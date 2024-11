DON JULIO SE POSICIONA COMO EL NO.1 EN LA LISTA DE LATIN AMERICA'S 50 BEST RESTAURANTS 2024

RÍO DE JANEIRO, 26 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- Por segundo año consecutivo, Río de Janeiro fue la sede de la ceremonia de los Latin America's 50 Best Restaurants 2024, patrocinada por S.Pellegrino & Acqua Panna. Basada en los votos de 300 expertos del sector, la lista incluye restaurantes de 22 ciudades, con seis nuevas incorporaciones. En el primer puesto se encuentra Don Julio, en Buenos Aires, quien recibió los premios The Best Restaurant in Latin America y The Best Restaurant in Argentina 2024. Este referente gastronómico, dirigido por el renombrado restaurador y sommelier Pablo Rivero, ha ganado reconocimiento internacional por sus cortes de carne de alta calidad, su impresionante selección de vinos y su hospitalidad legendaria.

Buenos Aires reafirma su sólida posición en la escena gastronómica de América Latina con ocho restaurantes en la lista 1-50 de los Latin America's 50 Best Restaurants, seguida de cerca por Lima y São Paulo, con siete restaurantes cada una. São Paulo muestra un notable crecimiento, con Tuju (No.16) regresando a los rankings por primera vez desde 2021, y Kotori (No.50) debutando en la lista 1-50. En Lima, Maido (No.2) es reconocido como The Best Restaurant in Peru, mientras que El Chato (No.3) en Bogotá se lleva el premio a The Best Restaurant in Colombia.

Otros galardones destacados incluyen a: Boragó (No.5) en Santiago, elegido The Best Restaurant in Chile; Lasai (No.7) en Río de Janeiro, reconocido como The Best Restaurant in Brazil; y Quintonil (No.9) en Ciudad de México, premiado como The Best Restaurant in Mexico.

Trescha en Buenos Aires logra el mayor debut de la lista, ocupando el puesto No.33 y obteniendo el Highest New Entry Award. Por su parte, Rafael en Lima recibe el Highest Climber Award, patrocinado por Lee Kum Kee, tras ascender 27 posiciones hasta el puesto No.19. El chef-restaurador colombiano Harry Sasson es galardonado con el Woodford Reserve Icon Award, mientras que Camila Fiol obtiene el Latin America's Best Pastry Chef Award, patrocinado por República del Cacao, por su destacada labor en Fiol Dulcería en Santiago y otros lugares. Finalmente, Sergio Díaz de Sublime en Ciudad de Guatemala recibe el Estrella Damm Chefs' Choice Award.

William Drew, director de contenido de Latin America's 50 Best Restaurants, expresó: "Felicitamos a todos los establecimientos reconocidos en la lista de este año de Latin America's 50 Best Restaurants y reiteramos nuestro compromiso de posicionar la gastronomía latinoamericana entre las más valoradas a nivel mundial. Esperamos seguir siendo testigos del crecimiento y éxito de estos extraordinarios restaurantes en los años venideros."

