo el premio "Best PHEV Technology of the Year 2025" de AutoBild España— confirman su liderazgo en nuevas energías.

Además, el trabajo conjunto con AiMOGA impulsa soluciones inteligentes que llevan los avances del Sistema Súper Híbrido más allá de la movilidad, integrándose a un ecosistema tecnológico más amplio.

Acerca de OMODA | JAECOO

OMODA | JAECOO es una marca con dos distintas personalidades nacidas para redefinir el futuro del automovilismo. OMODA, con su enfoque en diseño y tecnología bajo el lema "Art in Motion", se proyecta como una marca moderna y futurista, orientada a la conectividad y expansión global, con planes de abrir 26 nuevos mercados en 2023 y liderar la comercialización de vehículos eléctricos. Por otro lado, JAECOO, lanzada en 2023, ofrece SUVs urbanas con un fuerte carácter aventurero, tanto para la ciudad como para terrenos más exigentes. Su nombre, derivado de la palabra alemana "Jäger", refleja su espíritu de búsqueda de aventura y libertad, combinando tecnología avanzada, confort y una experiencia de conducción única. Ambas series comparten una visión clara de innovación y expansión en el mercado automotriz global.

Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, productos con una tecnología que permite ahorrar combustible y reducir emisiones en el medioambiente, cumpliendo con la Norma EURO6, incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY se compromete con el desarrollo y con la misión de traer tecnología más avanzada para sus clientes.

CHIREY MOTOR MÉXICO es una subsidiaria de la empresa CHERY INTERNATIONAL.

