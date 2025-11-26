OMODA y JAECOO logran un hito histórico en Reino Unido al convertirse en la marca china número 1 en ventas durante octubre

WUHU, China, 26 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Durante octubre de 2025, OMODA y JAECOO alcanzaron un hito histórico en el mercado automotriz del Reino Unido al consolidar 4,956 unidades vendidas, posicionándose como la marca china número uno en ventas. Este desempeño fue impulsado principalmente por JAECOO 7, que registró 2,611 unidades, convirtiéndose en el modelo chino más vendido del país y entrando por primera vez en el Top 10 mensual del mercado británico.

Desde su llegada al Reino Unido en septiembre de 2024, OMODA y JAECOO han mostrado un crecimiento sólido y constante. En sólo trece meses, la marca ha desarrollado una red de 81 distribuidores, fortalecido su portafolio en el mercado y superado las 20,000 unidades acumuladas de JAECOO 7. Estos resultados reflejan la fuerte aceptación que han generado gracias a su tecnología, diseño y enfoque en nuevas energías. El desempeño de octubre confirma su posición como una de las marcas automotrices de mayor crecimiento en el país, impulsada por una propuesta de valor claramente diferenciada.

La estrategia dual implementada en este mercado ha sido determinante para su expansión. Mientras OMODA continúa construyendo la visión de convertirse en el Crossover más profesional del mundo, con modelos como OMODA C5 y OMODA C7 enfocados en diseño avanzado y un perfil atractivo para consumidores jóvenes, JAECOO fortalece su posicionamiento como refuerza su presencia como una marca enfocada en desempeño versátil, integrando a JAECOO 5, JAECOO 7 y JAECOO 8 dentro de una línea que prioriza capacidades off-road, lujo funcional y tecnologías de asistencia de última generación. Esta combinación ha permitido atender simultáneamente necesidades urbanas, familiares y de aventura, ampliando la base de usuarios.

El desempeño de JAECOO 7 sigue potenciando la reputación de la marca dentro del segmento híbrido. Tras obtener el título de Campeón General de Leasing.com 2025 y luego de que JAECOO 7 SHS se convirtiera en agosto en el Plug-in Hybrid más vendido del Reino Unido, su liderazgo en octubre reafirma la preferencia de los consumidores por vehículos que combinan eficiencia, potencia, autonomía extendida y confiabilidad. La tecnología híbrida de próxima generación que integra, reconocida por su equilibrio entre practicidad y experiencia de manejo, continúa posicionándose como un referente dentro de su categoría.

El crecimiento de OMODA y JAECOO ha sido respaldado por una estructura de servicio diseñada para responder a las expectativas del mercado británico. Los usuarios cuentan con 7 años o 100,000 millas de garantía, así como asistencia profesional en carretera, un conjunto de beneficios que ha fortalecido la confianza en la marca y que sostiene su avance comercial. Este enfoque al cliente, combinado con la visión "Born Global, Born New Energy", ha colocado a la marca como un referente dentro de la transición hacia tecnologías híbridas con el respaldo del Sistema Súper Híbrido, reconocido por su autonomía extendida, eficiencia energética y desempeño superior.

El rápido ascenso de OMODA y JAECOO en Europa también se ve reforzado por su apuesta continua en innovación. La colaboración con AiMOGA para el desarrollo del robot inteligente del mismo nombre forma parte de la expansión del ecosistema tecnológico de la marca, ampliando su visión más allá del sector automotriz y demostrando su compromiso con un futuro donde la movilidad inteligente y la asistencia tecnológica convergen dentro de un mismo entorno.

A poco más de un año de su llegada al Reino Unido, OMODA y JAECOO han pasado de ser nuevas participantes en un mercado altamente competitivo a convertirse en una de las marcas de mayor crecimiento en toda la región, consolidando un liderazgo que continúa fortaleciendo su presencia global. Con nuevas incorporaciones al portafolio previstas para los próximos meses y una oferta de híbridos cada vez más robusta, la marca se prepara para seguir marcando pauta en innovación, movilidad sostenible y experiencia de usuario en Europa y el mundo.

Acerca de OMODA | JAECOO

OMODA | JAECOO es una marca con dos distintas personalidades nacidas para redefinir el futuro del automovilismo. OMODA, con su enfoque en diseño y tecnología bajo el lema "Art in Motion", se proyecta como una marca moderna y futurista, orientada a la conectividad y expansión global, con planes de abrir 26 nuevos mercados en 2023 y liderar la comercialización de vehículos eléctricos. Por otro lado, JAECOO, lanzada en 2023, ofrece SUVs urbanas con un fuerte carácter aventurero, tanto para la ciudad como para terrenos más exigentes. Su nombre, derivado de la palabra alemana "Jäger", refleja su espíritu de búsqueda de aventura y libertad, combinando tecnología avanzada, confort y una experiencia de conducción única. Ambas series comparten una visión clara de innovación y expansión en el mercado automotriz global.

Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, productos con una tecnología que permite ahorrar combustible y reducir emisiones en el medioambiente, cumpliendo con la Norma EURO6, incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY se compromete con el desarrollo y con la misión de traer tecnología más avanzada para sus clientes.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2833013/OMODA_JAECOO_UK_imagen.jpg

FUENTE OMODA / JAECOO