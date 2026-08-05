Diego Mesa Puyo es seleccionado como próximo director ejecutivo y presidente del GEF

WASHINGTON, 5 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- El Consejo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) anunció hoy el nombramiento de Diego Mesa Puyo como próximo director ejecutivo y presidente de la familia de fondos. Mesa Puyo, reconocido líder internacional en política energética, desarrollo económico y sostenibilidad, y exministro de Minas y Energía de Colombia, ejercerá un mandato inicial de cuatro años, alineado con el período de financiación del GEF-9 y con la fase decisiva para alcanzar los objetivos ambientales globales fijados para 2030.

Diego Mesa Puyo

Antes de ser seleccionado como próximo director ejecutivo y presidente del GEF, Mesa Puyo se desempeñaba como subjefe de la División de Política Climática del Fondo Monetario Internacional (FMI). Como ministro de Minas y Energía de Colombia durante la administración de 2018 a 2022, lideró una de las políticas de transición energética más ambiciosas de América Latina, implementando reformas de mercado que movilizaron más de USD 3 000 millones en inversión privada y aceleraron el despliegue de fuentes no convencionales de energía renovable, pasando de niveles prácticamente nulos hasta convertir al país en uno de los mercados de mayor crecimiento de la región. También desempeñó un papel decisivo en la promoción de legislación orientada a fomentar la transición energética y fortalecer la acción climática, incorporando objetivos de sostenibilidad en las políticas económicas y de desarrollo del país.

"Me siento profundamente honrado de asumir como próximo director ejecutivo y presidente del GEF en este momento decisivo para la comunidad internacional," dijo Mesa Puyo. "Los países necesitan socios confiables que puedan ayudarlos a convertir sus aspiraciones en acciones concretas. Sobre la base del legado extraordinario del GEF, espero trabajar con el Secretariado, los países miembros y nuestros aliados en todo el mundo para alcanzar juntos los objetivos ambientales y de desarrollo, integrando soluciones, catalizando inversiones y generando resultados tangibles para las personas y el planeta."

El GEF es la principal fuente del mundo de financiamiento público para el medio ambiente y brinda servicios a acuerdos y convenciones internacionales sobre biodiversidad, cambio climático y contaminación. Los países donantes han comprometido inicialmente USD 3 900 millones para una ambiciosa novena reposición del Fondo Fiduciario del GEF, lo que refleja un firme compromiso de proteger y restaurar la naturaleza mediante la cooperación multilateral.

Lee aquí el comunicado de prensa completo en inglés, español y francés.

FUENTE Global Environment Facility