"México ya eligió": Más del 50% de las personas prefiere usar aplicaciones de movilidad frente a opciones tradicionales
Noticias proporcionadas porDiDi
14 abr, 2026, 15:00 GMT
- 1 de cada 5 personas en México utiliza más de un medio de transporte para llegar a su destino
- DiDi ha completado más de 3 mil millones de viajes y 20 mil millones de kilómetros en México
- 30% de los trayectos realizados a través de DiDi inicia o termina en estaciones de transporte público
CIUDAD DE MÉXICO, 14 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- En México, la integración de distintas opciones de movilidad es esencial para el bienestar y la productividad de sus habitantes, así lo revela el primer estudio sobre movilidad "Así se mueve México", elaborado por DiDi y Kantar, que confirma la importancia de una mejor integración entre los distintos medios de transporte para mejorar la movilidad urbana.
De acuerdo con el reporte, el 20% de las personas utiliza más de un medio de transporte y planifica sus trayectos considerando rapidez, costo y tiempo. En este contexto, las aplicaciones de movilidad han ganado el protagonismo: más del 50% de las personas las prefiere sobre los taxis tradicionales, impulsadas por factores como la comodidad, flexibilidad de pago y menores tiempos de espera, consolidándose como la principal alternativa al transporte público.
"Hace ocho años llegamos a México con el objetivo de mejorar la vida de las personas a través de nuestra tecnología. Hoy, operamos en más de 70 ciudades, con más de 3 mil millones de viajes completados y 20 mil millones de kilómetros recorridos, lo que nos ha consolidado como un actor clave en la movilidad del país. Desde 2023, registramos en promedio 9 millones de descargas anuales. Esto refleja que las plataformas digitales son fundamentales para hacer las ciudades -y la vida de todos- más eficientes", señaló Juan Andrés Panamá, Director General de DiDi Latinoamérica.
Datos destacados del estudio
- Mensualmente 260 millones de personas utilizan algún tipo de transporte en las principales áreas metropolitanas del país.
- 68% de las personas sale de su casa para trabajar o estudiar.
- El camión es el medio más utilizado con un 24% de preferencia, seguido por las aplicaciones de movilidad con un 17%, mientras que el metro tiene un 15%.
- El día que más se utilizan los autos por aplicación es el sábado, con una tendencia de uso del 45%; le siguen los viernes con 33% y los domingos con 32%.
El estudio aporta hallazgos clave sobre el papel de los servicios de movilidad por aplicación dentro del ecosistema de transporte. En el caso de DiDi, cerca del 30% de los trayectos realizados a través de la app inicia o concluye en una estación de transporte público, lo que confirma su integración en la movilidad multimodal en el país. Este comportamiento incluye viajes en motocicleta, que pueden ser hasta 20% más rápidos que los realizados en automóvil, destacando su potencial frente a la congestión urbana. Asimismo, uno de cada diez trayectos tiene como origen o destino centros hospitalarios, lo que evidencia su papel esencial en el acceso a servicios de salud. Finalmente, el 62% de los usuarios durante el día son mujeres, lo que subraya la importancia de impulsar soluciones con perspectiva de género.
Conoce los datos más relevantes del estudio aquí.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2955499/DiDi_Rides_Asi__se_mueve_Me_xico_1.jpg
FUENTE DiDi
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