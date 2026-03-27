La confianza en plataformas digitales impulsa la adopción: 86% de los usuarios percibe mejoras en su economía al usar servicios financieros integrados en la Súper Apps.

Las Súper Apps están transformando el acceso financiero: del banco al celular, integrando soluciones on demand.

CIUDAD DE MÉXICO, 27 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- La inclusión financiera en México está cambiando de base. De acuerdo con el estudio "Súper Apps: El Nuevo Motor de Inclusión Financiera en México", elaborado por DiDi y The Competitive Intelligence Unit (The CIU), hoy más de 19.5 millones de personas ya utilizan servicios financieros digitales, reflejando una transformación estructural impulsada por la conectividad y los ecosistemas digitales.

Las Súper Apps impulsan una nueva etapa de inclusión financiera en México, revela estudio de DiDi y The CIU

Cifras del estudio muestran que el país ha alcanzado un punto de inflexión: 1 de cada 3 adultos conoce los servicios financieros digitales y 55% de ellos ya los utiliza activamente.

"El sistema financiero ya no está migrando, ya cambió. Durante décadas pensamos que la inclusión dependía de abrir más sucursales; hoy vemos que el acceso está siendo habilitado por la conectividad y los ecosistemas digitales", señaló Alejandro Escobedo, Presidente del Consejo de Administración de JP Sofiexpress y responsable de la visión de servicios financieros de DiDi.

Ir al banco desde el celular

México cuenta actualmente con más de 100 millones de internautas y una penetración de smartphones superior al 96%1, condiciones que han permitido que el acceso financiero se traslade cada vez más al entorno digital, lo que también ha aumentado las expectativas de los usuarios.

Hoy, 92% de las personas espera manejar su dinero desde aplicaciones digitales, reflejando un cambio profundo en la relación con los servicios financieros.

La frecuencia de uso confirma esta transformación: mientras una sucursal bancaria se visita menos de una vez al mes, los usuarios interactúan con la Súper App de DiDi en promedio más de 20 veces al mes, de acuerdo con datos de la compañía.

Actualmente, más de 30 millones de personas utilizan DiDi de forma cotidiana, lo que convierte a la plataforma en un punto de entrada natural para nuevos servicios, incluidos los financieros.

La confianza digital impulsa la adopción financiera

La confianza se ha convertido en un habilitador clave. Hoy 8 de cada 10 usuarios digitales en México conocen DiDi, y entre quienes la conocen, casi la mitad identifica sus servicios financieros.

Esta confianza acelera la adopción: 86% de los usuarios percibe que los servicios financieros de DiDi han mejorado su economía personal, consolidando su integración en la vida cotidiana.

Brechas que se empiezan a cerrar

A pesar de los avances en digitalización, las brechas de acceso al sistema financiero siguen presentes, por ejemplo, solamente 36% de las mujeres mexicanas tiene acceso a obtener un crédito[2]. Existe una brecha de 8 puntos porcentuales frente a los hombres en el acceso a servicios financieros y también persisten desigualdades regionales.

También persisten desigualdades regionales: mientras en el norte del país el acceso financiero alcanza cerca del 84%, en el sur ronda el 67%.3

Sin embargo, los modelos digitales comienzan a revertir esta tendencia. 46% de los usuarios de los servicios de crédito de DiDi son mujeres.

Los servicios financieros ya alcanzan escala

Los servicios financieros dentro de la Súper App de DiDi ya muestran niveles relevantes de adopción:

Se han otorgado más de 20 millones de créditos

Más de 2 millones de personas utilizan DiDi Card

DiDi Cuenta, de JP SofiExpress, supera los 2 millones de usuarios

Más de 40 millones de transacciones se han realizado a través de DiDi Pay

Estos datos reflejan el crecimiento de los servicios financieros dentro de plataformas digitales de uso cotidiano.

Servicios on demand: el presente y el futuro

Las plataformas digitales están evolucionando hacia ecosistemas integrados capaces de resolver múltiples necesidades en un solo entorno, donde movilidad, entrega de comida y productos, pagos y servicios financieros conviven de forma natural. La Súper App de DiDi, que cuenta con más de 30 millones de usuarios, ya integra más de 20 soluciones, adaptándose continuamente a las necesidades de las personas.

Del banco al celular

Durante décadas, la inclusión financiera se entendió como una expansión de infraestructura física. Hoy, esa lógica cambió. El acceso ya no depende de una sucursal, sino de algo mucho más simple: un teléfono conectado.

Las Súper Apps no solo digitalizan servicios financieros: los integran en la vida cotidiana y están acelerando la inclusión financiera en México. Para conocer todos los detalles sobre el estudio da clic aquí .

Acerca de DiDi Servicios Financieros México

DiDi Servicios Financieros en México es la unidad de negocio de DiDi enfocada en promover la inclusión financiera en México a través de soluciones digitales accesibles e integradas en su aplicación. Actualmente ofrece cuatro soluciones dentro de la app, créditos personales (DiDi Préstamos), tarjeta de crédito (DiDi Card), la solución de pago digital "compra ahora, paga después" (DiDi Paga Después) para comercios en línea, y pago de servicios (DiDi Pay). Para más información, visita: didifinance.com .

A este ecosistema se suma la cuenta digital con rendimiento DiDi Cuenta de JP Sofiexpress, entidad financiera autorizada y supervisada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y demás autoridades financieras, conforme a la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Para más información sobre DiDi Cuenta, visita: web.didiglobal.com/mx/jpsofiexpress/didi-cuenta/ .

1 INEGI, Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de la Información en los Hogares (ENDUTIH), 2024

2 INEGI, Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de la Información en los Hogares (ENDUTIH), 2024

3 INEGI, Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de la Información en los Hogares (ENDUTIH), 2024

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2943787/DiDi_y_The_CIU.jpg

FUENTE DiDi