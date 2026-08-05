Diego Mesa Puyo choisi comme prochain directeur général et président du GEF

WASHINGTON, 5 août 2026 /PRNewswire/ -- Le Conseil du Fonds pour l'environnement mondial (GEF) a annoncé aujourd'hui la sélection de Diego Mesa Puyo comme prochain directeur général et président de la famille des fonds du GEF. Mesa Puyo, figure de proue internationale en matière de politique énergétique, de développement économique et de durabilité, et ancien ministre colombien de l'Énergie et des Mines, effectuera un mandat initial de quatre ans, aligné sur le cycle de financement GEF-9 et sur la dernière ligne droite vers l'échéance des grands objectifs environnementaux de 2030.

Diego Mesa Puyo

Avant d'être choisi pour prendre la direction du GEF, Mesa Puyo était chef adjoint du département Politique climatique du Fonds monétaire international (FMI). En tant que ministre colombien de l'Énergie et des Mines (2018-2022), il a conduit l'un des programmes de transition énergétique les plus ambitieux d'Amérique latine, en lançant des réformes du marché qui ont mobilisé plus de 3 milliards de dollars d'investissements privés et propulsé le déploiement d'énergies renouvelables variables d'un niveau quasi nul à l'un des marchés d'énergie propre les plus dynamiques de la région. Il a également joué un rôle central dans l'avancée des législations sur la transition énergétique et l'action climatique, intégrant ainsi les objectifs de durabilité dans les politiques économiques et de développement.

« C'est un honneur pour moi de devenir le prochain directeur général et président du Fonds pour l'environnement mondial en ce moment charnière pour la communauté internationale, a déclaré Mesa Puyo. Les pays ont besoin de partenaires de confiance capables de les aider à transformer leurs ambitions en actions. Fort de l'héritage remarquable du GEF, je suis impatient de collaborer avec le Secrétariat, les pays membres et nos partenaires du monde entier pour réaliser ensemble les objectifs environnementaux et de développement en conjuguant les solutions, en catalysant les investissements et en produisant des résultats tangibles pour les populations et pour la planète. »

Première source publique de financement pour l'environnement au monde, le GEF agit au service des conventions internationales sur la biodiversité, le changement climatique et la pollution. Les pays donateurs se sont engagés à verser un montant initial de 3,9 milliards de dollars à l'appui du neuvième cycle de reconstitution de la Caisse du GEF, témoignant de leur ferme engagement en faveur de la protection et de la restauration de la nature par le biais de la coopération multilatérale.

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