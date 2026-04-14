"México ya eligió": Más del 50% de las personas prefiere usar aplicaciones de movilidad frente a opciones tradicionales

1 de cada 5 personas en México utiliza más de un medio de transporte para llegar a su destino

DiDi ha completado más de 3 mil millones de viajes y 20 mil millones de kilómetros en México

30% de los trayectos realizados a través de DiDi inicia o termina en estaciones de transporte público

CIUDAD DE MÉXICO, 14 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- En México, la integración de distintas opciones de movilidad es esencial para el bienestar y la productividad de sus habitantes, así lo revela el primer estudio sobre movilidad "Así se mueve México", elaborado por DiDi y Kantar, que confirma la importancia de una mejor integración entre los distintos medios de transporte para mejorar la movilidad urbana.

"Así se mueve México”, el primer estudio sobre movilidad elaborado por DiDi y Kantar

De acuerdo con el reporte, el 20% de las personas utiliza más de un medio de transporte y planifica sus trayectos considerando rapidez, costo y tiempo. En este contexto, las aplicaciones de movilidad han ganado el protagonismo: más del 50% de las personas las prefiere sobre los taxis tradicionales, impulsadas por factores como la comodidad, flexibilidad de pago y menores tiempos de espera, consolidándose como la principal alternativa al transporte público.

"Hace ocho años llegamos a México con el objetivo de mejorar la vida de las personas a través de nuestra tecnología. Hoy, operamos en más de 70 ciudades, con más de 3 mil millones de viajes completados y 20 mil millones de kilómetros recorridos, lo que nos ha consolidado como un actor clave en la movilidad del país. Desde 2023, registramos en promedio 9 millones de descargas anuales. Esto refleja que las plataformas digitales son fundamentales para hacer las ciudades -y la vida de todos- más eficientes", señaló Juan Andrés Panamá, Director General de DiDi Latinoamérica.

Datos destacados del estudio

Mensualmente 260 millones de personas utilizan algún tipo de transporte en las principales áreas metropolitanas del país.

utilizan algún tipo de transporte en las principales áreas metropolitanas del país. 68% de las personas sale de su casa para trabajar o estudiar.

de su casa para trabajar o estudiar. El camión es el medio más utilizado con un 24% de preferencia , seguido por las aplicaciones de movilidad con un 17% , mientras que el metro tiene un 15%.

, seguido por las , mientras que el El día que más se utilizan los autos por aplicación es el sábado, con una tendencia de uso del 45%; le siguen los viernes con 33% y los domingos con 32%.

El estudio aporta hallazgos clave sobre el papel de los servicios de movilidad por aplicación dentro del ecosistema de transporte. En el caso de DiDi, cerca del 30% de los trayectos realizados a través de la app inicia o concluye en una estación de transporte público, lo que confirma su integración en la movilidad multimodal en el país. Este comportamiento incluye viajes en motocicleta, que pueden ser hasta 20% más rápidos que los realizados en automóvil, destacando su potencial frente a la congestión urbana. Asimismo, uno de cada diez trayectos tiene como origen o destino centros hospitalarios, lo que evidencia su papel esencial en el acceso a servicios de salud. Finalmente, el 62% de los usuarios durante el día son mujeres, lo que subraya la importancia de impulsar soluciones con perspectiva de género.

Conoce los datos más relevantes del estudio aquí.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2955499/DiDi_Rides_Asi__se_mueve_Me_xico_1.jpg

FUENTE DiDi