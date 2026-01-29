DKT LATAM Norte celebra 25 años impulsando el acceso a la salud sexual y reproductiva en México

CIUDAD DE MÉXICO, 29 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- DKT LATAM Norte conmemora 25 años de presencia en México, reafirmando su compromiso como una de las organizaciones más influyentes en la transformación del acceso a la salud sexual y reproductiva. A lo largo de este cuarto de siglo, la organización ha trabajado de forma constante para acercar educación, información confiable y métodos anticonceptivos accesibles, acompañando a millones de personas en la toma de decisiones libres, responsables y basadas en evidencia científica.

Desde su llegada al país en 2001, DKT LATAM Norte ha sido un actor clave en la apertura de la conversación pública sobre sexualidad, planificación familiar y prevención, en un contexto históricamente marcado por la desigualdad, los tabúes y la desinformación. Su labor ha contribuido a normalizar temas fundamentales para el bienestar individual y colectivo, colocando la autonomía, la libertad de elección y el derecho a decidir en el centro del diálogo social.

Durante estos 25 años, la organización ha consolidado un modelo integral que articula educación en salud sexual, capacitación médica continua, innovación y alianzas estratégicas con instituciones, profesionales de la salud, distribuidores y organizaciones aliadas. Este aniversario también reconoce su capacidad de adaptación a los cambios sociales, culturales y generacionales, impulsando un cambio estructural en la forma en que se entiende y se ejerce la salud sexual y reproductiva en México, desde una visión más humana, informada y libre de prejuicios.

El impacto de DKT LATAM Norte se fortalece al formar parte de una red global con resultados históricos. A nivel internacional, DKT International es el proveedor de anticoncepción social más grande del mundo, con operaciones en más de 100 países y un impacto directo en millones de personas cada año. En 2025, la organización duplicó su compromiso con la iniciativa FP2030, pasando de 1 a 2 billones de CYPs (Couple Years of Protection) para 2030, y alcanzó cifras récord con el lanzamiento de 39 nuevos productos anticonceptivos y 17 productos para evacuación uterina segura. A esto se suma un modelo de eficiencia financiera que destina el 99% de las donaciones individuales directamente al trabajo de impacto en campo.

Ser parte de esta red internacional posiciona a DKT LATAM Norte como un eslabón estratégico dentro de un movimiento global que transforma realidades y consolida a México como un referente regional en salud sexual y reproductiva.

En el ámbito de la comunicación y el marketing social, DKT también ha marcado pauta con campañas creativas, disruptivas y sex-positive. Destaca la campaña de Postpil, reconocida internacionalmente como un ejemplo de comunicación clara, educativa y con perspectiva de género. Estos logros, junto con reconocimientos como la Distinción ESR obtenida por décimo año consecutivo, refuerzan el prestigio de la organización.

Este 25 aniversario representa un compromiso renovado con el futuro: seguir ampliando el acceso, rompiendo estigmas y acompañando a nuevas generaciones hacia una salud sexual y reproductiva más libre, accesible y equitativa.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2872559/cambiar_al_mundo_1.jpg

