Los países miembros prometen USD 3 900 millones al Fondo para el Medio Ambiente Mundial con vistos a una ambiciosa novena reposición de recursos

El compromiso de financiamiento a cuatro años respalda una acción acelerada entre los países en desarrollo a fin de alcanzar los objetivos ambientales establecidos para 2030

CIUDAD DE WASHINGTON, 9 DE ABRIL DE 2026 /PRNewswire/ -- Los países donantes han prometido un monto inicial de USD 3 900 millones al Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) para su noveno ciclo de reposición (GEF-9), demostrando su contundente compromiso de alcanzar los objetivos ambientales internacionales a través de la cooperación multilateral.

Este considerable nivel de financiamiento permitirá al GEF impulsar la inversión en el desarrollo positivo para la naturaleza, ayudando a los países en desarrollo a abordar sus prioridades más urgentes y generar beneficios para el medio ambiente mundial que lleguen tanto a las personas como a los ecosistemas.

Se esperan promesas adicionales en apoyo de una ronda de financiamiento sólida y ambiciosa a cuatro años desde ahora y hasta cuando se celebre la reunión del Consejo del GEF a fines de mayo, momento en que se aprobará el paquete final de reposición.

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"Esta reposición contiene un mensaje claro: el mundo no va a abandonar a la naturaleza, ni siquiera en un momento de prioridades contrapuestas. Nuestros países donantes se han puesto a la altura del desafío y han asumido firmes compromisos para lograr un futuro más positivo para el planeta. Los próximos cuatro años del ciclo del GEF-9 reflejarán este esfuerzo sumamente ambicioso por alcanzar los objetivos ambientales de 2030", dijo Claude Gascon, director ejecutivo interino y presidente del GEF.

El ciclo de inversión del GEF-9 abarcará el período comprendido entre julio de 2026 y junio de 2030. Cuatro prioridades generales definirán el alcance y el enfoque del GEF en los próximos cuatro años:

Integración y programas integrados

Financiamiento mixto

Enfoques que abarcan todo el Gobierno y toda la sociedad

Financiamiento sólido para los países menos desarrollados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, y un aumento significativo del apoyo a los pueblos indígenas y comunidades locales

La 71ª reunión del Consejo del GEF se celebrará en Samarcanda (Uzbekistán) del 31 de mayo al 3 de junio de 2026. El encuentro tendrá lugar antes de la octava Asamblea del GEF, cuando se anunciarán públicamente los compromisos de cada país.

Acerca del GEF

El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) es el fondo multilateral más grande del mundo dedicado al medio ambiente. Incluye varios fondos que trabajan en conjunto para hacer frente a los desafíos más acuciantes del planeta de manera integrada. El financiamiento que proporciona ayuda a los países en desarrollo a abordar desafíos complejos y trabajar para alcanzar los objetivos ambientales internacionales. En las últimas tres décadas, ha proporcionado más de USD 27 000 millones en financiamiento, principalmente en forma de donaciones, y ha movilizado otros USD 155 000 millones para proyectos prioritarios impulsados por los países. Para obtener más información, visite: www.thegef.org .

FUENTE Global Environment Facility