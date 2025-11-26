JAECOO alista su siguiente desafío para llevar al límite al JAECOO 7 SHS y su tecnología SHS

Del 1 al 4 de diciembre, JAECOO llevará a cabo un nuevo desafío de resistencia que pondrá a prueba, en condiciones reales, la eficiencia y el desempeño de su plataforma Super Híbrida.

CIUDAD DE MÉXICO, 26 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- JAECOO se prepara para iniciar un nuevo capítulo en su estrategia de movilidad inteligente con un reto especial que se realizará del 1 al 4 de diciembre, donde JAECOO 7 SHS será puesto nuevamente a prueba en un recorrido de larga distancia. Este ejercicio forma parte del programa global de validación de la tecnología SHS Super Híbrida, que busca demostrar su capacidad para mantener un rendimiento estable más allá de climas, altitudes y condiciones viales.

A lo largo de los últimos meses, JAECOO ha consolidado una base sólida para este nuevo desafío gracias a pruebas globales realizadas en más de diez países. En cada región —desde altitudes complejas en México hasta ambientes húmedos en el Sudeste Asiático o rutas de baja temperatura en Europa Central— JAECOO 7 SHS mantuvo un comportamiento consistente y eficiente, validando los elementos clave que forman parte de este próximo reto: autonomía estable, consumo reducido y un sistema híbrido capaz de adaptarse sin depender de infraestructura de carga.

La llegada de este nuevo desafío representa una oportunidad para observar nuevamente lo que distingue a la tecnología SHS: un sistema que combina un motor de 150 kW con 310 Nm de torque, consumos mínimos en escenarios de carga sostenida y una conducción que prioriza fluidez, respuesta y estabilidad. La prueba también permitirá evaluar la experiencia del usuario en condiciones reales de trayecto, destacando atributos como el sistema inteligente de voz con cuatro zonas independientes, vista panorámica de 540° y asistencia APA de estacionamiento automático.

Medios internacionales ya han reconocido la solidez de JAECOO 7 SHS en sus pruebas previas, señalando su transición suave entre modos de manejo, estabilidad en el rango de autonomía y eficiencia superior frente a híbridos tradicionales. Este nuevo reto buscará reafirmar y ampliar esa percepción, mostrando cómo la filosofía de JAECOO "From the Classic and Beyond the Classic" se traduce en vehículos que combinan capacidad técnica, elegancia y soluciones energéticas de última generación.

El nuevo desafío del 1 al 4 de diciembre forma parte de la estrategia de JAECOO para seguir posicionando su plataforma SHS como una alternativa real ante las necesidades actuales de movilidad: eficiente, práctica, adaptable y con un desempeño que responde tanto en ciudad como en trayectos de larga distancia. Conforme avance este programa, JAECOO continuará reforzando su compromiso por ofrecer experiencias de nueva energía diseñadas para usuarios globales y construidas sobre una base de innovación, tecnología y calidad.

Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, productos con una tecnología que permite ahorrar combustible y reducir emisiones en el medioambiente, cumpliendo con la Norma EURO6, incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY se compromete con el desarrollo y con la misión de traer tecnología más avanzada para sus clientes.

CHIREY MOTOR MÉXICO es una subsidiaria de la empresa CHERY INTERNATIONAL

Acerca de OMODA | JAECOO

OMODA | JAECOO es una marca con dos distintas personalidades nacidas para redefinir el futuro del automovilismo. OMODA, con su enfoque en diseño y tecnología bajo el lema "Art in Motion", se proyecta como una marca moderna y futurista, orientada a la conectividad y expansión global, con planes de abrir 26 nuevos mercados en 2023 y liderar la comercialización de vehículos eléctricos. Por otro lado, JAECOO, lanzada en 2023, ofrece SUVs urbanas con un fuerte carácter aventurero, tanto para la ciudad como para terrenos más exigentes. Su nombre, derivado de la palabra alemana "Jäger", refleja su espíritu de búsqueda de aventura y libertad, combinando tecnología avanzada, confort y una experiencia de conducción única. Ambas series comparten una visión clara de innovación y expansión en el mercado automotriz global.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2833052/JAECOO_7_SHS_H_foto.jpg

FUENTE OMODA / JAECOO