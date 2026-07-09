Día de la Michelada: Cerveza representa más de 50 millones de pesos para establecimientos en DiDi Shop

CIUDAD DE MÉXICO, 9 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Para muchos mexicanos, la cerveza no puede faltar en celebraciones y reuniones, y las plataformas de "delivery" se han convertido en un canal de ventas cada vez más relevante para muchos establecimientos. Entre enero y mayo de 2026, las ventas de cerveza realizadas a través de DiDi Shop generaron más de 50 millones de pesos para negocios locales, supermercados y tiendas de conveniencia, de acuerdo con datos de la app.

Además, los mexicanos compraron más de 750 mil cervezas a través de DiDi Shop a nivel nacional, de acuerdo con datos de la app de los primeros cinco meses de 2026. Para dimensionar esta cifra, ese volumen equivaldría a llenar más de ocho veces el Estadio Banorte o más de 11 veces el Estadio GNP Seguros, si cada cerveza representara a una persona.

De acuerdo con datos de DiDi Shop de enero a mayo de 2026, las ciudades que registraron el mayor número de pedidos con al menos un producto de cerveza, fueron: Ciudad de México, Monterrey, Tijuana, Ciudad Juárez, Guadalajara, Cancún, Mexicali y Chihuahua.

En el marco del Día de la Michelada, que se celebra el 12 de julio, estos son cinco momentos donde los mexicanos disfrutan de una cerveza, según datos de DiDi Shop a nivel nacional de enero a mayo de 2026:

Casi 60 mil cervezas, contemplando todas las marcas disponibles en la app, se ordenaron a través de DiDi Shop entre las 10 PM y 4 AM en todo el país. El 30 de mayo se jugaron la final de la Champions League y de la Copa de Campeones de la Concacaf, y ese fue el día en el que se registró el mayor número de pedidos de cerveza a través de la app. El 10 de mayo de este año los pedidos de cerveza a través de la app crecieron más de 500% en comparación con el Día de las Madres de 2025. Los sábados son los días de mayor demanda de pedidos de cerveza a nivel nacional. El latón de 473 ml y la lata de 355 ml son las presentaciones favoritas de los mexicanos a través de la app.

DiDi Shop conecta a repartidores y usuarios con más de 13,000 establecimientos, en más de 60 ciudades de México.

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FUENTE DIDI